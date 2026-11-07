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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाCM मोहन माझी ने क्योंझर को दी 330 परियोजनाओं की सौगात, शिक्षा-स्वास्थ्य पर खास जोर

CM मोहन माझी ने क्योंझर को दी 330 परियोजनाओं की सौगात, शिक्षा-स्वास्थ्य पर खास जोर

ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने क्योंझर में 1,292 करोड़ रुपये की 330 विकास परियोजनाओं की शुरुआत की. जानें नए स्कूल, टेक पार्क और स्वास्थ्य सुविधाओं की पूरी जानकारी.

Written By : रजनीकांत बिस्वाल, भुवनेश्वर |  Updated at : 07 Nov 2026 05:37 PM (IST)
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ओडिशा में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में सुविधाओं के विस्तार के लिए राज्य सरकार ने कई बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत की है. मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने शुक्रवार (6 नवंबर 2026) को अपने गृह जिले क्योंझर में कुल 1,292 करोड़ की 330 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. इन योजनाओं के जरिए ग्रामीण और जनजातीय इलाकों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के साथ युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खोलने की कोशिश की जा रही है.

शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहल करते हुए मुख्यमंत्री ने गोदावरीश मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय योजना के तीसरे चरण की शुरुआत की. इसके तहत राज्य के अलग-अलग हिस्सों में 630 मॉडल प्राथमिक विद्यालय बनाए जाएंगे. इनमें से 35 स्कूल केन्दुझर जिले में स्थापित होंगे.

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ओडिशा सरकार का क्या है लक्ष्य?

इस योजना पर लगभग 4000 करोड़ खर्च होने का अनुमान है. सरकार का लक्ष्य वर्ष 2029 तक पूरे ओडिशा में 2200 मॉडल प्राथमिक विद्यालय विकसित करना है. इन स्कूलों में आधुनिक शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराकर खासतौर पर ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के बच्चों को बेहतर शिक्षा देने की योजना है. रोजगार और तकनीकी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने क्योंझर में 237 करोड़ की लागत से बनने वाले 15 मंजिला टेक-बिजनेस पार्क की आधारशिला रखी. करीब 5.51 एकड़ जमीन पर बनने वाला यह पार्क उत्तरी ओडिशा में आईटी कंपनियों और तकनीक आधारित कारोबार के विकास में मदद करेगा.

इससे स्थानीय युवाओं को अपने जिले और राज्य में ही रोजगार तथा व्यवसाय के अवसर मिलने की उम्मीद है. मुख्यमंत्री ने कहा कि ओडिशा में ऐसे अवसर तैयार किए जा रहे हैं, ताकि युवाओं को नौकरी की तलाश में बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों का रुख न करना पड़े.

क्योंझर में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर काम

क्योंझर में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए जिला खनिज फाउंडेशन के सहयोग से 23 नई एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गईं. इसके अलावा धरनीधर मेडिकल कॉलेज में लगभग 6 करोड़ की लागत से तैयार कैंसर स्क्रीनिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया. यहां कैंसर की शुरुआती पहचान के लिए आधुनिक जांच सुविधाएं उपलब्ध होंगी. मुख्यमंत्री ने 58.40 करोड़ की लागत वाले डेंटल कॉलेज और करीब 63 करोड़ की लागत से बनने वाले नर्सिंग कॉलेज की आधारशिला भी रखी.

इन संस्थानों के शुरू होने से चिकित्सा शिक्षा के साथ क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है. कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों की प्रगति से जुड़ी कई अन्य परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया. करीब 412 करोड़ की लागत से पूरी हुई 198 परियोजनाएं जनता को समर्पित की गईं. वहीं, ₹880 करोड़ से अधिक की लागत वाली 132 नई परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया.

धरनीधर विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन

धरनीधर विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया गया. विद्यार्थियों की सुविधा के लिए मुफ्त बस यात्रा सेवा भी शुरू की गई.क्योंझर में शुरू की गई इन परियोजनाओं के जरिए राज्य सरकार का फोकस केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा, चिकित्सा सुविधाओं, तकनीकी विकास और स्थानीय रोजगार को एक साथ आगे बढ़ाने पर है.

इन योजनाओं के पूरा होने से क्योंझर सहित उत्तरी ओडिशा के ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों को लाभ मिलने की उम्मीद है. सरकार का उद्देश्य विकास की सुविधाओं को बड़े शहरों तक सीमित रखने के बजाय राज्य के दूरदराज के इलाकों तक पहुंचाना है.

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About the author रजनीकांत बिस्वाल, भुवनेश्वर

रजनीकांत बिस्वाल अनुभवी मीडिया प्रोफेशनल हैं. साल 2007 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. प्रमुख न्यूज़ चैनलों और एजेंसियों के साथ काम करते हुए रिपोर्टिंग और लेखन में दक्षता हासिल की है. एबीपी के लिए ओडिशा की खबरों पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता एवं जनसंचार में मास्टर डिग्री के साथ, सटीक और प्रभावी खबरें प्रस्तुत करना विशेषता है. क्रिकेट खेलने में खास रुचि रखते हैं.
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Published at : 07 Nov 2026 05:37 PM (IST)
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