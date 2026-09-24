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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'आपका मामला आया राम, गया राम जैसा', SC ने झटका देते हुए किस नेता को सुनाया?

'आपका मामला आया राम, गया राम जैसा', SC ने झटका देते हुए किस नेता को सुनाया?

सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्यता के खिलाफ दानम नागेंद्र की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह ‘‘आया राम, गया राम’’ का मामला है. नागेंद्र ने तेलंगाना हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी.

Written By : मोहसिन अली |  Edited By: जीवन प्रकाश |  Updated at : 24 Sep 2026 02:52 PM (IST)
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तेलंगाना के बीआरएस के पूर्व विधायक दानम नागेंद्र को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. शीर्ष अदालत ने गुरुवार (24 सितंबर) को उनकी याचिका को खारिज करते हुए कहा कि आपका मामला 'आया राम, गया राम, फिर आया राम' जैसा है.

नागेंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में तेलंगाना हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसके तहत सत्तारूढ़ कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था. हाई कोर्ट ने इस साल मार्च में विधानसभा अध्यक्ष के उस आदेश को निरस्त कर दिया था, जिसमें उन्हें अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था.

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जस्टिस बागची की टिप्पणी

चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने का कोई आधार नहीं है. जस्टिस बागची ने मौखिक टिप्पणी में कहा, ‘‘आपका मामला ‘आया राम, गया राम’ का है.’’

क्या बोले दानम नागेंद्र?

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश आया है, मैं उसका स्वागत करता हूं. मैं इसे नकारूंगा नहीं. जब भी चुनाव होंगे, मैं खैराताबाद में एक बार फिर अपनी ताकत दिखाऊंगा. क्योंकि मैं खैराताबाद के लोगों के दिलों में बसता हूं. खैराताबाद के लोग मेरे दिल पर राज करते हैं. आज मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में तेलंगाना में बहुत विकास हो रहा है.

वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी बीआरएस विधायक की ओर से पेश हुए. नागेंद्र ने 2023 के विधानसभा चुनावों में BRS के टिकट पर खैराताबाद सीट जीती थी. 2024 में, विधानसभा सदस्य रहते हुए ही उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर सिकंदराबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा. BRS ने दलबदल विरोधी नियमों के तहत उन्हें अयोग्य ठहराने की मांग की थी, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष गड्डम प्रसाद कुमार ने उन याचिकाओं को खारिज कर दिया था. 

बीजेपी और बीआरएस के नेता ने दाखिल की याचिका

इसके बाद, BRS विधायक पाडी कौशिक रेड्डी और BJP विधायक एलेटी महेश्वर रेड्डी ने तेलंगाना हाई कोर्ट में अध्यक्ष के आदेश को चुनौती दी. उन्होंने तर्क दिया कि दूसरी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ना दलबदल के बराबर है.

18 सितंबर को, चीफ जस्टिस अपारेश कुमार सिंह और जस्टिस जी.एम. मोहिउद्दीन की हाई कोर्ट बेंच ने अध्यक्ष के फैसले को रद्द कर दिया. कोर्ट ने माना कि नागेंद्र 23 अप्रैल 2024 (लोकसभा चुनाव के दिन) से ही अयोग्य हो गए थे, क्योंकि BRS विधायक रहते हुए भी उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था, और इसलिए खैराताबाद सीट खाली हो गई थी. 

सुप्रीम कोर्ट द्वारा दखल देने से इनकार करने के बाद, हाई कोर्ट का अयोग्यता आदेश लागू रहेगा और खैराताबाद विधानसभा सीट खाली ही रहेगी. हाई कोर्ट ने पहले ही निर्देश दे दिया था कि उसके आदेश की जानकारी विधानसभा और चुनाव आयोग को दी जाए. 

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Published at : 24 Sep 2026 02:52 PM (IST)
Tags :
BRS Court News SUPREME COURT
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