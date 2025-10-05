अमृतसर से बर्मिंघम जा रही एअर इंडिया की फ्लाइट AI117 में लैंडिंग से ठीक पहले अचानक इमरजेंसी सिस्टम एक्टिव हो गया, जिसके बाद बर्मिंघम एयरपोर्ट पर प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. हालांकि राहत की बात ये रही कि सभी यात्री और क्रू मेंबर्स पूरी तरह सुरक्षित हैं. यह घटना प्लेन की फाइनल अप्रोच यानी लैंडिंग की फाइनल प्रक्रिया के दौरान हुई, जब विमान लगभग रनवे के करीब था. इस घटना को लेकर एअर इंडिया की ओर से बयान भी जारी किया गया है.

एअर इंडिया ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि 4 अक्टूबर 2025 को अमृतसर से बर्मिंघम जा रही फ्लाइट AI117 में ऑपरेटिंग क्रू को लैंडिंग से ठीक पहले RAT डिप्लॉयमेंट की जानकारी मिली. जांच में सभी इलेक्ट्रिकल और हाइड्रॉलिक पैरामीटर सामान्य पाए गए. विमान ने सुरक्षित लैंडिंग की और कोई तकनीकी खराबी दर्ज नहीं हुई. कंपनी ने बताया कि मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के तहत विमान को ग्राउंड (सेवा से अस्थायी रूप से हटाया) किया गया है ताकि उसकी विस्तृत जांच हो सके. विमान की वापसी उड़ान AI114 (बर्मिंघम से दिल्ली) को रद्द कर दिया गया है.

यात्रियों के लिए वैकल्पिक इंतजाम

एअर इंडिया ने बताया कि जिन यात्रियों की वापसी फ्लाइट रद्द हुई है, उनके लिए वैकल्पिक उड़ानों और ठहराव की व्यवस्था की जा रही है. एयरलाइंस के प्रवक्ता ने कहा कि हमारे यात्रियों और क्रू की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. सभी सिस्टम सामान्य हैं फिर भी संपूर्ण निरीक्षण प्रक्रिया (Full Technical Inspection) की जा रही है ताकि किसी भी संभावित जोखिम को रोका जा सके. एयरलाइन की मेंटेनेंस टीम और इंजीनियरिंग यूनिट वर्तमान में विमान की जांच कर रही है. उड़ान डेटा रिकॉर्डर (FDR) और कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर (CVR) के डाटा की भी समीक्षा की जा रही है.

क्या होता है RAT?

RAT यानी Ram Air Turbine एक आपातकालीन सुरक्षा प्रणाली है जो विमान के बिजली या हाइड्रॉलिक सिस्टम में किसी खराबी या आपात स्थिति आने पर खुद सक्रिय हो जाती है. यह इंजन के नीचे या विमान के पंखों से बाहर निकलकर हवा के दबाव (Air Pressure) से घूमती है और आपातकालीन बिजली (Emergency Power) और हाइड्रॉलिक प्रेशर उपलब्ध कराती है.

यह केवल तब सक्रिय होती है जब विमान के मुख्य सिस्टम विफल हो जाएं. इस घटना में, हालांकि, मुख्य सिस्टम पूरी तरह सामान्य पाए गए, जिससे यह माना जा रहा है कि यह एक ऑटोमैटिक सुरक्षा प्रतिक्रिया थी न कि तकनीकी खराबी. विमान विशेषज्ञों के अनुसार, “RAT का सक्रिय होना यह दिखाता है कि विमान की सुरक्षा प्रणालियाँ सटीक रूप से काम कर रही हैं और किसी भी संभावित खतरे से पहले सुरक्षा सक्रिय हो गई.”

एअर इंडिया की कार्रवाई और यात्रियों की सुरक्षा

फ्लाइट के बर्मिंघम पहुंचने के बाद यात्रियों को विमान से सुरक्षित बाहर निकाला गया. एयरलाइन ने यात्रियों को भोजन, ठहरने और दोबारा यात्रा की सुविधाएं प्रदान कीं. बर्मिंघम एयरपोर्ट प्राधिकरण ने भी एअर इंडिया की त्वरित प्रतिक्रिया की सराहना की. यह घटना ऐसे समय में हुई है जब वैश्विक स्तर पर एयरलाइनों में तकनीकी निरीक्षण और विमान सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. एअर इंडिया, जो हाल के वर्षों में अपने बेड़े के आधुनिकीकरण और सुरक्षा मानकों को मजबूत कर रही है, ने यह सुनिश्चित किया कि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो.

