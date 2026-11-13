केरल में नकली ED नोटिस का पर्दाफाश, क्रेडिट सोसायटी से ठगी के आरोप में KPA अध्यक्ष गिरफ्तार

केरल पुलिस ने केरल प्रवासी एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्रन वेल्लापलाथ को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि वेल्लापलाथ ने ED के नाम से फर्जी नोटिस तैयार कर त्रिशूर की इंडियन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी (ICCSL) को भेजा. फर्जी नोटिस में सोसायटी पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच का हवाला देकर वित्तीय दस्तावेज और लेनदेन की जानकारी मांगी गई थी.

ED की जांच खत्म कराने के नाम पर सोसायटी से मोटी रकम और आरोपी की कंपनियों में निवेश की मांग करने का आरोप है. सोसायटी ने दिल्ली स्थित ED कार्यालय से संपर्क किया तो पता चला कि ऐसा कोई नोटिस जारी ही नहीं हुआ था.

जालसाजी का मामला दर्ज किया गया

आरोपी के खिलाफ BNS की धारा 308 (जबरन वसूली), 319(2) (पहचान बदलकर धोखाधड़ी) और 340(2) (जालसाजी) के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस को आशंका है कि इस कथित गिरोह में कई अन्य लोग भी शामिल हैं. दूसरी कंपनियों को भी फर्जी ED नोटिस भेजकर वसूली किए जाने की जांच की जा रही है.

केरलम प्रवासी एसोसिएशन विदेश में रहने वाले भारतीयों (प्रवासियों) द्वारा चलाया जाने वाला एक राजनीतिक संगठन है. इस संगठन ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की अगुवाई वाले गठबंधन 'यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट' (UDF) के साथ हाथ मिलाया था. हालांकि, इस गठबंधन के बाद से संगठन ने अब तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ा है. इस मामले में कांग्रेस या UDF नेतृत्व की संलिप्तता का कोई प्रमाण सामने नहीं आया है.

राजेंद्रन 2024 के लोकसभा चुनाव और 2026 के विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के कई प्रमुख नेताओं के साथ सक्रिय रूप से काम कर चुके हैं. उनके यूडीएफ के बड़े नेताओं से करीबी संबंध भी हैं.

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