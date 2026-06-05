Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom दिसंबर 2025 के प्रदर्शनों में गिरफ्तार कई लोगों को मिलेगी रिहाई।

पश्चिम एशिया में अमेरिका और इजरायल के साथ जारी संघर्ष और तनाव के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह मुज्तबा खामेनेई ने शुक्रवार (5 जून, 2026) को एक बड़े फैसले की घोषणा की है. ईरान की सरकारी न्यूज चैनल प्रेस टीवी के मुताबिक, सुप्रीम लीडर ने शुक्रवार को 2,000 से ज्यादा कैदियों की सजा माफ कर दी है या उसमें कमी कर दी है.

न्यायपालिका प्रमुख की सिफारिश को खामेनेई ने दी मंजूरी

रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई ने देश के न्यायपालिका के प्रमुख गुलाम हुसैन मोहसेनी एजी की ओर से की गई सिफारिश पर दो हजार से ज्यादा कैदियों की सजा माफ करने, कम करने या उन्हें बदलने के दया याचिका के अनुरोध को मंजूरी दे दी. सुप्रीम लीडर के इस फैसले के बाद ईरान की जेलों से बड़ी संख्या में कैदियों को राहत मिलने और कई की रिहाई का रास्ता साफ होने की संभावना है.

हालांकि, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अपराधों में दोषी ठहराए गए कैदी, जासूसी के मामलों में सजा काट रहे लोग, ईरान की आंतरिक या बाहरी सुरक्षा के खिलाफ कार्रवाई करने वाले और सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालने वाले अपराधों के दोषियों को इस माफी के दायरे में शामिल नहीं किया गया है.

ईद-अल-गदीर से पहले कैदियों को राहत

ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की आधिकारिक वेबसाइट पर इस संबंध में एक बयान जारी किया गया है. जिसमें यह भी कहा गया है कि ईरान की जेलों में बंद 2,000 से ज्यादा कैदियों को यह माफी शिया मुसलमानों के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक त्योहारों में से एक ईद-अल-गदीर से पहले दी गई है. जिसके लिए ईरान की न्यायपालिका के प्रमुख गुलाम हुसैन मोहसेनी एजी ने सुप्रीम लीडर के सामने दया याचिका की सिफारिश की थी.

ईरान में प्रदर्शनों के दौरान बड़ी संख्या में हुई थी गिरफ्तारी

उल्लेखनीय है कि ईरान में बढ़ते आर्थिक संकट और अमेरिका की ओर से लगाए गए दशकों पुराने प्रतिबंधों के कारण पैदा हुई मुश्किलों के बीच दिसंबर, 2025 में हुए राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों के बाद हजारों की संख्या में नागरिकों को गिरफ्तार किया गया था. अब इन कैदियों में से बड़ी संख्या को राहत मिलने की उम्मीद है.

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