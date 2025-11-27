भीषण भूकंप से कांपी धरती, रिक्टर स्केल पर 6.4 तीव्रता दर्ज, घरों से निकलकर भागे लोग
Indonesia Earthquake: इंडोनेशिया में भूकंप से ठीक एक दिन पहले उत्तरी सुमात्रा प्रांत में मूसलाधार बारिश के कारण आई अचानक बाढ़ और भूस्खलन में 24 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी.
इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में गुरुवार को 6.4 तीव्रता का जोरदार भूकंप आया. भूकंप के झटके आचे प्रांत के पास महसूस किए गए. इंडोनेशियाई मौसम, जलवायु और भूभौतिकी एजेंसी (BMKG) के अनुसार भूकंप की गहराई 10 किलोमीटर थी. भूकंप के झटके आसपास के कई इलाकों में महसूस किए गए, लेकिन राहत की बात यह है कि अधिकारियों ने कहा है कि सुनामी का कोई खतरा नहीं है.
भूकंप का झटका न सिर्फ प्रभावित क्षेत्र बल्कि आसपास के इलाकों में भी महसूस हुआ. झटके इतने तेज थे कि घर और इमारतें हिल गईं. लोग डर के कारण घरों से बाहर निकल आए और खुले स्थानों में जमा हो गए.
बाढ़ और भूस्खलन से जूझ रहा इंडोनेशिया
इंडोनेशिया इन दिनों प्राकृतिक आपदाओं से गंभीर रूप से जूझ रहा है. भूकंप से ठीक एक दिन पहले उत्तरी सुमात्रा प्रांत में मूसलाधार बारिश के कारण आई अचानक बाढ़ और भूस्खलन में 24 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी. लगातार बारिश से नदियों के तटबंध टूट गए और पहाड़ी इलाकों में कीचड़ भर जाने के कारण राहत-बचाव टीमें 11 प्रभावित शहरों तक नहीं पहुंच पा रहीं.
EQ of M: 6.4, On: 27/11/2025 10:26:25 IST, Lat: 2.99 N, Long: 96.23 E, Depth: 10 Km, Location: Indian Ocean.— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) November 27, 2025
For more information Download the BhooKamp App https://t.co/5gCOtjdtw0 @DrJitendraSingh @OfficeOfDrJS @Ravi_MoES @Dr_Mishra1966 @ndmaindia pic.twitter.com/rE7bqZfsUO
‘रिंग ऑफ फायर’ की वजह से लगातार खतरा
इंडोनेशिया प्रशांत महासागर के ‘रिंग ऑफ फायर’ क्षेत्र में स्थित है, जो दुनिया के सबसे अधिक भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट वाले क्षेत्रों में से एक माना जाता है. इसी वजह से यहां प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बना रहता है.
कुछ दिन पहले भी आया था बड़ा भूकंप
इससे पहले 5 नवंबर 2025 को इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप में 6.2 तीव्रता का भूकंप आया था. हालांकि उस घटना में किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं थी. यह हाल के दिनों में दूसरा बड़ा भूकंप है जिसने लोगों में डर बढ़ा दिया है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL