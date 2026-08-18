तमिलनाडु के मंत्री ने ऐसा क्या कह दिया, जिसे लेकर CM विजय ने मांगी माफी

तमिलनाडु विधानसभा में मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय को अपने एक मंत्री की तरफ से माफी मांगनी पड़ी है. तमिलनाडु के मंत्री रंजीत कुमार ने पूर्व सीएम का नाम बिना सम्मानसूचक शब्द के लिया था. जिसके बाद विधानसभा में हंगामा होने लगा. माहौल को शांत करने के लिए सीएम विजय खड़े हो गए और उन्होंने सभी से माफी मांगी.

विधानसभा में स्वास्थ्य सेवाओं को दी जाने वाली ग्रांट पर चर्चा चल रही थी. उस दौरान वन मंत्री आरवी रंजीत ने करुणानिधि का नाम बिना सम्मानजनक शब्द के लिया. उन्होंने कहा- पिछले चुनाव में काचीपुरम में हर एक को वोट के लिए 1500 रुपये दिए गए थे. मौजूदा सरकार बिना पैसे बांटे बनी है.

सीएम विजय ने मांगी माफी

चर्चा करते हुए जैसे ही मंत्री रंजीत ने पूर्व सीएम को करुणानिधि कहकर संबोधित किया तो डीएमके ने विरोध करना शुरू कर दिया. उन्होंने कहा कि इस तरह से किसी नेता नाम बिना सम्मान के लेना उचित नहीं है. बवाल को देखते हुए तुरंत सीएम विजय खड़े हुए और उन्होंने कहा- 'मैं माफी मांगता हूं जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री का नाम लिया गया है. ये गलत है.' विजय के माफी मांगने के बाद माहौल शांत हो गया.

75 हजार कर्ज किया माफ

सीएम विजय ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है. उन्होंने 75 हजार तक सहकारी कृषि लोन को पूरी तरह से माफ करने की घोषणा की है. उन्होंने कहा है कि 75 हजार से 1 लाख तक के लोन पर आंशिक छूट मिलेगी. 1 लाख से अधिक लोन पर अधिकतम 35 हजार रुपये की छूट मिलेगी. इस कर्ज माफी से कुल 13.34 लाख किसानों को फायदा होगा. सीएम विजय ने कहा कि कि कृषि राज्य की रीढ़ है और देश की समृद्धि किसानों के समर्थन पर निर्भर करती है.

पहले भी कर चुके हैं माफ

विजय की सरकार ने मई में कार्यभार संभालने के 15 दिन के अंदर 50 हजार तक का कृषि लोग माफ कर दिए थे.

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