इंदिरा गांधी का जिक्र कर राहुल गांधी बोले, 'पीएम मोदी UPI Tax वापस लीजिए'

लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने यूपीआई पर केंद्र सरकार की तरफ से टैक्स लगाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है. उन्होंने इस मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का भी जिक्र किया है. इसके साथ ही, पीएम मोदी से यूपीआई पर लगने वाले टैक्स को वापस लेने की मांग की है.

X पर राहुल गांधी ने शेयर किया पोस्ट

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार (16 सितंबर, 2026) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट शेयर किया है. वीडियो में उन्होंने UPI Tax को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा कहा, ‘इंदिया जी से एक बार पूछा गया था कि उनका झुकाव किस तरफ ज्यादा है- लेफ्ट या राइट. इस पर इंदिरा जी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि उनका झुकाव किसी तरफ नहीं है, उनकी सोच बिल्कुल सीधी है.’

Modi ji, roll back the UPI tax. Now. pic.twitter.com/IIt46zMgCG — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 16, 2026

उन्होंने कहा, ‘लेकिन मोदी जी का कॉन्सेप्ट ही अलग है. न वो बाईं तरफ हैं, न दाईं तरफ. उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के सामने सीधे लेटकर आत्मसमर्पण कर देने का फैसला कर लिया है. उन्होंने यूपीआई पर टैक्स लगाकर और अमेरिका को बहुत बड़ी रकम देकर भारत के हर नागरिक पर टैक्स लगा दिया है.’ उन्होंने आगे कहा, ‘मोदी जी, अमेरिका के सामने झुकना बंद कर दीजिए. हिम्मत कीजिए और खड़े हो जाइए और यूपीआई टैक्स को वापस लीजिए.’