सोनम वागंचुक एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर लद्दाख में लोगों के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. पीस बॉन्ड (शांति अनुबंध) साइन करने को लेकर उन्होंने कहा कि कई लोगों ने पूछा है कि मुझसे 'पीस बॉन्ड' पर हस्ताक्षर करने के लिए क्यों कहा गया है. उन्होंने कहा कि इसके कारण तो ऐसे हैं, जिनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता.

वागंचुक ने प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह से LG प्रशासन लद्दाख को चला रहा है. पिछले साल 24 सितंबर से लेकर हाल ही में मुझे नजरबंद (हाउस अरेस्ट) किए जाने तक और कारगिल युद्ध के शहीद नायक के 17 वर्षीय बेटे को परेशान करने तक तो ऐसे में मुझे लगता है कि लद्दाख के लोगों को UT प्रशासन से 'पीस बॉन्ड' की मांग करनी चाहिए.

WHY A PEACE BOND... Many have asked why I was asked to sign a peace bond ! The reasons were simply unthinkable. The way LG Administration has been handling Ladakh... From 24th September last year to my recent house arrest... to the harrasment of the 17 yr old son of martyred Kargil war Hero... I think the people of Ladakh should demand a Peace Bond from the UT Administration. And also perhaps issue a Show Cause Notice to the LG... Asking why the people of Ladakh should continue to accept this Raj in the world's largest democracy...! — Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) November 28, 2026

LG को भी नोटिस जारी करना चाहिए- वांगचुक

उन्होंने आगे कहा कि LG को एक 'कारण बताओ नोटिस' भी जारी करना चाहिए. यह पूछते हुए कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में लद्दाख के लोगों को इस तरह के शासन को क्यों स्वीकार करते रहना चाहिए. पीस बॉन्ड को लेकर बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने मजिस्ट्रेट को बताया है कि हमें किसी तरह के पीस बॉन्ड की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे किसी बयान या किसी भाषण से कोई शांति भंग नहीं हुई है.

आरोपों को बताया बेबुनियाद

सोनम वागंचुक ने कहा कि हमने औपचारिक रूप से उनसे समय मांगा. एक हफ्ते का समय मांगा है, लेकिन हमने अनौपचारिक रूप से उन्हें जबाव दे दिया है. उन्होंने आगे कहा कि हम पर लगाए गए आरोप बहुत ही बेबुनियाद हैं, उनका आरोप है कि मैंने सर्दियों में चुनाव का विरोध किया है तो हां हमने विरोध किया है लेकिन हम शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि सर्दियों में यहां लोग नहीं होंगे और जो काउंसिल है उसके पास पावर नहीं है क्योंकि उसमें सरकार द्वारा मनोनीत लोग हैं, तो उसमें आमजन की भागीदारी ही नहीं है. इसके अलावा 27 नवंबर को लोगों को अनशन के लिए बुलाने के मामले पर उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण धरना देना तो कानून के खिलाफ नहीं है. उन्होंने आगे कहा कि भ्रष्ट लोगों पर दबाव पड़ रहा है तो वो लद्दाख से बाहर चले जाएं क्योंकि वो लद्दाख के लोगों पर दबाव डालकर उनसे गलत काम कराने की बात कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें

रामगढ़ सड़क हादसा, PMO ने किया मुआवजे का ऐलान, PM मोदी ने जताया दुख