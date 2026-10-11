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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियादीपके-रांका और सौरव दास को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने किया रिहा, CJP प्रोटेस्ट को लेकर रखी शर्त!

दीपके-रांका और सौरव दास को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने किया रिहा, CJP प्रोटेस्ट को लेकर रखी शर्त!

सीजेपी नेता अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने रिहा कर दिया है. कोर्ट ने सीजेपी प्रोटेस्ट मामले को लेकर सुनवाई हुई.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 11 Oct 2026 10:28 AM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को रविवार को बड़ी राहत मिली. दिल्ली कैंट की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इन तीनों को रिहा करने का आदेश दिया है. दिल्ली पुलिस की टीम तीनों को लेकर मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुई थी. इस मामले पर सीजेपी की प्रतिक्रिया आई है. सीजेपी की लीगल हेड रत्ना सिंह ने कहा कि तीनों को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने छोड़ने का आदेश दिया है. इसके अलावा कोर्ट ने शर्त के साथ जमानत दी है.

रत्ना सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि एक साल तक शांति भंग न हो इस शर्त पर जमानत दी है. इससे पहले रत्ना सिंह ने जानकारी दी थी कि  मजिस्ट्रेट कोर्ट में अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका की पेशी होनी है. उन्हें शनिवार (10 अक्तूबर 2026) को दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर निकलने से पहले ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया था.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 11 Oct 2026 10:07 AM (IST)
Tags :
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