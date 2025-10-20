पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने सोमवार (20 अक्टूबर, 2025) को दिवाली के मौके पर हिंदू समुदाय के लोगों के बधाई दी है. इसके साथ पाकिस्तान के शीर्ष नेताओं ने अपने देश के अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के लोगों के लिए बड़ी बात कही है, जिसके बाद से उनका बयान जमकर हो गया है.

पीएम शहबाज शरीफ और राष्ट्रपति जरदारी ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के लोगों को भरोसा दिलाया है कि देश के अंदर उनके साथ एकसमान व्यवहार किया जाएगा. जबकि पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ इस भरोसे के बिल्कुल विपरीत बर्ताव किया जाता है और वे नित कई मुश्किलों से दो-चार होते हैं.