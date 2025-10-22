तेलंगाना के पालकुर्ति मंडल से एक अहम खबर सामने आई है. स्थानीय विधायक राज ठाकुर मक्कन सिंह विवादों में फंसते नजर आ रहे हैं. मामला पुलिस विभाग और उनके बेटे से जुड़ा है. दरअसल राज ठाकुर के बेटे को क्रिकेट खेलने के लिए पुलिस विभाग ने सुरक्षा दी है. उसके लिए एस्कॉर्ट भी दिया गया है. यह घटना तब सामने आई, जब विधायक का बेटा क्रिकेट खेलने के लिए गया था और उसके साथ पुलिस के जवान सुरक्षा में नजर आए. अहम बात यह है कि अब स्थानीय लोगों ने इसको लेकर सवाल उठा दिया है. स्थानीय लोगों ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या जनता की समस्याओं को नजरअंदाज करके विधायक के परिवार के सदस्यों को एस्कॉर्ट देना उचित है?

इससे पहले भी पालकुर्ति मंडल के पुलिस अधिकारियों ने विधायक की पत्नी को इसी तरह की सुरक्षा प्रदान की थी. अब उनके बेटे को भी यही सुविधा देना शुरू कर दिया गया है. स्थानीय नागरिकों का कहना है कि क्या पुलिसकर्मियों का कोई स्वाभिमान नहीं है? क्या वे सिर्फ विधायक के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य हैं?

पुलिस ने प्रतिक्रिया देने से किया इनकार

इस संबंध में रामगुंडम के पुलिस आयुक्त (CP) से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने इस मामले पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने नाम छापने की शर्त पर बताया, "हमें विधायकों और उनके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा का दायित्व सौंपा गया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अपनी मूल जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करें. हम इस मामले की जांच कर रहे हैं."

स्थानीय लोगों ने पुलिस महानिदेशक को सौंपा ज्ञापन

इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने पुलिस महानिदेशक को एक ज्ञापन भी सौंपा है और मांग की है कि इस तरह के दुरुपयोग पर तुरंत रोक लगाई जाए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए.