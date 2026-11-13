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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकेरल में नकली ED नोटिस का पर्दाफाश, क्रेडिट सोसायटी से ठगी के आरोप में KPA अध्यक्ष गिरफ्तार

केरल में नकली ED नोटिस का पर्दाफाश, क्रेडिट सोसायटी से ठगी के आरोप में KPA अध्यक्ष गिरफ्तार

केरल प्रवासी एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्रन वेल्लापलाथ को जालसाजी के आरोप में गिरफ्तार किया है. उन्होंने फर्जी नोटिस तैयार कर त्रिशूर की इंडियन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी (ICCSL) को भेजा.

Written By : रवि यादव |  Updated at : 13 Nov 2026 09:52 AM (IST)
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केरल पुलिस ने केरल प्रवासी एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्रन वेल्लापलाथ को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि वेल्लापलाथ ने ED के नाम से फर्जी नोटिस तैयार कर त्रिशूर की इंडियन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी (ICCSL) को भेजा. फर्जी नोटिस में सोसायटी पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच का हवाला देकर वित्तीय दस्तावेज और लेनदेन की जानकारी मांगी गई थी.

ED की जांच खत्म कराने के नाम पर सोसायटी से मोटी रकम और आरोपी की कंपनियों में निवेश की मांग करने का आरोप है. सोसायटी ने दिल्ली स्थित ED कार्यालय से संपर्क किया तो पता चला कि ऐसा कोई नोटिस जारी ही नहीं हुआ था.

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जालसाजी का मामला दर्ज किया गया

आरोपी के खिलाफ BNS की धारा 308 (जबरन वसूली), 319(2) (पहचान बदलकर धोखाधड़ी) और 340(2) (जालसाजी) के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस को आशंका है कि इस कथित गिरोह में कई अन्य लोग भी शामिल हैं. दूसरी कंपनियों को भी फर्जी ED नोटिस भेजकर वसूली किए जाने की जांच की जा रही है.

केरलम प्रवासी एसोसिएशन विदेश में रहने वाले भारतीयों (प्रवासियों) द्वारा चलाया जाने वाला एक राजनीतिक संगठन है. इस संगठन ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की अगुवाई वाले गठबंधन 'यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट' (UDF) के साथ हाथ मिलाया था. हालांकि, इस गठबंधन के बाद से संगठन ने अब तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ा है. इस मामले में कांग्रेस या UDF नेतृत्व की संलिप्तता का कोई प्रमाण सामने नहीं आया है. 

राजेंद्रन 2024 के लोकसभा चुनाव और 2026 के विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के कई प्रमुख नेताओं के साथ सक्रिय रूप से काम कर चुके हैं. उनके यूडीएफ के बड़े नेताओं से करीबी संबंध भी हैं.

ये भी पढ़ें: Nvidia के पूर्व CEO हुआंग ने मुझे किया फोन, ट्रंप का खुलासा, बोले- 'वो नर्क से गुजर रहे'

About the author रवि यादव

रवि यादव एबीपी न्यूज़ में सीनियर कॉरेस्पोंडेंट (वरिष्ठ संवाददाता) हैं. CBI, NIA, ED, इनकम टैक्स, कस्टम्स और नारकोटिक्स को कवर करते हैं. इसके साथ ही हरियाणा, हिमाचल और पंजाब की राजनीति पर नजर रखते हैं. NEET-UG 2026 परीक्षा घोटाला, अनिल अंबानी से जुड़े ED और CBI मामले, ACP राजबीर सिंह हत्याकांड, हरियाणा में बाबा रामपाल से जुड़ा मामला, हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन, बाबा राम रहीम से जुड़ा मामला, रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ा जमीन घोटाला, ऐश्वर्या राय - सुकेश/जैकलीन ED मामले का खुलासा, राहुल गांधी और सोनिया गांधी से जुड़े ED मामलों को प्रमुखता से कवर किया है.

रवि यादव के पास पत्रकारिता में करीब 20 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज़ से पहले पंजाब केसरी, आज समाज, लाइव इंडिया, हरियाणा न्यूज़, तहलका, नेटवर्क 18, दैनिक भास्कर और भारत-24 जैसे संस्थानों के साथ काम किया है. देश के जटिल मामलों की जांच रिपोर्ट पढ़ने, जांच एजेंसियों के काम करने के तरीकों को समझने और जांच में इस्तेमाल होने वाली नई तकनीकों से अपडेट रहने में काफी रुचि है. उन्होंने गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी, हरियाणा से मास कम्युनिकेशन में एमए की डिग्री हासिल की. MDU रोहतक से राजनीति विज्ञान में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) किया है. संपर्क करें- ravi.y@abpnetwork.com
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Published at : 13 Nov 2026 09:52 AM (IST)
Tags :
ED  ED Kerala Pravasi Association
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