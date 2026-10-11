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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'नागरिक ठिकानों पर हमले कतई मंजूर नहीं...', सऊदी में हमले से गुस्से में भारत

'नागरिक ठिकानों पर हमले कतई मंजूर नहीं...', सऊदी में हमले से गुस्से में भारत

शनिवार को एक बार फिर रियाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मिसाइल से हमला किया गया है. इस हमले की भारत ने निंदा की है. एयरपोर्ट पर हमले में 12 लोगों की मौत हुई है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 11 Oct 2026 10:56 AM (IST)
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भारत ने रविवार को सऊदी अरब की राजधानी रियाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए मिसाइल हमले की निंदा की है. इस हमले में 12 लोगों की मौत हो गई और 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं. भारत ने कहा कि आम नागरिकों और आम लोगों के इस्तेमाल वाली जगहों पर बार-बार होने वाले ऐसे हमले बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं हैं.

मिसाइल किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स पर गिरी, जहां घरेलू उड़ानों के लिए टर्मिनल 3 और 4 बने हैं. सऊदी अधिकारियों ने बताया कि मारे गए लोगों में चार सऊदी नागरिक, दो बांग्लादेशी, एक फिलिस्तीनी, एक अमेरिकी, एक मिस्र का नागरिक, एक जॉर्डन का नागरिक, एक सीरियाई और एक सूडानी नागरिक शामिल थे. सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने इस हमले के लिए पड़ोसी देश यमन में ईरान समर्थित हूथी विद्रोहियों को जिम्मेदार ठहराया.

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हम कड़ी निंदा करते हैं
भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "हम पिछले कुछ दिनों में रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बार-बार हुए हमलों की कड़ी निंदा करते हैं, जिसमें 10 अक्टूबर को हुआ कायराना हमला भी शामिल है. इन हमलों में लोगों की जान गई, वे घायल हुए और संपत्ति को नुकसान पहुंचा." बयान में आगे कहा गया, "आम नागरिकों और आम लोगों के इस्तेमाल वाली जगहों पर बार-बार होने वाले हमले बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं हैं और इन्हें तुरंत रोका जाना चाहिए."

नई दिल्ली ने कहा कि वह सऊदी अरब की संप्रभुता की रक्षा के लिए वहां की जनता और सरकार के साथ खड़ी है और उम्मीद जताई कि "इस इलाके में जल्द से जल्द शांति और सामान्य स्थिति बहाल होगी.''

एयरलाइंस को दी चेतावनी

हूती मीडिया ऑफिस के प्रमुख ने हमले के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया था. उन्होंने लिखा कि समूह ने रियाद इंटरनेशल एयरोपर्ट को बंद कर दिया है. हूतियों ने एयरलाइंस को सऊदी हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल न करने की चेतावनी दी है.

बता दें फरवरी के आखिर में अमेरिका-ईरान के बीच तनाव शुरू होने के बाद से मध्य पूर्व के किसी भी देश में हुआ यह सबसे घातक हमला था.

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About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 11 Oct 2026 10:56 AM (IST)
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