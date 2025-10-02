इस बार का एशिया कप टूर्नामेंट सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहा है. टूर्नामेंट के दौरान पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने मैदान में न सिर्फ गलत भाषा का इस्तेमाल किया, बल्कि 6-0 का इशारा और फाइटर जेट गिराने की एक्टिंग भी करते नजर आए. वहीं, पाकिस्तान की टीम से हैंंडशेक नहीं करने को लेकर विवाद बना और अब ट्रॉफी का विवाद चल रहा है. एक पाकिस्तानी और क्रिकेट के जानकार अमीर हुसैन ने दावा किया है कि एशिया क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन मोहसिन नकवी ट्रॉफी के लिए इंडियन क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम तक गए थे.

पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा के पॉडकास्ट में अमीर हुसान ने यह दावा किया है. कमर चीमा का कहना है कि भारत को ट्रॉफी मिलनी चाहिए क्योंकि वह टूर्नामेंट का चैंपियन है, इंडियन टीम अगर मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेना चाहती तो भी ट्रॉफी तो उनकी ही है क्योंकि वो चैंपियन हैं.

जब इंडियन टीम के ड्रेसिंग रूम गए मोहसिन नकवी, पाक एक्सपर्ट का दावा

अमीर हुसैन ने बताया कि मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेकर पाकिस्तान वापस आ चुके हैं. उन्होंने कहा कि 20 मिनट स्टेज पर इंतजार करने के बाद मोहसिन नकवी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा और कोच माइक हेसन के साथ इंडियन क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम गए और इंडियन कैप्टन सूर्यकुमार यादव से बात की थी. हालांकि, कुछ हो नहीं सका.

अमीर हुसैन ने कहा, 'इंडिया एशिया कप का चैंपियन है और उनका हक बनता है कि उन्हें ट्रॉफी मिले और पाकिस्तान ट्रॉफी देने को तैयार है. मोहसिन नकवी ने उस दिन 20 मिनट स्टेज पर खड़े होकर इंडियन टीम का इंतजार किया, लेकिन कोई नहीं आया. इंडियन कह रहे थे कि हमें मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेनी है. कोई श्रीलंकाई या बांग्लादेशी हमें ट्रॉफी पकड़ा दे.' अमीर हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान की हार ये नहीं थी कि हम मैच हार गए, हमारी हार तब होनी थी जब मोहसिन नकवी की जगह कोई और ट्रॉफी दे देता. एसीसी के चेयरमैन अगर मोहसिन नकवी हैं तो ट्रॉफी वो दें, आईसीसी के चेयरमैन अगर जय शाह हैं तो वही देंगे ट्रॉफी.

ट्रॉफी पाकिस्तान लाना भी गलत, बोले अमीर हुसैन

उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान का हक था कि वो ट्रॉफी दे और इंडिया का हक था कि वो ट्रॉफी ले. जब हम इंडिया से ट्रॉफी लेने के लिए तैयार रहते हैं, हम जय शाह से ट्रॉफी ले लेते हैं तो अगर एसीसी के चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं तो इंडिया को दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी. अमीर हुसैन ने कहा कि भारतीय टीम को मोहसिन नकवी से दिक्कत नहीं है उन्हें इस बात से दिक्कत है कि वह एक पाकिस्तानी हैं. उन्होंने कहा कि वह इस बात का भी सपोर्ट नहीं करते कि ट्रॉफी लेकर पाकिस्तान आ जाएं. मोहसिन नकवी ट्रॉफी पाकिस्तान लेकर आ गए हैं.

अमीर हुसैन ने कहा, 'जब मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा और कोच माइक हेसन के साथ इंडियन टीम के ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे थे तो वहां जो पाकिस्तानी थे वे मोहसिन नकवी से चिल्लाकर कह रहे थे कि उधर मत जाओ वो अगर ट्रॉफी नहीं ले रहे तो आ जाएं वापस. मोहसिन नकवी ने कहा कि नहीं हमारा काम है उन्हें समझाना. मोहसिन नकवी ने सूर्यकुमार से बात भी की.'

28 सितंबर को एशिया वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तान को हराकर भारत टूर्नामेंट का चैंपियन बना, लेकिन ट्रॉफी भारत को नहीं मिली. ट्रॉफी को लेकर विवाद तब शुरू हुआ, जब भारतीय टीम ने एशिया क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन मोहसिन नकवी के हाथ से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया. मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष और पाक सरकार में मंत्री भी हैं.