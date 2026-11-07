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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया‘क्रॉस-बॉर्डर फायरिंग तक युद्ध सीमित नहीं’, राजनाथ सिंह ने सुरक्षा चुनौतियों को लेकर किया आगाह

‘क्रॉस-बॉर्डर फायरिंग तक युद्ध सीमित नहीं’, राजनाथ सिंह ने सुरक्षा चुनौतियों को लेकर किया आगाह

राजनाथ सिंह ने वायुसेना के जवानों से मिलकर खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा कि हमारे देश में हर पर्व हर्ष और शांति से इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हमारे सशस्त्र बल 24 घंटे देश की सुरक्षा में तैनात रहते हैं.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 07 Nov 2026 05:04 PM (IST)
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रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार (7 नवंबर, 2026) को जटिल होती जा रही सुरक्षा चुनौतियों को लेकर आगाह किया है. उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी लैंडस्केप लगातार कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है. युद्ध का दायरा अब सिर्फ पारंपरिक सीमा पार गोलीबारी यानी क्रॉस-बॉर्डर फायरिंग तक सीमित नहीं रह गया है. इसका दायरा अब काफी आगे बढ़ गया है और इसमें एसिमेंट्रिक वॉरफेयर, साइबर हमले, ड्रोन स्वॉर्म्स, प्रॉक्सी वॉर, इंफोर्मेशन ऑपरेशन्स और नैरेटिव मैनेजमेंट करने जैसी गतिविधियां भी शामिल हो गई हैं.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, उन्होंने आगाह किया कि सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई जाने वाली भ्रामक सूचनाओं का इस्तेमाल स्थानीय लोगों और सैनिकों के मन में शक पैदा करने के लिए किया जा रहा है. उन्होंने कहा, ‘विरोधी अब सीधे संघर्ष में शामिल हुए बिना ही कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं.’

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बागडोगरा एयरफील्ड पर भारतीय वायुसेना के जवानों से मिले रक्षा मंत्री

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दीपावली पर्व के एक दिन पहले शनिवार (7 नवंबर, 2026) को पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित बागडोगरा एयरफील्ड पर भारतीय वायुसेना के जवानों से मुलाकात की. उन्होंने भारतीय वायु सेना (IAF) के जवानों से मुलाकात के बाद खुशी जाहिर की. साथ ही, उन्हें संबोधित भी किया. 

इस संबंध में राजनाथ सिंह ने अपने X प्लेटफॉर्म हैंडल पर कई पोस्ट साझा किए हैं. उन्होंने अपने पोस्ट में कहा, ‘आज दिवाली की पूर्व संध्या पर बागडोगरा एयरफोर्स स्टेशन पर भारतीय वायुसेना के अपने बहादुर वायु योद्धाओं से मिलकर और बातचीत कर बहुत खुशी हुई. भारतीय वायुसेना देश के आसमान की सुरक्षा सुनिश्चित करने में अटूट सतर्कता, असाधारण कौशल और पूरी तत्परता के साथ एक मजबूत स्तंभ के रूप में खड़ी है.’

उन्होंने कहा, ‘आज के कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी लैंडस्केप में, जहां एसिमेट्रिक वॉरफेयर, ड्रोन स्वॉर्म्स और साइबर हमले जैसी चुनौतियां सामने हैं, वहां हमारे वायु योद्धाओं की डोमेन अवेयरनेस और साइबर रेजिलिएंस देश की रक्षा के लिए बहुत जरूरी है.’

पूर देश सशस्त्र बल के जवानों पर गर्व करता है- राजनाथ सिंह

राजनाथ सिंह ने कहा, ‘फ्रंटलाइन पर तैनात हमारे पुरुष और महिला वायु योद्धाओं से मिलना और उनके असीम उत्साह, कर्तव्य के प्रति निष्ठा और हाई मोराल को देखना सच में बहुत ही प्रेरणादायक है. हमारे देश में हर त्योहार हर्षोल्लास और शांति के साथ इसलिए मनाया जाता है, क्योंकि हमारे सशस्त्र बल चौबीसों घंटे देश की सुरक्षा में तैनात रहते हैं. पूरा देश उनके शौर्य और निस्वार्थ सेवा पर गर्व करता है. जय हिंद!’ 

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About the author विजय कुमार बिट्ठल

विजय कुमार बिट्ठल ABP न्यूज में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर भूमिका निभा रहे हैं. पिछले 2 सालों से ABP न्यूज में कार्यरत हैं और नेशनल-इंटरनेशनल न्यूज टीम का हिस्सा हैं. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, राजनीति, चुनाव और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरें विशेष रूप से लिखते रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 5 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज से पहले प्रिंट मीडिया में दैनिक जागरण में बतौर सब-एडिटर कार्यरत रहे. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में बैचेलर्स डिग्री हासिल की है. संपर्क करें-  Mail ID: vijaybitthal99@gmail.com | LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vijay-kumar-bitthal-47ab7a1a3/  | X: https://x.com/Vijaybitthal99
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Published at : 07 Nov 2026 05:03 PM (IST)
Tags :
Indian Air Force Diwali WEST BENGAL RAJNATH SINGH
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