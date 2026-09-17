PM मोदी के जन्मदिन पर CJP की पहली प्रतिक्रिया, कहा- 'Guys बताओ...'

कॉकरोच जनता पार्टी दिल्ली में हुए प्रदर्शन के बाद से लगातार चर्चा में है. सीजेपी के नेता आशुतोष रांका भी लगातार सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर एक्स पर एक पोस्ट शेयर की है. रांका ने दिया जलाने वाले अभियान को लेकर सवाल किया है. उन्होंने कहा कि किसकी भक्ति करने के लिए गया है.

आशुतोष रांका ने एक्स पर लिख, 'बताओ कल देशभर के कॉलेज को सुबह सुबह आशीर्वाद का दीया जलाने के लिए क्यो बोला गया है गाइज? बताओ कल किसका जन्मदिन है गाइज?'

बताओ कल देशभर के कॉलेज को सुबह सुबह आशीर्वाद का दीया जलाने के लिए क्यो बोला गया है guys?



बताओ कल सारे काम छोड़कर देशभर के टीचर्स को किसकी भक्ति करने के लिए कहा गया है guys?



बताओ कल किसका जन्मदिन है guys? pic.twitter.com/ZkLdESTaQt — Ashutosh Ranka (@AshutoshRanka) September 16, 2026

सीजेपी का स्कूल ठीक करो अभियान

सीजेपी के नेता अभी तक कई राज्यों में स्कूलों का दौरा कर चुके हैं. सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने बुधवार को आरोप लगाया कि भारत में आदिवासी स्कूलों को पिछले 80 वर्ष में सरकार की उपेक्षा का सामना करना पड़ा है. दीपके ने 17 सितंबर से महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से अपने समूह के ‘आदिवासी स्कूल ठीक करो’ अभियान की शुरुआत करने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य आदिवासी विद्यार्थियों के सामने आने वाली समस्याओं और भेदभाव की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना है.

सीजेपी ने एक महीने पहले ग्रामीण और शहरी सरकारी स्कूलों की स्थिति में सुधार के उद्देश्य से देशव्यापी अभियान ‘स्कूल ठीक करो’ की शुरुआत की थी. दीपके ने कहा कि इस अभियान के तहत सीजेपी के प्रतिनिधि आदिवासी स्कूलों का दौरा करेंगे और वहां उपलब्ध सुविधाओं तथा बुनियादी ढांचे का निरीक्षण करेंगे.

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