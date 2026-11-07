'विदेश टूलकिट बनकर सोच रहे देश तोड़ देंगे तो सुन लें...', नितिन नवीन का राहुल पर निशाना

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी इस देश को अस्थिर करने के लिए, अराजकता पैदा करने के लिए, एक टूलकिट की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं. रिजीम चेंज को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा, 'कांग्रेस के मंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी के पास रिमोट बटन है. जब वो चाहेंगे तो 40 लाख लोग इस देश में अराजकता फैलाने के लिए तैयार खड़े हैं.'

उन्होंने कहा, 'हमलोग पहले दिन से जिन बातों को उठा रहे थे, कि राहुल गांधी इस देश को अस्थिर करने के लिए एक टूलकिट के रूप में यूज हो रहे हैं. आज कांग्रेस के नेता ही ऐसी बातें कह रहे हैं तो हमारी बातें स्पष्ट रूप से सही साबित हो रही है. राहुल गांधी को ये अंदाजा नहीं है कि हमारा देश दूसरे देशों से कई प्रकार से अलग है. इसकी लोकतंत्र की जड़ें बहुत नीचे तक मजबूत है. इनको ऐसे नापाक सोच वाले लोग या विदेश टूलकिट बने हुए लोग सोचेंगे कि देश को अस्थिर कर देंगे या अराजकता फैला देंगे तो ये संभव नहीं है.'

न्यूज एजेंसी आईएएनएस को दिए इंटरव्यू में बीजेपी अध्यक्ष ने कहा, 'लोकतंत्र के कुछ पैमाने होते हैं. हर फोरम पर बात कहने के एक तरीके होते हैं. नेता प्रतिपक्ष हैं तो सदन में आइए वहां अपनी बात रखिए. सदन की मर्यादा के साथ काम कीजिए. सड़क पर आप संघर्ष करते हैं तो उसकी भी एक मर्यादा है. हमलोग तो सदन और सड़क दोनों जगह संघर्ष किए हैं, लेकिन राहुल गांधी संघर्ष करके नहीं आए हैं. उन्हें ये लगता है कि बस उन्हीं के परिवार का राज चलता रहे. उन्होंने इस देश के लोकतंत्र को अपने परिवार का राजतंत्र समझ लिया है.'

राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए नितिन नवीन ने कहा, 'हमने टूलकिट की बात इसलिए कही है क्योंकि आप इस देश में अराजकता फैलाना चाह रहे हैं. जब जनता ने आपको हरा दिया तो आप देश के सभी संवैधानिक संस्थानों पर सवाल उठा रहे हैं. जब चुनाव आयोग ने आपको ईवीएम को लेकर चुनौती दी तो आपने मैदान छोड़ दिया. देश की जनता सब देख रही है और वह ऐसे किसी टूलकिट को सफल नहीं होने देगी.'