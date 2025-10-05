हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाSonam Wangchuk: सोनम वांगचुक का जेल से पहला संदेश, लेह हिंसा को लेकर रखी डिमांड; हेल्थ के बारे में भी दिया अपडेट

Sonam Wangchuk: सोनम वांगचुक का जेल से पहला संदेश, लेह हिंसा को लेकर रखी डिमांड; हेल्थ के बारे में भी दिया अपडेट

Sonam Wangchuk: एनएसए के तहत हिरासत में लिए गए जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने जेल से संदेश भेजा है. उन्होंने कहा कि वे ठीक हैं और लेह हिंसा की न्यायिक जांच तक जेल में रहना चाहते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 05 Oct 2025 02:12 PM (IST)
Preferred Sources

लद्दाख के प्रसिद्ध जलवायु कार्यकर्ता और शिक्षाविद् सोनम वांगचुक ने शनिवार (4 अक्टूबर, 2025) को जोधपुर सेंट्रल जेल से पहली बार संदेश भेजा है. एनएसए के तहत गिरफ्तार किए गए वांगचुक ने अपने बड़े भाई त्सेतन दोरजे ले और वकील मुस्तफा हाजी के जरिए पैगाम दिया है. वांगचुक ने अपने संदेश में कहा कि मैं शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह ठीक हूं. सभी की चिंताओं और प्रार्थनाओं के लिए दिल से धन्यवाद देता हूं. उन्होंने यह भी कहा कि लेह हिंसा में मारे गए चार लोगों के परिवारों के प्रति उनकी संवेदनाएं हैं और उन्होंने स्वतंत्र न्यायिक जांच की मांग की है. जब तक जांच पूरी नहीं होती मैं जेल में रहने को तैयार हूं. छठी अनुसूची और राज्य के दर्जे की संवैधानिक मांग सही है.

वांगचुक ने अपने संदेश में स्पष्ट किया कि वह लद्दाख के लोगों की संवैधानिक मांगों के साथ खड़े हैं. उन्होंने कहा कि मैं छठी अनुसूची और राज्य का दर्जा पाने की हमारी वास्तविक संवैधानिक मांग में कारगिल डेमोक्रेटिक एलायंस (KDA) और लद्दाख के लोगों के साथ दृढ़ता से खड़ा हूं, जो भी कदम लद्दाख के सर्वोच्च निकाय लेंगे. मैं तहे दिल से उनका समर्थन करूंगा. सोनम वांगचुक, जो लंबे समय से लद्दाख में पर्यावरणीय संतुलन, जल संरक्षण और स्थानीय स्वशासन के मुद्दों पर सक्रिय रहे हैं. उन्होंने अपने बयान में इस आंदोलन को अहिंसा और गांधीवादी मार्ग से आगे बढ़ाने की अपील की. मैं लोगों से शांति, एकता और अहिंसा के सच्चे गाँधीवादी तरीके से संघर्ष जारी रखने की अपील करता हूं.

लेह हिंसा और NSA के तहत हिरासत

26 सितंबर 2025 को लेह में राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ था. इस दौरान हुई हिंसा में चार लोगों की मौत और 90 से अधिक घायल हुए थे. इसके बाद प्रशासन ने सोनम वांगचुक को 26 सितंबर को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत हिरासत में ले लिया और उन्हें राजस्थान की जोधपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है, यदि यह माना जाए कि उसकी गतिविधियां राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं. सरकार का दावा है कि कुछ नेताओं ने युवाओं को भड़काया था, जिसके कारण स्थिति हिंसक हुई.वहीं, कई संगठनों ने वांगचुक की गिरफ्तारी को लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताया है.

सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई

सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे. अंगमो ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें NSA के तहत उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है और उनकी तत्काल रिहाई की मांग की गई है. इस याचिका पर सोमवार (6 अक्टूबर 2025) को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार यह मामला न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की सीमा और उसके दुरुपयोग पर सवाल उठाता है, बल्कि संवैधानिक अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे पर भी बहस को जन्म देगा.

लद्दाख में शांति और संवाद की उम्मीद

वांगचुक के संदेश ने लद्दाख में चल रहे तनावपूर्ण माहौल में एक संतुलित और शांति का संदेश दिया है. स्थानीय संगठनों ने भी हिंसा से दूर रहकर संवाद की प्रक्रिया बहाल करने की अपील की है. सरकार ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही लद्दाख के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता फिर शुरू होगी.

