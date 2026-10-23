'क्या CJP का करते हैं समर्थन', प्रदर्शनों पर बयान देकर घिरे अन्नामलाई के जवाब ने चौंकाया

कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध-प्रदर्शनों पर अपने बयानों को लेकर के. अन्नामलाई ने स्पष्ट किया है कि उनके बयानों को अभिजीत दीपके के नेतृत्व वाले सीजेपी के समर्थन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए. वी द लीडर्स आंदोलन के एक कार्यक्रम में बोलते हुए गुरुवार को अन्नामलाई ने कई मुद्दों पर बात रखी.

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और साथ ही CJP के विरोध-प्रदर्शनों के पीछे के मकसद का समर्थन भी किया. तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अन्नामलाई ने कहा, "हम कभी भी 'कॉकरोच जनता पार्टी' का समर्थन नहीं करते. उनका एजेंडा अलग है और हमारा अलग है." हालांकि इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा कि लोकतंत्र में हर राजनीतिक दल को संघर्ष करने का अधिकार है.

बीजेपी पर साधा निशाना

दिल्ली में 10 अक्टूबर को सीजेपी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई की आलोचना करने के बाद बीजेपी ने उन पर निशाना साधा. इसे लेकर अन्नामलाई ने गुरुवार को बीजेपी पर निशाना साधते हुए जोर देकर कहा कि उन्हें देशभक्ति के मामले में किसी से भी उपदेश लेने की जरूरत नहीं है.

अन्नामलाई ने कहा, "मुझे देश के कई राज्यों में रहने और काम करने का अनुभव है. मैं भारत की एकता और संप्रभुता को समझता हूं. इसलिए मुझे देशभक्ति पर किसी के उपदेश की ज़रूरत नहीं है." उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अगर सीजेपी प्रदर्शनकारियों ने कोई गलत काम किया है, तो अधिकारियों को बदले की भावना रखने के बजाय कानून के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए. अन्नामलाई ने कहा, "हमारा मानना ​​है कि गिरफ्तारियां कानून और उचित प्रक्रिया के अनुसार ही होनी चाहिए."

चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट पर क्या कहा

उन्होंने आगे कहा, "अगर देश की संप्रभुता को कोई खतरा है, तो आपके पास IB और RAW जैसी संस्थाएं हैं. उनका इस्तेमाल करें और दोषियों को जेल में डालें. सोशल मीडिया पर मनगढ़ंत बातें न फैलाएं." साथ ही अन्नामलाई ने इस बात पर भी जोर दिया कि चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट जैसी लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता के भरोसे को कमजोर करने की कोशिशों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता.

पीएम मोदी की तारीफ

अन्नामलाई ने कहा, "मोदी एक अच्छे पीएम हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन प्रधानमंत्री का समर्थन करते हुए भी अगर हमें कुछ गलत लगता है, तो हम उस पर सवाल उठाने से पीछे नहीं हटेंगे."

ये भी पढ़ें

दो चुनाव आयुक्तों ने कैबिनेट सचिव को क्यों लिखी चिट्ठी? RTI में खुलासे के बाद उठे कई सवाल