‘क्रॉस-बॉर्डर फायरिंग तक युद्ध सीमित नहीं’, राजनाथ सिंह ने सुरक्षा चुनौतियों को लेकर किया आगाह
राजनाथ सिंह ने वायुसेना के जवानों से मिलकर खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा कि हमारे देश में हर पर्व हर्ष और शांति से इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हमारे सशस्त्र बल 24 घंटे देश की सुरक्षा में तैनात रहते हैं.
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार (7 नवंबर, 2026) को जटिल होती जा रही सुरक्षा चुनौतियों को लेकर आगाह किया है. उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी लैंडस्केप लगातार कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है. युद्ध का दायरा अब सिर्फ पारंपरिक सीमा पार गोलीबारी यानी क्रॉस-बॉर्डर फायरिंग तक सीमित नहीं रह गया है. इसका दायरा अब काफी आगे बढ़ गया है और इसमें एसिमेंट्रिक वॉरफेयर, साइबर हमले, ड्रोन स्वॉर्म्स, प्रॉक्सी वॉर, इंफोर्मेशन ऑपरेशन्स और नैरेटिव मैनेजमेंट करने जैसी गतिविधियां भी शामिल हो गई हैं.
न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, उन्होंने आगाह किया कि सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई जाने वाली भ्रामक सूचनाओं का इस्तेमाल स्थानीय लोगों और सैनिकों के मन में शक पैदा करने के लिए किया जा रहा है. उन्होंने कहा, ‘विरोधी अब सीधे संघर्ष में शामिल हुए बिना ही कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं.’
बागडोगरा एयरफील्ड पर भारतीय वायुसेना के जवानों से मिले रक्षा मंत्री
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दीपावली पर्व के एक दिन पहले शनिवार (7 नवंबर, 2026) को पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित बागडोगरा एयरफील्ड पर भारतीय वायुसेना के जवानों से मुलाकात की. उन्होंने भारतीय वायु सेना (IAF) के जवानों से मुलाकात के बाद खुशी जाहिर की. साथ ही, उन्हें संबोधित भी किया.
STORY | Rajnath warns of complex security challenges, says warfare no longer limited to cross-border firing Defence Minister Rajnath Singh on Saturday said the security landscape has become increasingly complex, with warfare extending beyond conventional cross-border firing to include cyberattacks, drone swarms, proxy wars and information operations. Addressing Indian Air Force personnel at Bagdogra airfield in West Bengal on the eve of Diwali, Singh said adversaries were increasingly seeking to exploit vulnerabilities without engaging in direct conflict. "Warfare is no longer limited merely to cross-border firing. It has expanded greatly to encompass asymmetric warfare, proxy wars, cyberattacks, drone swarms, information operations, and narrative management," he said. The defence minister cautioned that misleading information circulated through social media was being used to sow doubts among local populations and soldiers. READ: https://t.co/ioGKNVBlio— Press Trust of India (@PTI_News) November 7, 2026
Delighted to visit the Bagdogra Air Force Station today and interact with our brave Air Warriors on the eve of Diwali. The Indian Air Force stands as a formidable pillar of unwavering vigilance, immense skill, and steadfast readiness in safeguarding our nation’s skies. In today's complex security landscape involving asymmetric warfare, drone swarms, and cyber attacks, our Air Warriors' domain awareness and cyber resilience remain vital in protecting the nation. Meeting the men and women serving on the frontline and witnessing their boundless energy, devotion to duty, and high morale is truly inspiring. Every festival in our country is celebrated with joy and peace because our Armed Forces stand guard round-the-clock. The entire nation takes immense pride in their valor and selfless service. Jai Hind!— Rajnath Singh (@rajnathsingh) November 7, 2026
इस संबंध में राजनाथ सिंह ने अपने X प्लेटफॉर्म हैंडल पर कई पोस्ट साझा किए हैं. उन्होंने अपने पोस्ट में कहा, ‘आज दिवाली की पूर्व संध्या पर बागडोगरा एयरफोर्स स्टेशन पर भारतीय वायुसेना के अपने बहादुर वायु योद्धाओं से मिलकर और बातचीत कर बहुत खुशी हुई. भारतीय वायुसेना देश के आसमान की सुरक्षा सुनिश्चित करने में अटूट सतर्कता, असाधारण कौशल और पूरी तत्परता के साथ एक मजबूत स्तंभ के रूप में खड़ी है.’
उन्होंने कहा, ‘आज के कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी लैंडस्केप में, जहां एसिमेट्रिक वॉरफेयर, ड्रोन स्वॉर्म्स और साइबर हमले जैसी चुनौतियां सामने हैं, वहां हमारे वायु योद्धाओं की डोमेन अवेयरनेस और साइबर रेजिलिएंस देश की रक्षा के लिए बहुत जरूरी है.’
पूर देश सशस्त्र बल के जवानों पर गर्व करता है- राजनाथ सिंह
राजनाथ सिंह ने कहा, ‘फ्रंटलाइन पर तैनात हमारे पुरुष और महिला वायु योद्धाओं से मिलना और उनके असीम उत्साह, कर्तव्य के प्रति निष्ठा और हाई मोराल को देखना सच में बहुत ही प्रेरणादायक है. हमारे देश में हर त्योहार हर्षोल्लास और शांति के साथ इसलिए मनाया जाता है, क्योंकि हमारे सशस्त्र बल चौबीसों घंटे देश की सुरक्षा में तैनात रहते हैं. पूरा देश उनके शौर्य और निस्वार्थ सेवा पर गर्व करता है. जय हिंद!’
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