'किसी इडियट के कहने पर नहीं खोलेंगे होर्मुज', ईरान के आर्मी अफसर ने ट्रंप को कह दिया मूर्ख, पटरी से उतरेगी बातचीत?
ईरान अमेरिका की जंग अब सोशल मीडिया पर भी लड़ी जा रही है. रेडियो मैसेज में IRGC ने ट्रंप का नाम लेकर होर्मुज से गुजरने की कोशिश कर रहे जहाजों को सख्त चेतावनी दी है.
ईरान-अमेरिका विवाद अब सोशल मीडिया वॉर में बदल गया है. दक्षिण अफ्रीका स्थित ईरानी दूतावास ने एक समुद्री ऑडियो क्लिप का हवाला देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इडियट करार दिया है.
क्या है मामला
दरअसल, इस पूरे विवाद की शुरुआत एक वायरल वीडियो और ऑडियो क्लिप से हुई, जो कथित तौर पर IRGC की नेवी और समुद्र में मौजूद जहाजों के बीच रेडियो कम्युनिकेशन की है. इस रिकॉर्डिंग में ईरानी नेवी का एक अधिकारी इडियट शब्द का इस्तेमाल करता सुनाई दे रहा है. सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि ईरानी अधिकारी ने अपने ही विदेश मंत्री के लिए इस शब्द का प्रयोग किया है.
ईरानी मिशन ने क्या कहा
दक्षिण अफ्रीका स्थित ईरानी मिशन ने इन दावों को खारिज करते हुए एक्स पर बेहद कड़ा पोस्ट किया है. ईरानी दूतावास ने लिखा, "बेवकूफ उसका मतलब तुम्हारे 'इडियट' राष्ट्रपति ट्रंप से था. गूगल पर इडियट सर्च करके देख लो समझ आ जाएगा कि वह कौन है." दूतावास का ये बयान सीधे तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बनाता है, जो अक्सर सोशल मीडिया के जरिए अपनी विदेश नीति साझा करते हैं.
You idiot, he meant your Idiot President, Trump.— Iran Embassy SA (@IraninSA) April 18, 2026
Just google ‘idiot’—you’ll understand who it is.😎 https://t.co/ukaYXj0FSE
ऑडियो में क्या कहा गया
मैरीटाइम चैनल-16 पर प्रसारित इस रेडियो मैसेज में IRGC ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने की कोशिश कर रहे जहाजों को सख्त चेतावनी दी. मैसेज में कहा गया, "यह चैनल 16 पर ईरानी सिपह नौसेना की कॉल है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अभी भी बंद है. हम इसे हमारे इमाम खामेनेई के आदेश पर खोलेंगे, न कि किसी 'इडियट' के ट्वीट्स के आधार पर."
बता दें कि ईरानी सेना का ये मैसेज ट्रंप के उन पोस्ट और बयानों पर कटाक्ष था, जिनमें उन्होंने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पूरी तरह खुले होने का दावा किया था. आमतौर पर दूतावास इस तरह की अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल से बचते हैं, लेकिन होर्मुज में बढ़ते तनाव और अमेरिका की घेराबंदी ने ईरान को और अधिक आक्रामक बना दिया.
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Source: IOCL