ये भी पढ़ें: अमृतसर से बर्मिंघम जा रही Air India की फ्लाइट का इमरजेंसी सिस्टम अचानक एक्टिव, RAT डिप्लॉय होने के बाद हुई इमरजेंसी लैंडिंग

Published at : 05 Oct 2025 02:12 PM (IST)
Tags :
Jodhpur Jail Sonam Wangchuk Leh Violence
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Elon Musk Controversy: 'अंग्रेजों ने भारत पर नहीं किया शासन', एलन मस्क ने दिया ऐसा रिएक्शन, जिस पर हो गए ट्रोल!
'अंग्रेजों ने भारत पर नहीं किया शासन', एलन मस्क ने दिया ऐसा रिएक्शन, जिस पर हो गए ट्रोल!
मध्य प्रदेश
जानलेवा कफ सिरप मामले में CM मोहन यादव का बड़ा एक्शन, आरोपी डॉक्टर प्रवीण सोनी सस्पेंड
जानलेवा कफ सिरप मामले में CM मोहन यादव का बड़ा एक्शन, आरोपी डॉक्टर प्रवीण सोनी सस्पेंड
क्रिकेट
'रोहित शर्मा ने 16 साल दिए लेकिन हम...', पूर्व क्रिकेटर ने शुभमन गिल को कप्तानी दिए जाने पर उठाए सवाल
'रोहित शर्मा ने 16 साल दिए लेकिन हम...', पूर्व क्रिकेटर ने शुभमन गिल को कप्तानी दिए जाने पर उठाए सवाल
टेलीविजन
मुनमुन दत्ता की 10 तस्वीरें: छोटे पर्दे पर ही नहीं रियल लाइफ में भी चमचमाते हुस्न से फैंस को घायल करती हैं ‘बबीता जी’
मुनमुन दत्ता की 10 तस्वीरें: रियल लाइफ में भी चमचमाते हुस्न से फैंस को घायल करती हैं ‘बबीता जी’
Advertisement

वीडियोज

स्वाति चौहान और करण राजदान इंटरव्यू सायरा खान केस तीन तलाक और अधिक
एक और बार किशोर कुमार शान की म्यूजिकल जर्नी फेमस डुएट्स और बहुत कुछ
Cough Syrup Deaths: MP में जहरीले 'Cough Syrup' से 15 बच्चों की मौत, Congress का प्रदर्शन
Fake Godman: PMO का फर्जी ID, Yogi-Ramdev संग नकली फोटो... चैतन्यनन्द का पूरा सच
Liquor Mafia Attack: Gaya में Police टीम पर हमला, 6 घायल, 5 गिरफ्तार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Elon Musk Controversy: 'अंग्रेजों ने भारत पर नहीं किया शासन', एलन मस्क ने दिया ऐसा रिएक्शन, जिस पर हो गए ट्रोल!
'अंग्रेजों ने भारत पर नहीं किया शासन', एलन मस्क ने दिया ऐसा रिएक्शन, जिस पर हो गए ट्रोल!
मध्य प्रदेश
जानलेवा कफ सिरप मामले में CM मोहन यादव का बड़ा एक्शन, आरोपी डॉक्टर प्रवीण सोनी सस्पेंड
जानलेवा कफ सिरप मामले में CM मोहन यादव का बड़ा एक्शन, आरोपी डॉक्टर प्रवीण सोनी सस्पेंड
क्रिकेट
'रोहित शर्मा ने 16 साल दिए लेकिन हम...', पूर्व क्रिकेटर ने शुभमन गिल को कप्तानी दिए जाने पर उठाए सवाल
'रोहित शर्मा ने 16 साल दिए लेकिन हम...', पूर्व क्रिकेटर ने शुभमन गिल को कप्तानी दिए जाने पर उठाए सवाल
टेलीविजन
मुनमुन दत्ता की 10 तस्वीरें: छोटे पर्दे पर ही नहीं रियल लाइफ में भी चमचमाते हुस्न से फैंस को घायल करती हैं ‘बबीता जी’
मुनमुन दत्ता की 10 तस्वीरें: रियल लाइफ में भी चमचमाते हुस्न से फैंस को घायल करती हैं ‘बबीता जी’
विश्व
भारत की नक्शे से मिटाने की चेतावनी पर पाकिस्तानी सेना का पहला रिएक्शन, कहा- 'विनाशकारी तबाही...'
भारत की नक्शे से मिटाने की चेतावनी पर पाकिस्तानी सेना का पहला रिएक्शन, कहा- 'विनाशकारी तबाही...'
बिहार
तेज प्रताप यादव का देसी अंदाज, धोती-कुर्ता में रैंप वॉक करते नजर आए लालू के लाल, देखें Video
तेज प्रताप यादव का देसी अंदाज, धोती-कुर्ता में रैंप वॉक करते नजर आए लालू के लाल, देखें Video
फैशन
नए लुक में ऐसे पहनें पुरानी साड़ियां, करवाचौथ पर बचेंगे पति के पैसे तो आप पर लुटाएंगे प्यार
नए लुक में ऐसे पहनें पुरानी साड़ियां, करवाचौथ पर बचेंगे पति के पैसे तो आप पर लुटाएंगे प्यार
ट्रेंडिंग
मुझे क्यों तोड़ा? ऑटो रिक्शा पर अचानक टूट पड़े सड़क पर लड़ते सांड, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
मुझे क्यों तोड़ा? ऑटो रिक्शा पर अचानक टूट पड़े सड़क पर लड़ते सांड, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
Embed widget