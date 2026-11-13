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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियादिल्ली की सुरक्षा को लेकर अमित शाह सख्त, तीन हफ्ते में दूसरी मीटिंग, उठाया बड़ा कदम

दिल्ली की सुरक्षा को लेकर अमित शाह सख्त, तीन हफ्ते में दूसरी मीटिंग, उठाया बड़ा कदम

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को दिल्ली पुलिस मुख्यालय में कानून-व्यवस्था और सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की. तीन सप्ताह से कम समय में यह उनकी दूसरी उच्चस्तरीय बैठक थी.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 13 Nov 2026 09:57 AM (IST)
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को दिल्ली पुलिस मुख्यालय में कानून-व्यवस्था और पुलिसिंग को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की. तीन सप्ताह से भी कम समय में यह उनकी दूसरी बैठक थी. इसमें महिला सुरक्षा, संगठित अपराध, हथियारों की तस्करी और राजधानी की मौजूदा कानून-व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा हुई. 

बैठक में दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए. पुलिस के मुताबिक, बैठक तीन घंटे से अधिक समय तक चली. अमित शाह दोपहर करीब 3:15 बजे जय सिंह रोड स्थित दिल्ली पुलिस मुख्यालय पहुंचे. यहां उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पुलिस व्यवस्था, खुफिया जानकारी जुटाने और सुरक्षा तैयारियों से जुड़े विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की.

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24 अक्टूबर की बैठक में उठे मुद्दों की भी हुई समीक्षा
सूत्रों के मुताबिक, गुरुवार की बैठक 24 अक्टूबर को हुई पिछली समीक्षा बैठक का दूसरा हिस्सा थी. इसका उद्देश्य पिछली बैठक में उठाए गए मुद्दों पर हुई कार्रवाई और तैयारियों का जायजा लेना था. इस दौरान महिला सुरक्षा और नशे के अवैध कारोबार से जुड़े गिरोहों पर पिछली बैठक में हुई चर्चा की भी समीक्षा की गई.

इसके अलावा संगठित अपराध, हथियारों की तस्करी और कानून-व्यवस्था से जुड़े अन्य विषयों पर अधिकारियों से जानकारी ली गई. पुलिसिंग को बेहतर बनाने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए कई अन्य मुद्दों पर भी विचार-विमर्श हुआ.

गंभीर चिंता की घटनाओं के बीच अहम बैठक
यह बैठक आसपास के क्षेत्रों में हाल में हुई सुरक्षा संबंधी घटनाओं के मद्देनजर भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है. जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में बुधवार को मीर बाजार के पास एक सुरक्षा चौकी पर संदिग्ध आतंकियों ने गोलीबारी की थी. इसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के तीन जवान घायल हो गए थे. इनमें एक की हालत गंभीर बताई गई थी.

वहीं, गाजियाबाद में छह नवंबर को वसुंधरा पुलिस चौकी में हुए विस्फोट का मामला भी चर्चा में रहा. इस घटना में एक खाद्य सामग्री पहुंचाने वाला कर्मचारी घायल हो गया था और पुलिस चौकी को नुकसान पहुंचा था. संभावित आतंकी संबंधों के दावों के बीच उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) समेत कई एजेंसियों ने मामले की जांच की थी.

पिछली बैठक में भी सुरक्षा तैयारियों पर हुआ था मंथन
इससे पहले 24 अक्टूबर को अमित शाह ने दिल्ली पुलिस मुख्यालय में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की थी. उस बैठक में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए थे.

तब पुलिस की बड़ी सभाओं और विरोध प्रदर्शनों से निपटने की तैयारी, खुफिया जानकारी जुटाने, भीड़ प्रबंधन और पुलिस की विभिन्न इकाइयों के बीच बेहतर तालमेल जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई थी. गुरुवार की बैठक में इन विषयों के साथ महिला सुरक्षा, संगठित अपराध और हथियारों की तस्करी पर विशेष ध्यान दिया गया.

यह भी पढ़िएः US रक्षामंत्री को जिसने चुप रहने को कहा, उसी सैनिक के सीने पर पीट हेगसेथ ने लगाया मेडल

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज़ डिजिटल की न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरें करते हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. राजनीति, चुनाव, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम और सामाजिक मुद्दों पर गहरी समझ रखते हैं. करीब 8 वर्षों का पत्रकारिता में अनुभव है. उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से ताल्लुक रखने वाले आशुतोष ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है.

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Published at : 13 Nov 2026 09:57 AM (IST)
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Security DELHI POLICE AMIT SHAH
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