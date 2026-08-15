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PM मोदी ने लगातार 13वीं बार फहराया तिरंगा, देखें स्वतंत्रता दिवस की खास तस्वीरें

80वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल रंग की पगड़ी के साथ सफेद कुर्ता-पायजामा और भूरे रंग की नेहरू जैकेट पहने हुए पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया.

Written By : संतोष सिंह  | Updated at : 15 Aug 2026 02:46 PM (IST)
80वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल रंग की पगड़ी के साथ सफेद कुर्ता-पायजामा और भूरे रंग की नेहरू जैकेट पहने हुए पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया.

PM मोदी ने लगातार 13वीं बार फहराया तिरंगा

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80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीले और सफेद बांधनी पैटर्न वाली चमकदार लाल रंग की पगड़ी पहनकर पहुंचे. पीएम मोदी ने लगातार 13वीं बार तिरंगा फहराया. इसके अलावा लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गाया गया. उसके बाद राष्ट्रगान हुआ और 21 तोपों की सलामी दी गई.
80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीले और सफेद बांधनी पैटर्न वाली चमकदार लाल रंग की पगड़ी पहनकर पहुंचे. पीएम मोदी ने लगातार 13वीं बार तिरंगा फहराया. इसके अलावा लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गाया गया. उसके बाद राष्ट्रगान हुआ और 21 तोपों की सलामी दी गई.
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स्वतंत्रता दिवस पर लाल रंग की पगड़ी के साथ सफेद कुर्ता-पायजामा और भूरे रंग की नेहरू जैकेट पहने हुए पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया. 2014 में लाल किले पर दिए गए अपने पहले भाषण में पीएम मोदी लाल चमकदार जोधपुरी बंधेज पगड़ी में दिखे थे और उसके एक साल बाद 2015 में उन्होंने पीले और कई रंगों वाले क्रॉस-क्रॉस पैटर्न वाली पगड़ी पहनी.
स्वतंत्रता दिवस पर लाल रंग की पगड़ी के साथ सफेद कुर्ता-पायजामा और भूरे रंग की नेहरू जैकेट पहने हुए पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया. 2014 में लाल किले पर दिए गए अपने पहले भाषण में पीएम मोदी लाल चमकदार जोधपुरी बंधेज पगड़ी में दिखे थे और उसके एक साल बाद 2015 में उन्होंने पीले और कई रंगों वाले क्रॉस-क्रॉस पैटर्न वाली पगड़ी पहनी.
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लाल किले से पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि भारत को अब दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना है बल्कि आत्मनिर्भर बनना है. उन्होंने कहा कि 12 साल में देश ने रफ्तार पकड़ ली है. उन्होंने कहा कि इस स्वतंत्रता दिवस पर युवाओं को लेकर फोकस किया गया है.
लाल किले से पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि भारत को अब दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना है बल्कि आत्मनिर्भर बनना है. उन्होंने कहा कि 12 साल में देश ने रफ्तार पकड़ ली है. उन्होंने कहा कि इस स्वतंत्रता दिवस पर युवाओं को लेकर फोकस किया गया है.
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इस बार 2,500 NCC कैडेट और मॉय भारत वॉलंटियर्स ने ज्ञानपथ पर वंदे मातरम की आकृति बनाई. स्वतंत्रता दिवस पर कार्यक्रम की सुरक्षा में 15-20 हजार जवान तैनात किए गए हैं. 1,000 से ज्यादा CCTV कैमरों से निगरानी की जा रही है. इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए करीब 5000 स्पेशल गेस्ट आए हैं.
इस बार 2,500 NCC कैडेट और मॉय भारत वॉलंटियर्स ने ज्ञानपथ पर वंदे मातरम की आकृति बनाई. स्वतंत्रता दिवस पर कार्यक्रम की सुरक्षा में 15-20 हजार जवान तैनात किए गए हैं. 1,000 से ज्यादा CCTV कैमरों से निगरानी की जा रही है. इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए करीब 5000 स्पेशल गेस्ट आए हैं.
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पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि हमने 70 परसेंट रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन किया है. बिजली से ट्रेनें चलने के कारण पर्यावरण को फायदा हुआ है. पीएम मोदी ने बताया कि देश ने पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू कर दी है और ये सबसे लंबी ट्रेन है.
पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि हमने 70 परसेंट रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन किया है. बिजली से ट्रेनें चलने के कारण पर्यावरण को फायदा हुआ है. पीएम मोदी ने बताया कि देश ने पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू कर दी है और ये सबसे लंबी ट्रेन है.
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पीएम मोदी ने कहा कि 2014 से पहले 70 शहरों में पाइप से गैस भेजी जाती थी लेकिन 12 साल में हमने 700 शहरों के पौने 2 करोड़ घरों में पाइप से गैस पहुंचाना शुरू किया. 2014 से पहले सोलर एनर्जी की कैपेसिटी सिर्फ 2 गीगावॉट थी और आज 160 गीगावॉट है.
पीएम मोदी ने कहा कि 2014 से पहले 70 शहरों में पाइप से गैस भेजी जाती थी लेकिन 12 साल में हमने 700 शहरों के पौने 2 करोड़ घरों में पाइप से गैस पहुंचाना शुरू किया. 2014 से पहले सोलर एनर्जी की कैपेसिटी सिर्फ 2 गीगावॉट थी और आज 160 गीगावॉट है.
Published at : 15 Aug 2026 02:46 PM (IST)
Tags :
Red Fort PM Modi Independence Day 2026

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