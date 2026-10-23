'ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अब दिल्ली से...' योगेंद्र यादव का आंदोलन को लेकर बड़ा ऐलान

देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर CJP और विपक्षी पार्टी लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है. इस बीच सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने कहा कि हर आंदोलन शुरुआती दौर में उफनता है और फिर ठहरकर अपनी दिशा और गहराई तय करता है. किसी पहाड़ी नदी की तरह उसकी रफ़्तार भले धीमी पड़े, लेकिन उसका विस्तार बढ़ता है.

योगेंद्र यादव ने एक्स पर लिखा कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ ये आंदोलन भी दिल्ली से निकलकर देश के गांव-कस्बों तक पहुंचने और अपने सवालों को गहराई देने के दौर में है.

हर आंदोलन शुरुआती दौर में उफनता है और फिर ठहरकर अपनी दिशा और गहराई तय करता है। किसी पहाड़ी नदी की तरह उसकी रफ़्तार भले धीमी पड़े, लेकिन उसका विस्तार बढ़ता है। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ़ ये आंदोलन भी दिल्ली से निकलकर देश के गाँव-क़स्बों तक पहुँचने और अपने सवालों को गहराई देने के दौर में है। — Yogendra Yadav (@_YogendraYadav) October 22, 2026

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का बयान

PTI की रिपोर्ट के मुताबिक लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार (22 अक्तूबर 2026) को कहा कि अगर विपक्ष ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रस्ताव लाने का नोटिस फिर से दिया तो निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाएगी. इसके अलावा नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी. बिरला ने संसद भवन में संवाददाताओं से कहा कि न्यायाधीशों की तरफ निर्वाचन आयुक्तों को हटाने के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया है.

उन्होंने कहा, ‘‘जब (प्रस्ताव) लाएंगे, तब प्रक्रिया अपनाएंगे, उसकी एक प्रक्रिया है. जिस तरीके से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया होती है, वैसे ही चुनाव (आयोग) के मामले में भी प्रक्रिया होती है.’’ लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को अपना मत और विचार रखने का अधिकार है.

क्यों हो रहा है विरोध?

प्रदर्शनकारी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. उनका आरोप है कि मतदाता सूची से जुड़े कामकाज में गड़बड़ियां हुई हैं. वहीं, चुनाव आयोग की ओर से चुनावी प्रक्रियाओं को लेकर अलग पक्ष भी सामने आया है. ऐसे में इन आरोपों और दावों की पुष्टि संबंधित दस्तावेजों और आधिकारिक बयानों के आधार पर की जानी चाहिए.