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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाइंदिरा गांधी का जिक्र कर राहुल गांधी बोले, 'पीएम मोदी UPI Tax वापस लीजिए'

इंदिरा गांधी का जिक्र कर राहुल गांधी बोले, 'पीएम मोदी UPI Tax वापस लीजिए'

राहुल गांधी ने इस मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का भी जिक्र किया है. साथ ही, पीएम मोदी से यूपीआई पर लगने वाले टैक्स को वापस लेने की मांग की है. 

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 16 Sep 2026 03:46 PM (IST)
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लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने यूपीआई पर केंद्र सरकार की तरफ से टैक्स लगाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है. उन्होंने इस मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का भी जिक्र किया है. इसके साथ ही, पीएम मोदी से यूपीआई पर लगने वाले टैक्स को वापस लेने की मांग की है. 

X पर राहुल गांधी ने शेयर किया पोस्ट

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार (16 सितंबर, 2026) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट शेयर किया है. वीडियो में उन्होंने UPI Tax को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा कहा, ‘इंदिया जी से एक बार पूछा गया था कि उनका झुकाव किस तरफ ज्यादा है- लेफ्ट या राइट. इस पर इंदिरा जी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि उनका झुकाव किसी तरफ नहीं है, उनकी सोच बिल्कुल सीधी है.’

उन्होंने कहा, ‘लेकिन मोदी जी का कॉन्सेप्ट ही अलग है. न वो बाईं तरफ हैं, न दाईं तरफ. उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के सामने सीधे लेटकर आत्मसमर्पण कर देने का फैसला कर लिया है. उन्होंने यूपीआई पर टैक्स लगाकर और अमेरिका को बहुत बड़ी रकम देकर भारत के हर नागरिक पर टैक्स लगा दिया है.’ उन्होंने आगे कहा, ‘मोदी जी, अमेरिका के सामने झुकना बंद कर दीजिए. हिम्मत कीजिए और खड़े हो जाइए और यूपीआई टैक्स को वापस लीजिए.’ 

 

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 16 Sep 2026 03:15 PM (IST)
Tags :
Indira Gandhi PM Modi RAHUL GANDHI
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