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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीइंडियापीएम मोदी ने पुतिन को भेंट की कौन सी किताब? देखें मुलाकात की तस्वीरें

पीएम मोदी ने पुतिन को भेंट की कौन सी किताब? देखें मुलाकात की तस्वीरें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत आए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात कर उन्हें भेंट के रूप में तिरुवल्लुवर की किताब तिरुक्कुरल दी.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल  | Updated at : 11 Sep 2026 04:40 PM (IST)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत आए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात कर उन्हें भेंट के रूप में तिरुवल्लुवर की किताब तिरुक्कुरल दी.

रूसी राष्ट्रपति पुतिन को पुस्तक भेंट करते पीएम मोदी

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राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में शनिवार-रविवार (12-13 सितंबर, 2026) को आयोजित होने वाली ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने द्विपक्षीय बैठक की.
राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में शनिवार-रविवार (12-13 सितंबर, 2026) को आयोजित होने वाली ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने द्विपक्षीय बैठक की.
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पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति को किताब भेंट करते हुए कहा, ‘यह किताब महान प्राचीन तमिल कवि, दार्शनिक और संत तिरुवल्लुवर की प्रसिद्ध किताब तिरुक्वुरल है, जो मानव मूल्यों से जुड़ी है. उन्हें दक्षिण भारत के कबीर के समान सम्मानित स्थान प्राप्त है. हमने उसका रूसी अनुवाद दिया है. यह हमारे संबधों को और मजबूत करेगा.’
पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति को किताब भेंट करते हुए कहा, ‘यह किताब महान प्राचीन तमिल कवि, दार्शनिक और संत तिरुवल्लुवर की प्रसिद्ध किताब तिरुक्वुरल है, जो मानव मूल्यों से जुड़ी है. उन्हें दक्षिण भारत के कबीर के समान सम्मानित स्थान प्राप्त है. हमने उसका रूसी अनुवाद दिया है. यह हमारे संबधों को और मजबूत करेगा.’
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तिरुक्कुरल एक प्राचीन तमिल ग्रंथ है, जिसके रचयिता तिरुवल्लुवर कहे जाते हैं. इसकी रचना लगभग 500 से 200 ईसा पूर्व मानी जाती है. ग्रंथ में कुल 1,330 दो-पंक्तियों वाले छंद हैं. हर दो-पंक्ति वाले छंद को ‘कुरल’ कहा जाता है.
तिरुक्कुरल एक प्राचीन तमिल ग्रंथ है, जिसके रचयिता तिरुवल्लुवर कहे जाते हैं. इसकी रचना लगभग 500 से 200 ईसा पूर्व मानी जाती है. ग्रंथ में कुल 1,330 दो-पंक्तियों वाले छंद हैं. हर दो-पंक्ति वाले छंद को ‘कुरल’ कहा जाता है.
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तिरुक्कुरल में 133 जीवन-विषयों पर चर्चा है. इस ग्रंथ को तीन मुख्य भागों में बांटा गया है- अरत्तुपाल, पोरुत्पाल और कामत्तुपाल. अरत्तुपाल में नैतिकता और धर्म की बात है. पोरुत्पाल में धन, राजनीति और शासन की चर्चा है और कामत्तुपाल में जीवन की इच्छाओं और प्रेम की चर्चा है.
तिरुक्कुरल में 133 जीवन-विषयों पर चर्चा है. इस ग्रंथ को तीन मुख्य भागों में बांटा गया है- अरत्तुपाल, पोरुत्पाल और कामत्तुपाल. अरत्तुपाल में नैतिकता और धर्म की बात है. पोरुत्पाल में धन, राजनीति और शासन की चर्चा है और कामत्तुपाल में जीवन की इच्छाओं और प्रेम की चर्चा है.
Published at : 11 Sep 2026 04:17 PM (IST)
Tags :
BRICS PM Modi Vladimir Putin DELHI BRICS Summit 2026 BRICS Summit

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