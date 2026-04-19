ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने रविवार को अमेरिका के साथ जारी तनाव के समाधान के लिए दोहरी नीति अपनाने का संकेत दिया. उन्होंने कहा कि तेहरान कूटनीति के लिए तैयार है, हालांकि उनकी सेना अलर्ट मोड पर है. ईरानी टीवी पर अपने संबोधन में गालिबफ ने दावा किया कि ईरान ने युद्ध के मैदान में जीत हासिल की है और अब वह मजबूत स्थिति में बातचीत करने के लिए तैयार है.

हम पूरी तरह से तैयार हैं- गालिबाफ

ईरानी स्पीकर ने किसी भी प्रकार के तनाव को बढ़ने से रोकने के लिए कड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा कि ईरान किसी भी उकसावे का निर्णायक जवाब देगा. गालिबाफ ने कहा, "हम पूरी तरह से तैयार हैं, अगर वे जरा सी भी गलती करते हैं तो हम पूरी ताकत से जवाब देंगे. उन्होंने युद्धविराम प्रयासों के अभी भी नाज़ुक होने के बावजूद एक कठोर रुख का संकेत दिया है.

ईरान पहले से और ताकतवर हुआ- ईरानी स्पीकर

उन्होंने आगे कहा कि पहले के संघर्षों की तुलना में ईरान की क्षमताओं में काफी वृद्धि हुई है. तीसरे थोपे गए युद्ध में आक्रमणकारी क्षमताओं और रणनीति के मामले में हम निश्चित रूप से अतीत से कहीं आगे हैं और हमने इसे युद्ध के मैदान में देखा है. उन्होंने स्वीकार किया कि संसाधनों और अनुभव के मामले में अमेरिका को बढ़त हासिल है, लेकिन हमारी सुनियोजित रणनीति ने ईरान को विरोधियों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने में सक्षम बनाया है.

हमने दुश्मन को पीछे धकेला- ईरान

गालिबाफ ने कहा, “हम सैन्य रूप से अमेरिका से अधिक शक्तिशाली नहीं हैं. यह स्पष्ट है कि उनके पास अधिक धन और संसाधन हैं और चूंकि उन्होंने दुनिया भर में कई हमले किए हैं, इसलिए उनके पास हमसे अधिक अनुभव भी है.” उन्होंने कहा, “हमने ये युद्ध इस तरह लड़ा कि अपनी सुनियोजित रणनीति और तैयारी के बल पर दुश्मन को पीछे धकेल दिया. दुश्मन के पास धन और संसाधन थे, लेकिन उनकी रणनीति सही नहीं थी.”

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