तमिलनाडु के करूर में हुई भगदड़ की घटना पर राज्य के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि अब तक 39 लोगों की मौत हो चुकी है. हमारे राज्य के इतिहास में किसी राजनीतिक दल की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जान कभी नहीं गई और भविष्य में भी ऐसी त्रासदी कभी नहीं होनी चाहिए. तमिलगा वेट्री कषगम (TVK) के नेता और एक्टर विजय ने करूर में एक रैली का आयोजन किया था, जहां रैली के दौरान अचानक भगदड़ मच गई.

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक एमके स्टालिन ने बताया कि फिलहाल 51 लोगों का ICU में इलाज चल रहा है. उन्होंने कहा कि मैं भारी मन से उन लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है. मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा और घायलों को एक लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा.

हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे घटना की जांच

मामले की जांच को लेकर सीएम स्टालिन ने कहा कि मैंने हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में एक जांच आयोग के गठन का आदेश दिया है. जांच आयोग के जरिए सच्चाई सामने आएगी. मैं राजनीतिक मकसद से कुछ नहीं कहना चाहता. जांच आयोग के जरिए सच्चाई सामने आने के बाद सख्त कार्रवाई जरूर की जाएगी.

स्टालिन ने खुद बताया, घटना के वक्त कहां थे

सीएम एमके स्टालिन ने कहा कि मैं गहरे दुख के साथ यहां खड़ा हूं. मैं करूर में हुई भीषण दुर्घटना का वर्णन कर पाने में असमर्थ हूं. कल शाम करीब 7:45 बजे जब मैं चेन्नई में अधिकारियों से बात कर रहा था, मुझे खबर मिली कि करूर में ऐसी एक घटना हुई है. सूचना मिलते ही मैंने पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी को फोन किया और उनसे पूछताछ करने को कहा और उन्हें अस्पताल जाने का निर्देश दिया. जब मैंने मृतकों की संख्या के बारे में खबर सुनी तो मैंने आस-पास के मंत्रियों को करूर जाने का निर्देश दिया.



