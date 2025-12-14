Tamil Nadu: गर्लफ्रेंड ने बात करने से किया इनकार, शादीशुदा शख्स ने दी अश्लील वीडियो पोस्ट करने की धमकी
Tamil Nadu News: तमिलनाडु के तिरुपत्तूर में गर्लफ्रेंड के बात न करने पर बॉयफ्रेंड ने सोशल मीडिया पर अंतरंगी वीडियो पोस्ट करने की धमकी दी, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है.
Tamil Nadu News: तमिलनाडु के तिरुपत्तूर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, यहां एक शादीशुदा व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया क्योंकि उसने अपनी गर्लफ्रेंड की सोशल मीडिया पर अंतरंगी वीडियो पोस्ट करने की धमकी दी थी, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड बात नहीं कर रही थी.
क्या है पूरा मामला?
तिरुपत्तूर जिले के कांधिली के पास थोकियम इलाके के मणिकम के 38 साल के बेटे मति एक दिहाड़ी मजदूर हैं, जिनकी शादी हो चुकी है और उनके दो बच्चे हैं. ऐसा कहा जाता है कि उनकी पत्नी 7 महीने से अपने पति से अलग रह रही है. इस बीच, उसी इलाके की 30 साल की नसिबा और मति 10 साल से दोस्त थे और धीरे-धीरे यह प्रेम संबंध में बदल गया और दोनों अक्सर अकेले में मिलते थे और अंतरंग होते थे.
'बात नहीं करोगी तो तुम्हें मार डालूंगा'
इस बीच, नसिबा पिछले तीन महीने से अपने बॉयफ्रेंड मति से बात नहीं कर रही थी. गुस्से में मति ने थोकियम इलाके में चाकू लेकर घूमते हुए कहा, "अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा." बाद में, मति ने नसिबा को फोन किया और धमकी दी कि अगर उसने उससे बात नहीं की, तो वह उनकी अंतरंग तस्वीरों और वीडियो को इंस्टाग्राम, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देगा.
मति को पुलिस ने गिरफ्तार किया
इसके बाद, सदमे में आई नसिबा ने कांधिली पुलिस स्टेशन में इस घटना की शिकायत दर्ज कराई. शिकायत मिलने पर, पुलिस ने मति के खिलाफ मामला दर्ज किया और उसे अदालत में पेश किया और जेल में डाल दिया. इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई, जिसमें एक बॉयफ्रेंड को अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने से इनकार करने पर सोशल मीडिया पर अंतरंग वीडियो पोस्ट करने की धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.
