'किलिंग मशीन ईरान को खत्म करने का टाइम..', ट्रंप की आखिरी चेतावनी! पाकिस्तान जा रहा US डेलीगेशन

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ट्रम्प ने ईरान को खत्म करने, समझौता न करने पर कार्रवाई की धमकी दी।

ईरान पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में सीजफायर उल्लंघन का आरोप लगाया।

ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद कर रहा, जिससे उसे भारी नुकसान हो रहा।

अमेरिकी प्रतिनिधि सोमवार को इस्लामाबाद में बातचीत के लिए पहुंचेंगे।

US-Iran War: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार (19 अप्रैल, 2026) को ईरान को पूरी तरह से खत्म करने की धमकी दी है. ट्रंप ने कहा कि ईरान पर अब और नरमी नहीं दिखाई जाएगी. वे जल्दी ही और आसानी से झुक जाएंगे और अगर उन्होंने समझौता नहीं किया, तो जो करना जरूरी है, उसे करना मेरे लिए सम्मान की बात होगी, जो पिछले 47 सालों में बाकी राष्ट्रपतियों को करना चाहिए था. अब समय आ गया है कि ईरान की किलिंग मशीन का अंत हो!

डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर शेयर किया पोस्ट

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार (19 अप्रैल) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल एक पोस्ट शेयर कर ईरान को बड़ी धमकी दी है. ट्रंप ने ईरान पर सीजफायर का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए कहा, ‘ईरान ने कल शनिवार (18 अप्रैल) को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में गोलियां चलाई. यह हमारे बीच हुए सीजफायर समझौते का पूरी तरह से उल्लंघन है! इनसे में कई गोलियां एक फ्रांसीसी जहाज और UK के एक मालवाहक जहाज (Freighter) की ओर दागी गई थीं. यह ठीक नहीं था, है न?’

उन्होंने कहा, ‘मेरे प्रतिनिधि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद जा रहे हैं, वे कल सोमवार (20 अप्रैल, 2026) की शाम तक वहां बातचीत के लिए पहुंच जाएंगे.’

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होर्मुज की नाकेबंदी से ईरान का ही हो रहा नुकसान- ट्रंप

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ‘ईरान ने हाल ही में घोषणा की थी कि वह इस होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर रहा है, जो बहुत ही अजीब बात है, क्योंकि हमारी नाकाबंदी पहले ही इसे बंद कर चुकी है. वे बिना कुछ जाने हमारी मदद कर रहे हैं और इस बंद रास्ते से सबसे ज्यादा हर दिन 500 मिलियन डॉलर का नुकसान उन्हीं का हो रहा है! अमेरिका को इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है.’

उन्होंने कहा, ‘असल में कई जहाज इस वक्त अमेरिका के टेक्सास, लुइसियाना और अलास्का की ओर जा रहे हैं, जहां वे लोडिंग करेंगे. यह सब IRGC की वजह से हो रहा है, जो हमेशा ताकतवर दिखने की कोशिश करता है.’

हम निष्पक्ष और सही समझौता पेश कर रहे हैं- ट्रंप

ट्रंप ने कहा, ‘हम एक बहुत ही निष्पक्ष और सही समझौता पेश कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि वे इसे स्वीकार करेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो अमेरिका ईरान के हर एक पॉवर प्लांट और पुल को तबाह कर देगा. अब और नरमी नहीं बरती जाएगी! वे जल्दी और आसानी से झुक जाएंगे और अगर उन्होंने समझौता नहीं किया तो जो करना जरूरी है, उसे करना मेरे लिए सम्मान की बात होगी, जो पिछले 47 सालों में अन्य राष्ट्रपतियों को करना चाहिए था. अब समय आ गया है कि ईरान की किलिंग मशीन का अंत हो!’

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