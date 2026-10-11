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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाCJP Protest Live Updates: ट्रैफिक रूट डायवर्ट, बाजार बंद... दिल्ली में आज फिर प्रदर्शन करेगी सीजेपी

CJP Protest Live Updates: ट्रैफिक रूट डायवर्ट, बाजार बंद... दिल्ली में आज फिर प्रदर्शन करेगी सीजेपी

CJP Protest Live Updates: कॉकरोच जनता पार्टी रविवार को फिर से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी. इसको लेकर दिल्ली पुलिस एक्शन में है.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय  | Updated at : 11 Oct 2026 07:58 AM (IST)

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CJP Protest Live Updates: ट्रैफिक रूट डायवर्ट, बाजार बंद... दिल्ली में आज फिर प्रदर्शन करेगी सीजेपी
Source : PTI

Background

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) रविवार को भी दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी. सीजेपी के कार्यकर्ता सुबह 10 बजे जंतर-मंतर पहुंचेंगे. हालांकि सुरक्षाबलों ने सीजेपी के शनिवार के प्रदर्शन को सफल नहीं होने दिया. दिल्ली के कई इलाकों में भारी पुलिसफोर्स तैनात है. इस बीच, दिल्ली यातायात पुलिस ने नई दिल्ली और मध्य दिल्ली में संभावित पाबंदियों को लेकर चेतावनी जारी की.

शनिवार के प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों, सीजेपी कार्यकर्ताओं और कई नेताओं को हिरासत में लिया था. इस मामले का जिक्र करते हुए सीजेपी के नेता अजिंक्य शिंदे ने कहा कि संगठन इस कार्रवाई के बावजूद पीछे नहीं हटेगा. शिंदे ने कहा, 'सरकार ने सोचा होगा कि आज हिरासत में लिए जाने के बाद हम घर लौट जाएंगे. पीएम मोदी और अमित शाह का यह डर दिखाता है कि हमने आधी लड़ाई जीत ली है.'

सीजेपी के प्रतिनिधियों ने शनिवार को हुए प्रदर्शनों के दौरान संगठन के नेताओं और अन्य प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिए जाने की निंदा की. उन्होंने आरोप लगाया कि लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होने से रोकने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में अघोषित आपातकाल लगा दिया गया है.

इस बीच, कॉजपा के नए सिरे से प्रदर्शन के आह्वान के मद्देनजर कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए रविवार को लगातार दूसरे दिन यातायात संबंधी पाबंदियां लागू रहेंगी. दिल्ली में 30 प्रमुख स्थानों पर यातायात मार्गों में बदलाव किए जाने की संभावना है.

दिल्ली यातायात पुलिस की ओर से शनिवार देर रात जारी परामर्श के अनुसार, मौजूदा स्थिति के आधार पर रविवार सुबह छह बजे से मार्ग परिवर्तन लागू किए जाएंगे. मध्य दिल्ली में जंतर-मंतर, कनॉट प्लेस, मंडी हाउस, पटेल चौक और कई अन्य चौराहों के आसपास यातायात प्रभावित हो सकता है.

यातायात पुलिस ने रेलवे स्टेशन, अंतरराज्यीय बस टर्मिनल और हवाई अड्डे की ओर जाने वाले यात्रियों को यात्रा के लिए अतिरिक्त समय लेकर चलने और गैर-जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी है.

07:58 AM (IST)  •  11 Oct 2026

CJP Protest Live Updates: दिल्ली में पुलिस की किलेबंदी

दिल्ली पुलिस ने सीजेपी कार्यकर्ताओं समेत कई नेताओं को भी हिरासत में लिया था. अब आज फिर से होने वाले प्रदर्शन को देखते हुए जंतर-मंतर समेत कई इलाकों की घेराबंदी कर दी गई है.

07:31 AM (IST)  •  11 Oct 2026

CJP Protest Live Updates: सुरक्षा के कड़े इंतजाम

सीजेपी के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. पुलिसफोर्स को कई जगहों पर तैनात किया गया है. सड़कों को बैरिकेड्स के जरिए बंद किया गया है.

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