पीएम मोदी ने पुतिन को भेंट की कौन सी किताब? देखें मुलाकात की तस्वीरें

पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति को किताब भेंट करते हुए कहा, ‘यह किताब महान प्राचीन तमिल कवि, दार्शनिक और संत तिरुवल्लुवर की प्रसिद्ध किताब तिरुक्वुरल है, जो मानव मूल्यों से जुड़ी है. उन्हें दक्षिण भारत के कबीर के समान सम्मानित स्थान प्राप्त है. हमने उसका रूसी अनुवाद दिया है. यह हमारे संबधों को और मजबूत करेगा.’