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पीएम मोदी ने पुतिन को भेंट की कौन सी किताब? देखें मुलाकात की तस्वीरें
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत आए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात कर उन्हें भेंट के रूप में तिरुवल्लुवर की किताब तिरुक्कुरल दी.
रूसी राष्ट्रपति पुतिन को पुस्तक भेंट करते पीएम मोदी
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Published at : 11 Sep 2026 04:17 PM (IST)
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रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
Opinion