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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'कानून से ऊपर नहीं X की नई पॉलिसी', एलन मस्क को सरकार का सख्त मैसेज

'कानून से ऊपर नहीं X की नई पॉलिसी', एलन मस्क को सरकार का सख्त मैसेज

एलन मस्क के स्वामित्व वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X की नई नीति को लेकर भारत सरकार ने साफ किया है कि प्लेटफॉर्म को देश के कानून का पालन करना होगा. एक्स की कोई भी पॉलिसी कानून से ऊपर नहीं है.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 18 Aug 2026 09:03 AM (IST)
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एलन मस्क के स्वामित्व वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) की नई नीति को लेकर भारत सरकार ने साफ किया है कि प्लेटफॉर्म को देश के कानून का पालन करना होगा. X की कोई भी पॉलिसी कानून से ऊपर नहीं है.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, एक सरकारी अधिकारी ने सोमवार को कहा कि सरकार की ओर से कंटेंट हटाने या प्रतिबंधित करने के अनुरोधों को सार्वजनिक करने से जुड़ी X की नई व्यवस्था भारत में भी लागू होगी, लेकिन प्लेटफॉर्म को स्थानीय कानूनों का पालन करना पड़ेगा.

X की नई नीति में क्या बदलेगा?

एलन मस्क ने बताया है कि X अब सरकारों की ओर से कंटेंट को प्रतिबंधित करने या हटाने के लिए भेजे जाने वाले अनुरोधों को यूजर्स के लिए ज्यादा स्पष्ट बनाएगा. मस्क ने X पर एक नया एल्गोरिदम साझा करते हुए कहा कि नई व्यवस्था के तहत सरकार की ओर से किए गए कंटेंट हटाने के अनुरोध यूजर्स को ज्यादा स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे.

मस्क ने X पर लिखा कि सरकारों की ओर से की जाने वाली किसी भी सेंसरशिप की जानकारी अब स्पष्ट रूप से दिखाई देगी.

सरकार के आदेश की जानकारी यूजर्स को मिलेगी

नई नीति के तहत X यूजर्स को यह जानकारी दे सकता है कि किसी सरकारी संस्था ने उनके पोस्ट या कंटेंट के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है. यानी अगर किसी सरकारी विभाग के निर्देश पर किसी पोस्ट या कंटेंट को हटाया जाता है, तो यूजर को इसकी जानकारी दी जा सकती है.

इसके साथ ही यह भी बताया जा सकता है कि कंटेंट हटाने का आदेश किस सरकारी विभाग की ओर से भेजा गया था और किस कानूनी प्रावधान या आधार के तहत यह निर्देश जारी किया गया.

यूजर्स के लिए क्या बदलेगा?

नई व्यवस्था से यूजर्स के लिए बहुत कुछ बदलने की संभावना नहीं है. हालांकि, इसका फायदा यह होगा कि अगर उनका पोस्ट या अकाउंट किसी सरकारी आदेश के आधार पर हटाया जाता है, तो उन्हें यह पता चल सकेगा कि कार्रवाई किस वजह से की गई और इसके पीछे किस सरकारी विभाग का निर्देश था.

ये भी पढ़ें: BJP की नई टीम में छह साल बाद राम माधव की वापसी, क्यों मिला मौका?

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 18 Aug 2026 07:54 AM (IST)
Tags :
Elon Musk Censorship X New Policy
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