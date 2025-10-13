'नेतन्याहू से निपटना आसान नहीं', गाजा पीस डील पर ट्रंप बोले- 'ये मिडिल-ईस्ट का ऐतिहासिक उदय'

इजरायली संसद को संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा शांति समझौते को मध्य पूर्व का ऐतिहासिक उदय करार दिया. इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की तारीफ करते हुए ट्रंप ने कहा कि यह एक नए मध्य पूर्व की ऐतिहासिक सुबह है. उन्होंने कहा, "नेतन्याहू से निपटना आसान नहीं है यही बात उन्हें महान बनाती है. यही बात उन्हें अच्छा बनाती है. आपने बहुत बढ़िया काम किया."

ट्रंप ने कहा, "अब से आने वाली पीढ़ियां इसे ऐसे क्षण के रूप में याद रखेंगी जब सब कुछ बदलना शुरू हो गया और बहुत अधिक बदलाव बेहतरी के लिए हुआ. यह सिर्फ एक युद्ध का अंत नहीं है. यह इजरायल और उसके सभी देशों के लिए एक महान सद्भाव और स्थायी सद्भाव की शुरुआत है, जो जल्द ही एक सचमुच शानदार क्षेत्र बन जाएगा."

