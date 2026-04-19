Russia Iran Nuclear Deal: रूस की सरकारी परमाणु ऊर्जा कंपनी रोसाटॉम के प्रमुख एलेक्सी लिक्हाचेव ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि रूस, ईरान से संवर्धित यूरेनियम को बाहर ले जाने में मदद करने के लिए तैयार है. यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच संभावित परमाणु समझौते को लेकर चर्चाएं तेज हैं.

बीबीसी फ़ारसी के मुताबिक, यह जानकारी इंडस्ट्रियल पब्लिकेशन 'स्ट्राना रोसाटॉम' के टेलीग्राम चैनल पर प्रकाशित की गई है. इस रिपोर्ट में रूस की भूमिका को लेकर अहम संकेत दिए गए हैं.

भरोसे का मुद्दा सबसे बड़ा: एलेक्सी लिक्हाचेव

एलेक्सी लिक्हाचेव ने कहा, 'तकनीकी मुश्किलों के अलावा, अमेरिका और ईरान के बीच होने वाले भविष्य के समझौते में भरोसे का मुद्दा सबसे अहम है.' उन्होंने यह भी बताया कि इस तरह के मामलों में रूस का अनुभव सबसे ज्यादा भरोसेमंद है.

2015 में भी निभा चुका है भूमिका

लिक्हाचेव ने कहा, 'इस मामले में सिर्फ रूस के पास ईरान के साथ अच्छे सहयोग का अनुभव है. 2015 में ईरान के कहने पर हम पहले भी संवर्धित यूरेनियम ले गए थे और आज भी हम इसमें मदद करने के लिए तैयार हैं.' यानी रूस पहले भी इस तरह की प्रक्रिया में शामिल रह चुका है और दोबारा वही भूमिका निभाने को तैयार है.

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ट्रंप का दावा- समझौता बेहद करीब

इस पूरे घटनाक्रम से दो दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान के साथ समझौता बहुत नजदीक है. उन्होंने कहा था कि ईरान लगभग 440 किलो संवर्धित यूरेनियम देने पर सहमत हो गया है. हालांकि, ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस दावे को पूरी तरह नकार दिया है. उनका कहना है कि यूरेनियम देने को लेकर ऐसी कोई सहमति नहीं बनी है.