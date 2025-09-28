हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाTVK Rally Stampede: 'भविष्य में ऐसी त्रासदी कभी नहीं होनी चाहिए', करूर भगदड़ पर बोले CM स्टालिन, मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख मुआवजे का ऐलान

TVK Rally Stampede: 'भविष्य में ऐसी त्रासदी कभी नहीं होनी चाहिए', करूर भगदड़ पर बोले CM स्टालिन, मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख मुआवजे का ऐलान

Vijay Rally Stampede: सीएम स्टालिन ने कहा कि मैं करूर में हुई भीषण दुर्घटना का वर्णन कर पाने में असमर्थ हूं. कल शाम को जब मैं चेन्नई में अधिकारियों से बात कर रहा था, तब मुझे इस बारे में खबर मिली.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 28 Sep 2025 07:10 AM (IST)
Preferred Sources

तमिलनाडु के करूर में हुई भगदड़ की घटना पर राज्य के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि अब तक 39 लोगों की मौत हो चुकी है. हमारे राज्य के इतिहास में किसी राजनीतिक दल की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जान कभी नहीं गई और भविष्य में भी ऐसी त्रासदी कभी नहीं होनी चाहिए. तमिलगा वेट्री कषगम (TVK) के नेता और एक्टर विजय ने करूर में एक रैली का आयोजन किया था, जहां रैली के दौरान अचानक भगदड़ मच गई.

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक एमके स्टालिन ने बताया कि फिलहाल 51 लोगों का ICU में इलाज चल रहा है. उन्होंने कहा कि मैं भारी मन से उन लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है. मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा और घायलों को एक लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा.

हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे घटना की जांच

मामले की जांच को लेकर सीएम स्टालिन ने कहा कि मैंने हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में एक जांच आयोग के गठन का आदेश दिया है. जांच आयोग के जरिए सच्चाई सामने आएगी. मैं राजनीतिक मकसद से कुछ नहीं कहना चाहता. जांच आयोग के जरिए सच्चाई सामने आने के बाद सख्त कार्रवाई जरूर की जाएगी.

स्टालिन ने खुद बताया, घटना के वक्त कहां थे

सीएम एमके स्टालिन ने कहा कि मैं गहरे दुख के साथ यहां खड़ा हूं. मैं करूर में हुई भीषण दुर्घटना का वर्णन कर पाने में असमर्थ हूं. कल शाम करीब 7:45 बजे जब मैं चेन्नई में अधिकारियों से बात कर रहा था, मुझे खबर मिली कि करूर में ऐसी एक घटना हुई है. सूचना मिलते ही मैंने पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी को फोन किया और उनसे पूछताछ करने को कहा और उन्हें अस्पताल जाने का निर्देश दिया. जब मैंने मृतकों की संख्या के बारे में खबर सुनी तो मैंने आस-पास के मंत्रियों को करूर जाने का निर्देश दिया.
 
ये भी पढ़ें

तमिलनाडु भगदड़ः TVK ने विजय की रैली के लिए SP को लिखा था पत्र, जानें कितने लोगों की मांगी थी परमीशन

Published at : 28 Sep 2025 07:10 AM (IST)
Tags :
MK Stalin Karur TVK Vijay Rally Stampede
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'हमारा एक पड़ोसी आतंकवाद का केंद्र है...', UN में एस जयशंकर ने पाकिस्तान को जमकर लगाई लताड़
'हमारा एक पड़ोसी आतंकवाद का केंद्र है...', UN में एस जयशंकर ने पाकिस्तान को जमकर लगाई लताड़
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बोले- 'आई लव मुहम्मद' पर किसी को आपत्ति नहीं, सियासी लोग बना रहे हैं मुद्दा'
मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बोले- 'आई लव मुहम्मद' पर किसी को आपत्ति नहीं, सियासी लोग बना रहे हैं मुद्दा'
क्रिकेट
कौन जीतेगा एशिया कप? वसीम अकरम की भविष्यवाणी सुनकर जल भुन जाएंगे पाकिस्तानी, जानें क्या कहा
कौन जीतेगा एशिया कप? वसीम अकरम की भविष्यवाणी सुनकर जल भुन जाएंगे पाकिस्तानी
बॉलीवुड
Durga Puja Ceremony: व्हाइट साड़ी में खूब जचीं रानी मुखर्जी, तो गोल्डन गर्ल बनीं काजोल, देखें बाकी स्टार्स का लुक
व्हाइट साड़ी में खूब जचीं रानी, तो गोल्डन गर्ल बनीं काजोल, देखें दुर्गा पूजा की तस्वीरें
Advertisement

