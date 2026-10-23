'आप जिम्मेदार...', पीयूष गोयल ने यूरोप को लताड़ा, जलवायु परिवर्तन पर दिखाया आईना

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि यूरोपीय संघ (ईयू) अपने इस्पात उत्पादों पर कार्बन कर लगाकर अपने लिए मुसीबत मोल ले रहा है. उन्होंने इस मामले पर यूरोपीय देशों को लताड़ लगाई है. बर्लिन ग्लोबल डायलॉग में उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ लगातार नए नियम और प्रतिबंध लागू करके तथा अपनी सीमाएं बंद करके खुद अपनी आर्थिक संभावनाओं को नुकसान पहुंचा रहा है.

पीयूष गोयल ने कहा कि मुक्त व्यापार ने यूरोपीय देशों को विकसित अर्थव्यवस्थाएं बनने में मदद की थी. उन्होंने कहा, 'आप अपने ऊपर कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (सीबीएएम) लागू करते हैं. अपने देश में इस्पात के आयात पर 50 प्रतिशत शुल्क लगाते हैं. आप अपने लिए मुसीबत मोल ले रहे हैं. इससे आपकी जीवन-यापन की लागत बढ़ेगी.'

यूरोपीय संघ पर पीयूष गोयल का तंज

केंद्रीय मंत्री गोयल ने कहा कि नियमों के इस पूरे ढांचे के जरिये यूरोपीय संघ अपने लिए कृत्रिम बाधाएं खड़ी कर रहा है. वह यूरोप के भीतर सीमाएं बनाने और कुछ क्षेत्रों, खासकर इस्पात उद्योग, की रक्षा के लिए कई बार बेतुके मानक और सुरक्षा स्तर लागू करने की कोशिश कर रहा है. इससे अंततः उसकी अपनी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा.

गोयल ने कहा, 'आगे की स्थिति की कल्पना कीजिए. बंदरगाह, हवाई अड्डे, जर्मनी के ऑटोबान (तेज रफ्तार राजमार्ग), एक्सप्रेसवे, बिजली-पानी की सेवाएं और जलापूर्ति की पाइपलाइन समेत हर तरह के बुनियादी ढांचे के निर्माण में महंगे इस्पात, एल्युमीनियम और सीमेंट का इस्तेमाल होगा. इसके ऊपर सीबीएएम और वनों की कटाई से जुड़े नियमों की लागत भी जुड़ेगी.'

उद्योगों पर बोझ बढ़ा - पीयूष गोयल

उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ में 75 से 77 नियम हैं. गोयल ने कहा, 'हमने इनकी गिनती भी छोड़ दी है. आप लगातार नए नियम जोड़ रहे हैं, अपने उद्योगों पर बोझ बढ़ा रहे हैं और उन्हें प्रतिस्पर्धा के लिहाज से कमजोर बना रहे हैं. इससे दूसरे देशों के लिए भी आपके साथ व्यापार करने में गैर-शुल्क बाधाएं पैदा होंगी.'

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