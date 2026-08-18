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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियातमिलनाडु के मंत्री ने ऐसा क्या कह दिया, जिसे लेकर CM विजय ने मांगी माफी

तमिलनाडु के मंत्री ने ऐसा क्या कह दिया, जिसे लेकर CM विजय ने मांगी माफी

तमिलनाडु के वन मंत्री रंजीत कुमार ने विधानसभा में पूर्व सीएम का नाम बिना सम्मानजनक शब्द के लिया था. जिसके बाद विधानसभा में हंगामा हो गया है. मामले को संभालने के लिए सीएम विजय ने खुद माफी मांगी.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 18 Aug 2026 08:36 AM (IST)
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तमिलनाडु विधानसभा में मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय को अपने एक मंत्री की तरफ से माफी मांगनी पड़ी है. तमिलनाडु के मंत्री रंजीत कुमार ने पूर्व सीएम का नाम बिना सम्मानसूचक शब्द के लिया था. जिसके बाद विधानसभा में हंगामा होने लगा. माहौल को शांत करने के लिए सीएम विजय खड़े हो गए और उन्होंने सभी से माफी मांगी.

विधानसभा में स्वास्थ्य सेवाओं को दी जाने वाली ग्रांट पर चर्चा चल रही थी. उस दौरान वन मंत्री आरवी रंजीत ने करुणानिधि का नाम बिना सम्मानजनक शब्द के लिया. उन्होंने कहा- पिछले चुनाव में काचीपुरम में हर एक को वोट के लिए 1500 रुपये दिए गए थे. मौजूदा सरकार बिना पैसे बांटे बनी है.

सीएम विजय ने मांगी माफी
चर्चा करते हुए जैसे ही मंत्री रंजीत ने पूर्व सीएम को करुणानिधि कहकर संबोधित किया तो डीएमके ने विरोध करना शुरू कर दिया. उन्होंने कहा कि इस तरह से किसी नेता नाम बिना सम्मान के लेना उचित नहीं है. बवाल को देखते हुए तुरंत सीएम विजय खड़े हुए और उन्होंने कहा- 'मैं माफी मांगता हूं जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री का नाम लिया गया है. ये गलत है.' विजय के माफी मांगने के बाद माहौल शांत हो गया.

75 हजार कर्ज किया माफ
सीएम विजय ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है. उन्होंने 75 हजार तक सहकारी कृषि लोन को पूरी तरह से माफ करने की घोषणा की है. उन्होंने कहा है कि 75 हजार से 1 लाख तक के लोन पर आंशिक छूट मिलेगी. 1 लाख से अधिक लोन पर अधिकतम 35 हजार रुपये की छूट मिलेगी. इस कर्ज माफी से कुल 13.34 लाख किसानों को फायदा होगा. सीएम विजय ने कहा कि कि कृषि राज्य की रीढ़ है और देश की समृद्धि किसानों के समर्थन पर निर्भर करती है. 

पहले भी कर चुके हैं माफ

विजय की सरकार ने मई में कार्यभार संभालने के 15 दिन के अंदर 50 हजार तक का कृषि लोग माफ कर दिए थे.

ये भी पढ़ें: 'कानून से ऊपर नहीं X की नई पॉलिसी', एलन मस्क को सरकार का सख्त मैसेज

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 18 Aug 2026 08:36 AM (IST)
Tags :
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