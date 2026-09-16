शहजाद भट्टी नेटवर्क पर बड़ा फैसला, सरकार ने आतंकी संगठनों की लिस्ट में डाला

शहजाद भट्टी नेटवर्क (SBN) पर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए आतंकी संगठनों की लिस्ट शामिल कर दिया है. भट्टी नेटवर्क (SBN) को गैर-कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया है.

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें UAPA की धारा 35(1)(a) का इस्तेमाल करते हुए SBN को अधिनियम की पहली अनुसूची में शामिल किया गया.

इस अनुसूची में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों की सूची होती है. नोटिफिकेशन में SBN के कथित सदस्यों के खिलाफ UAPA, भारतीय न्याय संहिता, आर्म्स एक्ट, एक्सप्लोसिव्स एक्ट, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और 'प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट' जैसे कानूनों के तहत दर्ज आपराधिक मामलों का हवाला दिया गया है.

ये समूह हथियारों, विस्फोटकों और नशीले पदार्थों की सीमा-पार तस्करी में शामिल है, साथ ही युवाओं और छोटे-मोटे अपराधियों को आतंकवाद की ओर उकसाता है. भारत के लोकतांत्रिक ढांचे और सांप्रदायिक सद्भाव को निशाना बनाते हुए, ये सिंडिकेट नफ़रत फैलाने वाला डिजिटल कंटेंट भी प्रकाशित करता था.