मेडिकल कॉलेज रिश्वत केस में ED की रेड, देश भर में एक साथ 15 जगहों पर छापेमारी

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मेडिकल कॉलेजों की इंस्पेक्शन रिपोर्ट मामले को लेकर बड़ी कार्रवाई की है. केंद्रीय जांच एजेंसी ने आज गुरुवार (27 नवंबर) को बड़ा एक्शन लेते हुए देश के 10 राज्यों में एक साथ अलग-अलग 15 जगहों पर छापेमारी की है. बता दें कि ये छापेमारी एक ऐसे केस से जुड़ी हुई है, जिसमें सरकारी अफसरों को मेडिकल कॉलेजों की इंस्पेक्शन रिपोर्ट लीक करने के बदले रिश्वत देने का आरोप है.

दरअसल केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने 30 जून 2025 को एक FIR दर्ज की थी, जिसमें बताया गया था कि कुछ सरकारी अफसरों, खासकर नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) के अफसरों को पैसे दिए गए हैं और बदले में ये अफसर मेडिकल कॉलेजों की गोपनीय रिपोर्ट्स बाहर वालों को देते थे.

देशभर में एक साथ 15 जगहों पर रेड

इन रिपोर्ट्स की मदद से मेडिकल कॉलेजों के मैनेजमेंट और बिचौलियों को ये मौका मिल जाता था कि वे कागज़ों में बदलाव करके कोर्स शुरू करने की मंजूरी ले सकें. ईडी की टीम ने आज आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में एक साथ कई ठिकानों पर छापेमारी की. बताया जा रहा है कि कुल 15 लोकेशन कवर की गई हैं. ये छापेमारी देश के अलग-अलग राज्यों में मौजूद 7 मेडिकल कॉलेजों को लेकर की जा रही है.

क्या है पूरा मामला

इसके अलावा FIR में आरोपी बताए गए कुछ प्राइवेट व्यक्तियों के घरों और ऑफिसों पर भी अभी छापेमारी रेड चल रही है. केंद्रीय जांच एजेंसी को शक है कि इस पूरे रैकेट में करोड़ों रुपयों की हेराफेरी हुई है और मेडिकल कॉलेजों को कोर्स की मंजूरी गलत तरीके से दिलाई गई है. अभी इस मामले में रेड चल रही है. रेड पूरी होने के बाद ही पता चलेगा कि ईडी को कौन-कौन से अहम सबूत हाथ लगे हैं. आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत मिलने पर उनकी गिरफ्तारी भी तय है. ये मामला मेडिकल कॉलेज के कोर्स से जुड़ा है यानि सीधे तौर पर देश के बच्चों के भविष्य का मामला है ऐसे में ईडी बड़ी बारीकी से जांच कर रही है.

