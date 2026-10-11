दीपके-रांका और सौरव दास को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने किया रिहा, CJP प्रोटेस्ट को लेकर रखी शर्त!

कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को रविवार को बड़ी राहत मिली. दिल्ली कैंट की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इन तीनों को रिहा करने का आदेश दिया है. दिल्ली पुलिस की टीम तीनों को लेकर मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुई थी. इस मामले पर सीजेपी की प्रतिक्रिया आई है. सीजेपी की लीगल हेड रत्ना सिंह ने कहा कि तीनों को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने छोड़ने का आदेश दिया है. इसके अलावा कोर्ट ने शर्त के साथ जमानत दी है.

रत्ना सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि एक साल तक शांति भंग न हो इस शर्त पर जमानत दी है. इससे पहले रत्ना सिंह ने जानकारी दी थी कि मजिस्ट्रेट कोर्ट में अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका की पेशी होनी है. उन्हें शनिवार (10 अक्तूबर 2026) को दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर निकलने से पहले ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया था.

Pls note - This petition is not filed by @Cockroachisback We are not approaching the Supreme Court, and no habeas corpus petition has been approved by the CJP’s legal team. — Ratna Singh (@whattalawyer) October 10, 2026

अपडेट जारी है...

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