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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाPM मोदी के जन्मदिन पर CJP की पहली प्रतिक्रिया, कहा- 'Guys बताओ...'

PM मोदी के जन्मदिन पर CJP की पहली प्रतिक्रिया, कहा- 'Guys बताओ...'

कॉकरोज जनता पार्टी के नेता आशुतोष रांका ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर एक पोस्ट शेयर की है. आशुतोष ने तंज भरे लहजे में सवाल किया है.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 17 Sep 2026 08:20 AM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी दिल्ली में हुए प्रदर्शन के बाद से लगातार चर्चा में है. सीजेपी के नेता आशुतोष रांका भी लगातार सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर एक्स पर एक पोस्ट शेयर की है. रांका ने दिया जलाने वाले अभियान को लेकर सवाल किया है. उन्होंने कहा कि किसकी भक्ति करने के लिए गया है.

आशुतोष रांका ने एक्स पर लिख, 'बताओ कल देशभर के कॉलेज को सुबह सुबह आशीर्वाद का दीया जलाने के लिए क्यो बोला गया है गाइज? बताओ कल किसका जन्मदिन है गाइज?'

सीजेपी का स्कूल ठीक करो अभियान

सीजेपी के नेता अभी तक कई राज्यों में स्कूलों का दौरा कर चुके हैं. सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने बुधवार को आरोप लगाया कि भारत में आदिवासी स्कूलों को पिछले 80 वर्ष में सरकार की उपेक्षा का सामना करना पड़ा है. दीपके ने 17 सितंबर से महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से अपने समूह के ‘आदिवासी स्कूल ठीक करो’ अभियान की शुरुआत करने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य आदिवासी विद्यार्थियों के सामने आने वाली समस्याओं और भेदभाव की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना है.

सीजेपी ने एक महीने पहले ग्रामीण और शहरी सरकारी स्कूलों की स्थिति में सुधार के उद्देश्य से देशव्यापी अभियान ‘स्कूल ठीक करो’ की शुरुआत की थी. दीपके ने कहा कि इस अभियान के तहत सीजेपी के प्रतिनिधि आदिवासी स्कूलों का दौरा करेंगे और वहां उपलब्ध सुविधाओं तथा बुनियादी ढांचे का निरीक्षण करेंगे.

यह भी पढ़ें : भारत-चीन पर लागू होगा 100% टैरिफ? US हाउस में पास हुआ रूस पर प्रतिबंध बिल

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 17 Sep 2026 08:19 AM (IST)
Tags :
PM Modi CJP INDIA Ashutosh Ranka
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