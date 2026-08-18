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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाBJP की नई टीम में वसुंधरा-स्मृति को जगह, कितनी महिलाओं को मिला मौका?

BJP की नई टीम में वसुंधरा-स्मृति को जगह, कितनी महिलाओं को मिला मौका?

BJP Nitin Nabin New Team: भारतीय जनता पार्टी ने नई टीम में महिलाओं पर भी ध्यान दिया है. वसुंधरा राजे और स्मृति ईरानी समेत 12 महिलाओं को नई टीम में जगह मिली है.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 18 Aug 2026 07:42 AM (IST)
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भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार (17 अगस्त) को नई राष्ट्रीय टीम की घोषणा कर दी. पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन को जिम्मेदारी मिलने के बाद से ही नई टीम की चर्चा शुरू हो गई थी. इस बार अहम बात यह है कि बीजेपी ने महिलाओं पर भी ध्यान दिया है. उसने नई टीम में 12 महिलाओं को शामिल किया है, जिसमें कुछ पुराने चेहरे भी हैं. राजस्थान से वसुंधरा राजे और दिल्ली से स्मृति ईरान को टीम में शामिल किया गया है.

पार्टी नेताओं ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई टीम को अनुभवी प्रशासनिक और संगठनात्मक अनुभव, युवा जोश, भौगोलिक विविधता और व्यापक सामाजिक समावेश का एक रणनीतिक संयोजन बताया. देश के विभिन्न हिस्सों से पार्टी की 12 महिला नेताओं को राष्ट्रीय टीम में जगह दी गई है. वे कुल 65 पदाधिकारियों में शामिल हैं.

भाजपा ने किसे-किसे दिया मौका

राष्ट्रीय महासचिव बनाई गईं स्मृति ईरानी के अलावा, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, पूर्व केंद्रीय मंत्री डी. पुरंदेश्वरी और राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की पूर्व प्रमुख रेखा वर्मा उपाध्यक्ष नियुक्त की गई हैं. कविता पाटीदार और संगीता यादव को राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया गया है. रूप कुमारी चौधरी को भाजपा महिला मोर्चा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि प्रीति गांधी को सोशल मीडिया सह-संयोजक बनाया गया है.

पार्टी ने गुजरात की वर्षाबेन नरेंद्रभाई दोशी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है. महाराष्ट्र की भारती प्रवीण पवार, पश्चिम बंगाल से मधुचंद्र कर को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है. नागालैंड की फांग्नो कोन्याक को राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है. वहीं रूप कुमारी चौधरी को भी छत्तीसगढ़ में अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है.

बीजेपी की टीम में कुल नए 51 सदस्य

टीम में 51 नए सदस्य हैं. इनमें से छह सदस्य 40 साल से कम उम्र के हैं, 15 सदस्य 40-49 साल की उम्र के हैं और 21 सदस्य 50-59 साल की उम्र के हैं. पार्टी नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि यह फेरबदल 2029 तक होने वाले विधानसभा चुनावों और अगले आम चुनावों के लिए भाजपा की तैयारियों को ध्यान में रखकर किया गया है.

यह भी पढ़ें : सूर्या की जगह हेमांग को कमान, वो नेता जिनका BJP ने काटा पत्त्ता

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 18 Aug 2026 07:15 AM (IST)
Tags :
Vasundhara Raje Nitin Nabin BJP India SMRITI IRANI
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