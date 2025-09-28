तमिलनाडु के करूर में अभिनेता से नेता बने विजय की रैली में शनिवार (27 सितंबर, 2025) की रात को अचानक भगदड़ मचने से 31 लोगों की मौत हो गई है. इसके अलावा, इस घटना में 58 लोग घायल हो चुके हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस बीच एक्टर विजय के करूर में रोड शो के आयोजन के परमिशन के लिए करूर पुलिस अधीक्षक को दिया गया पत्र सामने आया है.

टीवीके ने विजय की रैली के लिए करूर एसपी को लिखा था पत्र

करूर पुलिस अधीक्षक को दिए गए अपने पत्र में तमिलनाडु वेत्री कझगम (TVK) ने अपने नेता विजय के रोड शो को लेकर कहा कि उन्हें रोड शो के दौरान सिर्फ 10,000 लोगों के आने की उम्मीद है. टीवीके ने करूर एसपी को गुरुवार (25 सितंबर, 2025) को पत्र लिखकर रोड शो के लिए अनुमति मांगी थी.

पत्र में TVK ने पुलिस एसपी से क्या की थी मांग

पत्र में तमिलनाडु वेत्री कझगम (TVK) के करूर पश्चिम जिला सचिव ने कहा कि विजय सड़क मार्ग से करूर जाएंगे और उन्होंने बैनर, फैस्टून, फ्लेक्स बोर्ड और एक जन संबोधन प्रणाली लगाने के लिए अनुमति मांगी है.

पत्र में आगे कहा गया, ‘हमने एक इंजीनियर की मदद से लाइट हाउस राउंडटाना के पास के इलाके का अध्ययन किया. यह इलाका 1,20,000 वर्ग फुट में फैला है और इसमें 60,000 लोग बैठ सकते हैं. हालांकि, हमें केवल 10,000 लोगों के आने की उम्मीद है.’ पत्र में इंजीनियर की योजना भी संलग्न की गई थी. पार्टी ने सभा के लिए अनुमति और पुलिस सुरक्षा की भी मांग की थी.

घायलों को सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कराया गया भर्ती

तमिलनाडु के पूर्व मंत्री और डीएमके नेता वी. सेंथिल बालाजी इस घटना के बाद सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पहुंचे और संबंधित अधिकारियों ने पूरी स्थिति की जानकारी ली. उन्होंने कहा कि अब तक 58 लोग घायल अस्पताल में भर्ती कराए जा चुके हैं. जिसमें से 12 लोग का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है और अन्य 46 लोगों को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

