Malda News: पश्चिम बंगाल के मालदा जिले से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया है. बामनगोला थाने के पाकुआहाट पंचायत के उत्तर सालालपुर गांव में पति-पत्नी के बीच हुए विवाद ने रातों-रात एक परिवार को उजाड़ दिया. कहा जा रहा है कि दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे, लेकिन शनिवार देर रात का झगड़ा इतना बढ़ गया कि बात खून-खराबे तक पहुंच गई.

छह साल पहले हुई थी दोनों की शादी

परिवार और पुलिस के अनुसार मृतक का नाम विश्वजीत सरकार (31 साल) था. उनकी पत्नी का नाम पम्पा राय सरकार है, जिसे पुलिस ने हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है. दोनों की शादी करीब छह साल पहले हुई थी और उनकी चार साल की एक छोटी बेटी भी है. विश्वजीत गाजल टोल टैक्स में काम करते थे.

मामले के अनुसार, शनिवार रात करीब साढ़े आठ बजे विश्वजीत घर लौटे. बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर दोनों के बीच पहले से ही तनाव था. जैसे ही वह घर में घुसने लगे, पम्पा ने उन्हें घर में आने से रोक दिया. इस पर दोनों में कहासुनी शुरू हो गई. उसी दौरान विश्वजीत जबरदस्ती घर के अंदर घुस आए. आरोप है कि तभी पम्पा ने गुस्से में घर से चाकू उठाया और विश्वजीत के बाएं पेट में वार कर दिया.

इलाज के दौरान हुई युवक की मौत

विश्वजीत की चीख सुनकर परिवार के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे. उन्हें तुरंत स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद हालत गंभीर देखकर डॉक्टरों ने उन्हें मालदा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, लेकिन देर रात इलाज के दौरान विश्वजीत की मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी. पुलिस ने उसी रात पम्पा को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ऐसी क्या वजह थी जो विवाद इतना बढ़ गया कि पत्नी ने पति की जान ले ली. परिवार का कहना है कि दोनों के बीच पहले भी कई बार झगड़ा होता था, लेकिन कभी किसी ने यह नहीं सोचा था कि मामला इस हद तक पहुंच जाएगा.