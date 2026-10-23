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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकर्नाटक में फॉर्म-6 के कितने आवेदन खारिज हुए? सामने आए आंकड़े

कर्नाटक में फॉर्म-6 के कितने आवेदन खारिज हुए? सामने आए आंकड़े

कर्नाटक में मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए मिले 7.87 लाख फॉर्म 6 आवेदनों में से 76,176 खारिज हुए और 7.08 लाख को मंजूरी मिली. 3,248 आवेदनों की स्थिति स्पष्ट नहीं है.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 23 Oct 2026 11:47 AM (IST)
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कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय ने अंतिम वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए आए कुल 76,176 'फॉर्म 6' आवेदनों को कई आधारों पर खारिज कर दिया है. इनमें एक ही आवेदन का दोबारा जमा होना, सत्यापन के समय आवेदक का मौजूद न होना और अन्य कारण शामिल हैं.

16 जून को मतदाता लिस्ट को फ्रीज किया गया था. इसके बाद 23 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख थी. इस बीच  कुल 7,87,534 'फॉर्म 6' आवेदन प्राप्त हुए थे. इनमें से 7,08,110 आवेदनों को स्वीकार कर लिया गया, जबकि 76,176 को खारिज कर दिया गया. ये नए नाम 27 अक्टूबर को जारी होने वाली अंतिम वोटर लिस्ट में शामिल होंगे. हालांकि, नए जुड़े नामों की यह संख्या, स्थान बदलने या अनुपस्थित होने के कारण लिस्ट से हटाए गए 80.62 लाख से अधिक नामों की तुलना में बहुत कम है.

फॉर्म 6 आवेदनों की स्थिति अभी साफ नहीं

इसके अलावा, कम से कम 3,248 'फॉर्म 6' आवेदनों की स्थिति अभी भी साफ नहीं है, क्योंकि स्वीकार किए गए और खारिज किए गए आवेदनों को मिलाकर कुल संख्या 7,84,286 ही होती है. CEO कार्यालय ने बताया कि इस अंतर में वे आवेदन शामिल हैं, जो गलत विधानसभा क्षेत्र में जमा किए गए थे या जिनमें गलत जानकारी दी गई थी.

क्या है फॉर्म 6 ?

वोटर लिस्ट में नया नाम जुड़वाने के लिए भरे जाने वाले आवेदन फॉर्म को फॉर्म 6 कहते हैं. भारत में कोई पात्र नागरिक पहली बार वोटर बनना चाहता है या उसका नाम मतदाता सूची में नहीं है तो वह इस फॉर्म के जरिए नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकता है. फॉर्म 6 18 साल की उम्र पूरी करने वाले युवा के लिए हैं, जो पहली बार वोटर बन रहे हैं. ऐसे लोगों के लिए फॉर्म 6 काम आता है, जो निर्धारित नियमों के अनुसार मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 23 Oct 2026 11:47 AM (IST)
Tags :
CEO Karnataka Electoral Roll
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