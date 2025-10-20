ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने सोमवार (20 अक्टूबर, 2025) को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड के एक दावे को लेकर उनका मजाक उड़ाया. खामेनेई ने ट्रंप के दावे को भी सिरे से खारिज कर दिया. दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के परमाणु संयंत्रों के नष्ट होने का दावा किया. जिस पर ईरानी नेता ने अमेरिकी हमलों में ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम के नष्ट होने के दावे को पूरी तरह से भ्रामक बताया. उन्होंने गाजा युद्ध रोकने और शांति की कोशिशों के लिए ट्रंप की कही गई बातों को भी खोखला और झूठा करार दिया.

अमेरिका के साथ-साथ ईरानी सुप्रीम लीडर ने इजरायल पर निशाना साधा. उन्होंने अमेरिका और इजरायल पर तंज कसते हुए ट्रंप की टिप्पणी पर पलटवार किया. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि जून महीने में अमेरिका के हमलों के बाद ईरान की परमाणु महत्वकांक्षाएं नष्ट हो चुकी हैं. जिस पर पलटवार करते हुए अयातुल्ला अली खामेनेई ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप शेखी बघारते हैं कि हमने ईरान के परमाणु प्रोग्राम को तबाह कर दिया. अगर वे ऐसा सोच रहे हैं तो यह बेहद शानदार है, वे ऐसे ही हसीन ख्वाब देखते रहें.’

इजरायल को लेकर क्या बोले खामेनेई?

खामेनेई ने डोनाल्ड ट्रंप की हाल में हुई इजरायल यात्रा की भी आलोचना की. उन्होंने ट्रंप की इजरायल यात्रा को हतोत्साहित यहूदी शासन को मजबूत करने की खोखली कोशिश करार दिया. उन्होंने कहा, ‘ट्रंप की यात्रा को लेकर मेरा मानना है कि वे मायूस यहूदी शासन का मनोबल बढ़ाने और अपनी खोखली बातों को हवा देने के लिए वहां गए थे. इजरायल को ईरान के साथ हुए 12 दिनों के युद्ध ने हतोत्साहित कर दिया है.’

खामेनेई का यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के व्हाइट हाउस में दिए एक बयान के बाद सामने आया है, जिसमें ट्रंप ने कहा था, कि ईरान आज ऐसी हालत में है कि वह अपने अस्तित्व को बचाने की कोशिश में जुटा है. दो सप्ताह पहले खबर आई थी कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बना रहा है, तो मैंने कहा कि कोई चिंता की बात नहीं है. ऐसा होने से पहले ही हम हमला करते उसे तबाह कर देंगे.’