वीडियोज

बॉलीवुड के बुरे हालात के बाद अब महेश भट्ट की इस फिल्म से छाएंगे डेब्यूटेंट्स?
बॉलीवुड की बुराइयों, आर्यन खान, शाहरुख खान, कोई मिल गया और अन्य पर Rajat Bedi interview
रजत बेदी ने बॉलीवुड के बुरे किरदारों पर वर्षों की नेगलेक्ट के बाद अपनी बात रखी करियर  फेम और अधिक
TV Serial Update: Reet बनी Raghav की कंपनी की मालकिन, बुआ जी का हिसाब बंद!
Tesla cars in India, prices, performance and rivals | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हमारा एक पड़ोसी आतंकवाद का केंद्र है...', UN में एस जयशंकर ने पाकिस्तान को जमकर लगाई लताड़
'हमारा एक पड़ोसी आतंकवाद का केंद्र है...', UN में एस जयशंकर ने पाकिस्तान को जमकर लगाई लताड़
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बोले- 'आई लव मुहम्मद' पर किसी को आपत्ति नहीं, सियासी लोग बना रहे हैं मुद्दा'
मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बोले- 'आई लव मुहम्मद' पर किसी को आपत्ति नहीं, सियासी लोग बना रहे हैं मुद्दा'
क्रिकेट
कौन जीतेगा एशिया कप? वसीम अकरम की भविष्यवाणी सुनकर जल भुन जाएंगे पाकिस्तानी, जानें क्या कहा
कौन जीतेगा एशिया कप? वसीम अकरम की भविष्यवाणी सुनकर जल भुन जाएंगे पाकिस्तानी
बॉलीवुड
Durga Puja Ceremony: व्हाइट साड़ी में खूब जचीं रानी मुखर्जी, तो गोल्डन गर्ल बनीं काजोल, देखें बाकी स्टार्स का लुक
व्हाइट साड़ी में खूब जचीं रानी, तो गोल्डन गर्ल बनीं काजोल, देखें दुर्गा पूजा की तस्वीरें
विश्व
'तुरंत भेजो सेना, ज्यादा से ज्यादा...', ट्रंप ने अचानक इस देश में अमेरिकी आर्मी भेजने के दिए निर्देश
'तुरंत भेजो सेना, ज्यादा से ज्यादा...', ट्रंप ने अचानक इस देश में अमेरिकी आर्मी भेजने के दिए निर्देश
बिहार
Tej Pratap Yadav Exclusive: तेज प्रताप यादव बहन रोहिणी आचार्य के अपमान का लेंगे बदला, चौक जाएंगे तेजस्वी यादव!
तेज प्रताप यादव बहन रोहिणी आचार्य के अपमान का लेंगे बदला, चौक जाएंगे तेजस्वी यादव!
ब्यूटी
चेहरे पर नेचुरल ग्लो चाहिए? अपनाएं ये ग्लूटेन-फ्री फूड्स, फेस ग्लोइंग बनाने का परफेक्ट फॉर्म्युला
चेहरे पर नेचुरल ग्लो चाहिए? अपनाएं ये ग्लूटेन-फ्री फूड्स, फेस ग्लोइंग बनाने का परफेक्ट फॉर्म्युला
ट्रेंडिंग
हनुमान जी की मूर्ति ले भागा बच्चा! फिर अपने हाथों से दवा लगाकर खूब लुटाया प्यार- वीडियो हो रहा वायरल
हनुमान जी की मूर्ति ले भागा बच्चा! फिर अपने हाथों से दवा लगाकर खूब लुटाया प्यार- वीडियो हो रहा वायरल
ENT LIVE
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
ENT LIVE
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
ENT LIVE
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
ENT LIVE
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
ENT LIVE
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
Embed widget