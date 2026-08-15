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PM मोदी ने लगातार 13वीं बार फहराया तिरंगा, देखें स्वतंत्रता दिवस की खास तस्वीरें
80वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल रंग की पगड़ी के साथ सफेद कुर्ता-पायजामा और भूरे रंग की नेहरू जैकेट पहने हुए पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया.
PM मोदी ने लगातार 13वीं बार फहराया तिरंगा
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Published at : 15 Aug 2026 02:46 PM (IST)
Tags :Red Fort PM Modi Independence Day 2026
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Hirdesh Kumar Singh
Opinion