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जिनपिंग-पुतिन का हाथ थामे नजर आए PM मोदी, बैकग्राउंड में लगाया ये जबरदस्त म्यूजिक
दिल्ली में जारी ब्रिक्स समिट से जुड़ी तस्वीरें पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर साझा की है. इसके कैप्शन में लिखा है, दिल्ली में जारी ब्रिक्स समिट 2026.
ब्रिक्स समिट के दौरान की तस्वीरों को पीएम मोदी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. इन फोटों में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अन्य नेता एक दूसरे बात करते हुए नजर आ रहे हैं.
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Published at : 12 Sep 2026 07:50 PM (IST)
Tags :BRICS DELHI BRICS Summit 2026 BRICS Summit
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रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
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