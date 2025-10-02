चीन ने दबाई कमजोर नस तो टेंशन में आ गए ट्रंप, अब जिनपिंग से करेंगे मुलाकात, जानें पूरा मामला

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत और चीन समेत की देशों पर टैरिफ लगा चुके हैं. उन्होंने चीन को लेकर काफी सख्ती दिखाई थी, लेकिन अब ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने के लिए परेशान हैं. दरअसल चीन ने अमेरिका की कमजोर नस पकड़ ली है. उसने टैरिफ के मामले पर करारा जवाब देते हुए अमेरिका से सोयाबीन खरीदना बंद कर दिया है. अब ट्रंप अगले चार हफ्तों में जिनपिंग से मिल सकते हैं.

चीन और अमेरिका के बीच महीनों से टैरिफ वॉर चल रही है. ट्रंप ने चीनी माल पर 145 प्रतिशत तक आयात शुल्क बढ़ा दिया था, जिसके बाद जिनपिंग ने काउंटर-टैरिफ लगा दिया. इसके बाद इस साल मई में दोनों देशों के बीच बातचीत हुई और हालात कुछ सामान्य हुए. इसके बाद अमेरिका ने टैरिफ को 30 प्रतिशत कर दिया. हालांकि अभी कुल टैरिफ 55 प्रतिशत के करीब है.

चीन की वजह से क्यों परेशान हुए ट्रंप

अब ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ के जरिए अमेरिका की दिक्कत बताई है. उन्होंने लिखा, "चीन के सोयबीन न खरीदने से हमारे देश के सोयाबीन किसानों को नुकसान झेलना पड़ रहा है, चीन ने सिर्फ मोलभाव करने के मकसद से खरीद रोक रखी है. हमने टैरिफ से इतनी कमाई की है कि उस पैसे का एक छोटा हिस्सा हम अपने किसानों की मदद में इस्तेमाल करेंगे. मैं कभी भी अपने किसानों को निराश नहीं करूंगा!''

जिनपिंग से जल्द ही मिलेंगे डोनाल्ड ट्रंप

ट्रंप ने जिनपिंग से मुलाकात को लेकर कहा, ''बाइडन ने चीन के साथ हमारे उस समझौते को लागू नहीं किया, जिसके तहत उन्हें अरबों डॉलर का हमारा कृषि उत्पाद खरीदना था, खासकर सोयाबीन. लेकिन सब ठीक हो जाएगा. हमारा हर किसान एक सच्चा देशभक्त है. मैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से चार हफ्तों में मिलने जा रहा हूं, और सोयाबीन इस बातचीत का एक बड़ा मुद्दा होगा.''