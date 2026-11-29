लोकसभा में अब सीटिंग अरेंजमेंट बदला हुआ नजर आएगा. सोमवार (30 नवंबर) को लोकसभा में जब विशेष बैठक होगी तो नरेंद्र मोदी सरकार अपनी अलग तस्वीर के साथ नजर आएगी. दरअसल परिसीमन से जुड़ा बिल अप्रैल में 54 वोटों से गिर गया था, लेकिन अब यह बिल पास होता दिख रहा है. डीएमके और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी-शरद पवार समर्थन में आ गए हैं.

'एनडीटीवी' की खबर के मुताबिक, सरकार ने एक साल पहले ही डीएमके के साथ बातचीत के लिए रास्ते खोल दिए थे, लेकिन तमिलनाडु विधानसभा चुनाव नजदीक होने की वजह से डीएमके ने अपना रुख नहीं किया. सरकार ने मैसेज दिया था कि वह लोकसभा में तमिलनाडु की हिस्सेदारी को लेकर डीएमके की चिंताओं को दूर करने के लिए तैयार है. अहम बात यह भी है कि प्रस्ताव अप्रैल में विधेयक लाए जाने से पहले दिया गया था.

डीएमके चुनावी साल में परिसीमन बिल का समर्थन करके नुकसान उठाने के लिए तैयार नहीं थी. फरवरी में उस वक्त के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने विधानसभा में परिसीमन के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित करवाया और 16 अप्रैल को केंद्र के विधेयक की एक प्रति जलाते हुए उसे काला कानून बताया.

परिसीमन पर भाजपा के साथ कैसे आई डीएमके

तमिलनाडु के राजनीतिक हालात और विधानसभा चुनाव के नतीजे इसकी सबसे बड़ी वजह रहे. डीएमके चुनाव हार गई. अहम बात यह रही कि इस चुनाव में उसे एक्टर विजय की नई पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम (टीवीके) ने हराया. टीवीके ने 234 में से 108 सीटें जीतीं, जो बहुमत से 10 कम थीं. 54 सीटों के साथ काफी पीछे रहकर दूसरे स्थान पर रही डीएमके हार से उबर ही रही थी कि उसे कांग्रेस ने झटका दे दिया. कांग्रेस ने गठबंधन तोड़ दिया. वह टीवीके में शामिल हो गई.

एनसीपी की क्या है कहानी

भाजपा पर एनसीपी को तोड़ने का आरोप लगता रहा है. उसने शरद पवार के भतीजे अजित पवार के साथ महाराष्ट्र में सरकार बनाई, लेकिन इसके बावजूद अब शरद पवार परिसीमन के मामले पर भाजपा का साथ देते नजर आ रहे हैं.

शरद पवार भाजपा का साथ देने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन भाजपा ने बातचीत जारी रखी. मानसून सत्र के दौरान शरद पवार ने अपनी पार्टी के सभी आठ लोकसभा सांसदों के साथ संसद भवन में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की. 10 अगस्त की इस बैठक का घोषित एजेंडा महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति था, लेकिन इसे परिसीमन बिल के लिए समर्थन जुटाने की कोशिश से जोड़कर भी देखा गया.

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