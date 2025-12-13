Tamil Nadu: स्कूल के बाद घर लौट रहा था 9 साल का मासूम, चलते ऑटो से नीचे गिरा, हुई मौत
Tamil Nadu News: तमिलनाडु के तंजौर से एक दुखद घटना सामने आई है. यहां एक ऑटो से गिरकर एक स्कूली छात्र की मौत हो गई. इस घटना ने तंजौर के लोगों में भारी दुख और सदमे को जन्म दिया है
Tamil Nadu Accident News: तमिलनाडु के तंजौर से एक दर्दनाक घटना की खबर सामने आई है, यहां एक ऑटो से गिरकर एक स्कूली छात्र की मौत की घटना ने भारी दुख और सदमे को जन्म दिया है. तंजौर विलर रोड अन्नानगर मुदल्तेरु के कुमार. वह एक पेंटर के रूप में काम करता है. उनकी पत्नी रोजा हैं. उनका 9 साल का बेटा श्रीनिवासन है. तंजौर कल्लूकुलम में एक निजी स्कूल में क्लास 4 में पढ़ रहा था. वह हर दिन कायदे मिल्लत नगर के 26 साल के विनोद के ऑटो में स्कूल जाता था.
चलते ऑटो से गिरा श्रीनिवासन
इसी तरह, कल शाम स्कूल खत्म होने के बाद, श्रीनिवासन ऑटो से घर जा रहा था. बताया जा रहा है कि ऑटो में 7 छात्र और छात्राएं यात्रा कर रहे थे. तभी ऑटो नांजिकोत्तई रोड पर जा रहा था, अचानक श्रीनिवासन ऑटो से गिर गया. ऑटो से गिरने के कारण उसे गंभीर चोटें आई.
डॉक्टरों ने श्रीनिवासन को मृत घोषित किया
इसमें सिर में गंभीर चोट लगने से खून बह गया. उसके बाद तुरंत आसपास के लोगों ने श्रीनिवासन को बचाया और उसे पास के एक निजी अस्पताल ले गए. वहां, डॉक्टरों ने श्रीनिवासन की जांच की और कहा कि उसकी पहले ही मौत हो चुकी है. इसके बाद श्रीनिवासन के शव को तंजौर मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया.
इस संबंध में, तंजौर यातायात जांच विभाग के पुलिस ने मामला दर्ज किया है और ऑटो चालक विनोद से पूछताछ कर रहे हैं. इस घटना ने तंजौर के लोगों में भारी दुख और सदमे को जन्म दिया है और साथ ही सभी को हिलाकर रख दिया है.
यह भी पढ़ें -
Tamil Nadu Weather: अगले 7 दिनों में कहां-कहां होगी बारिश! 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं
रात ढाई बजे कोलकाता एयरपोर्ट पर हजारों की भीड़, 14 साल बाद भारत पहुंचे मैसी, स्टार फुटबॉलर को देखने उमड़ा सैलाब
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL