हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वभीषण भूकंप से कांपी धरती, रिक्टर स्केल पर 6.4 तीव्रता दर्ज, घरों से निकलकर भागे लोग

भीषण भूकंप से कांपी धरती, रिक्टर स्केल पर 6.4 तीव्रता दर्ज, घरों से निकलकर भागे लोग

Indonesia Earthquake: इंडोनेशिया में भूकंप से ठीक एक दिन पहले उत्तरी सुमात्रा प्रांत में मूसलाधार बारिश के कारण आई अचानक बाढ़ और भूस्खलन में 24 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 27 Nov 2025 12:35 PM (IST)
इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में गुरुवार को 6.4 तीव्रता का जोरदार भूकंप आया. भूकंप के झटके आचे प्रांत के पास महसूस किए गए. इंडोनेशियाई मौसम, जलवायु और भूभौतिकी एजेंसी (BMKG) के अनुसार भूकंप की गहराई 10 किलोमीटर थी. भूकंप के झटके आसपास के कई इलाकों में महसूस किए गए, लेकिन राहत की बात यह है कि अधिकारियों ने कहा है कि सुनामी का कोई खतरा नहीं है.

भूकंप का झटका न सिर्फ प्रभावित क्षेत्र बल्कि आसपास के इलाकों में भी महसूस हुआ. झटके इतने तेज थे कि घर और इमारतें हिल गईं. लोग डर के कारण घरों से बाहर निकल आए और खुले स्थानों में जमा हो गए.

बाढ़ और भूस्खलन से जूझ रहा इंडोनेशिया
इंडोनेशिया इन दिनों प्राकृतिक आपदाओं से गंभीर रूप से जूझ रहा है. भूकंप से ठीक एक दिन पहले उत्तरी सुमात्रा प्रांत में मूसलाधार बारिश के कारण आई अचानक बाढ़ और भूस्खलन में 24 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी. लगातार बारिश से नदियों के तटबंध टूट गए और पहाड़ी इलाकों में कीचड़ भर जाने के कारण राहत-बचाव टीमें 11 प्रभावित शहरों तक नहीं पहुंच पा रहीं.

‘रिंग ऑफ फायर’ की वजह से लगातार खतरा
इंडोनेशिया प्रशांत महासागर के ‘रिंग ऑफ फायर’ क्षेत्र में स्थित है, जो दुनिया के सबसे अधिक भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट वाले क्षेत्रों में से एक माना जाता है. इसी वजह से यहां प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बना रहता है.

कुछ दिन पहले भी आया था बड़ा भूकंप
इससे पहले 5 नवंबर 2025 को इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप में 6.2 तीव्रता का भूकंप आया था. हालांकि उस घटना में किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं थी. यह हाल के दिनों में दूसरा बड़ा भूकंप है जिसने लोगों में डर बढ़ा दिया है. 

Published at : 27 Nov 2025 11:50 AM (IST)
Sponsored Links by Taboola
इंडिया
'मैं भी मेड इन इंडिया हूं', फ्रांस के इतने बड़े बिजनेसमैन ने भारत की तारीफ में कही ऐसी बात, पाकिस्तान को सुनकर लगेगी मिर्ची
'मैं भी मेड इन इंडिया हूं', फ्रांस के इतने बड़े बिजनेसमैन ने भारत की तारीफ में कही ऐसी बात, पाकिस्तान को सुनकर लगेगी मिर्ची
बिहार
बिहार में सरकार बनते ही सत्ता पक्ष विधायकों को तोड़ने में जुटा? इस पार्टी के दावे से खलबली
बिहार में सरकार बनते ही सत्ता पक्ष विधायकों को तोड़ने में जुटा? इस पार्टी के दावे से खलबली
विश्व
Watch: धुआं-धुआं हांगकांग, 7 गगनचुंबी इमारतों में भीषण आग ने 44 को मार डाला, डरावने वीडियो आए सामने
धुआं-धुआं हांगकांग, 7 गगनचुंबी इमारतों में भीषण आग ने 44 को मार डाला, डरावने वीडियो आए सामने
क्रिकेट
टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में रनों के लिहाज से 10 सबसे बड़ी जीत हासिल करने वाली टीम कौन सी, लिस्ट में भारत भी शामिल
टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में रनों के लिहाज से 10 सबसे बड़ी जीत हासिल करने वाली टीम कौन सी, लिस्ट में भारत भी शामिल
