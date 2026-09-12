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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीइंडियाजिनपिंग-पुतिन का हाथ थामे नजर आए PM मोदी, बैकग्राउंड में लगाया ये जबरदस्त म्यूजिक

जिनपिंग-पुतिन का हाथ थामे नजर आए PM मोदी, बैकग्राउंड में लगाया ये जबरदस्त म्यूजिक

दिल्ली में जारी ब्रिक्स समिट से जुड़ी तस्वीरें पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर साझा की है. इसके कैप्शन में लिखा है, दिल्ली में जारी ब्रिक्स समिट 2026.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया  | Updated at : 12 Sep 2026 07:50 PM (IST)
दिल्ली में जारी ब्रिक्स समिट से जुड़ी तस्वीरें पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर साझा की है. इसके कैप्शन में लिखा है, दिल्ली में जारी ब्रिक्स समिट 2026.

ब्रिक्स समिट के दौरान की तस्वीरों को पीएम मोदी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. इन फोटों में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अन्य नेता एक दूसरे बात करते हुए नजर आ रहे हैं.

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इन तस्वीरों के साथ एक बैकग्राउंड म्यूजिक लगाया गया है. इस गाने का नाम किंगडम है.
इन तस्वीरों के साथ एक बैकग्राउंड म्यूजिक लगाया गया है. इस गाने का नाम किंगडम है.
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इसे गौतम तिन्ननुरी की तरफ से लिखा गया है. यह 2025 में रिलीज एक भारतीय तेलुगु जासूसी एक्शन ड्राम फिल्म का है.
इसे गौतम तिन्ननुरी की तरफ से लिखा गया है. यह 2025 में रिलीज एक भारतीय तेलुगु जासूसी एक्शन ड्राम फिल्म का है.
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तस्वीर में पीएम मोदी और शी जिनपिंग साथ दिखाई दे रहे हैं, वह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करते हुए नजर आ रहे हैं.
तस्वीर में पीएम मोदी और शी जिनपिंग साथ दिखाई दे रहे हैं, वह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करते हुए नजर आ रहे हैं.
Published at : 12 Sep 2026 07:50 PM (IST)
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BRICS DELHI BRICS Summit 2026 BRICS Summit

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