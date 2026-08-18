BJP की नई टीम में वसुंधरा-स्मृति को जगह, कितनी महिलाओं को मिला मौका?

भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार (17 अगस्त) को नई राष्ट्रीय टीम की घोषणा कर दी. पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन को जिम्मेदारी मिलने के बाद से ही नई टीम की चर्चा शुरू हो गई थी. इस बार अहम बात यह है कि बीजेपी ने महिलाओं पर भी ध्यान दिया है. उसने नई टीम में 12 महिलाओं को शामिल किया है, जिसमें कुछ पुराने चेहरे भी हैं. राजस्थान से वसुंधरा राजे और दिल्ली से स्मृति ईरान को टीम में शामिल किया गया है.

पार्टी नेताओं ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई टीम को अनुभवी प्रशासनिक और संगठनात्मक अनुभव, युवा जोश, भौगोलिक विविधता और व्यापक सामाजिक समावेश का एक रणनीतिक संयोजन बताया. देश के विभिन्न हिस्सों से पार्टी की 12 महिला नेताओं को राष्ट्रीय टीम में जगह दी गई है. वे कुल 65 पदाधिकारियों में शामिल हैं.

भाजपा ने किसे-किसे दिया मौका

राष्ट्रीय महासचिव बनाई गईं स्मृति ईरानी के अलावा, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, पूर्व केंद्रीय मंत्री डी. पुरंदेश्वरी और राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की पूर्व प्रमुख रेखा वर्मा उपाध्यक्ष नियुक्त की गई हैं. कविता पाटीदार और संगीता यादव को राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया गया है. रूप कुमारी चौधरी को भाजपा महिला मोर्चा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि प्रीति गांधी को सोशल मीडिया सह-संयोजक बनाया गया है.

पार्टी ने गुजरात की वर्षाबेन नरेंद्रभाई दोशी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है. महाराष्ट्र की भारती प्रवीण पवार, पश्चिम बंगाल से मधुचंद्र कर को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है. नागालैंड की फांग्नो कोन्याक को राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है. वहीं रूप कुमारी चौधरी को भी छत्तीसगढ़ में अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है.

बीजेपी की टीम में कुल नए 51 सदस्य

टीम में 51 नए सदस्य हैं. इनमें से छह सदस्य 40 साल से कम उम्र के हैं, 15 सदस्य 40-49 साल की उम्र के हैं और 21 सदस्य 50-59 साल की उम्र के हैं. पार्टी नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि यह फेरबदल 2029 तक होने वाले विधानसभा चुनावों और अगले आम चुनावों के लिए भाजपा की तैयारियों को ध्यान में रखकर किया गया है.

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