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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपरविंदर झोटा मर्डर: पंजाब विधानसभा में दूरे दिन भी हंगामा, 10 दिन बाद भी पोस्टमार्टम नहीं

परविंदर झोटा मर्डर: पंजाब विधानसभा में दूरे दिन भी हंगामा, 10 दिन बाद भी पोस्टमार्टम नहीं

नशा विरोधी कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा की हत्या का मामला पंजाब विधानसभा के सत्र के दूसे दिन भी सुनाई दिया. विपक्ष लगातार सदन में हंगामा कर रहा है मान के इस्तीफे की मांग कर रहा है.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 23 Oct 2026 11:28 AM (IST)
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पंजाब में नशा विरोधी कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा की हत्या का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है. इसकी गूंज पंजाबव विधानसभा के सत्र के पहले दिन भी सुनाई दी. अब लगातार दूसरे दिन भी सदन में झोटा के केस को लेकर हंगामे का माहौल देखने को मिल रहा है. पंजाब विधानसभा के सत्र के दूसरे दिन कार्रवाई शुरू होने से पहले कांग्रेस के तमाम विधायक गले में काली पट्टियां बांधकर विधानसभा में प्रवेश किया.

एक तरफ विपक्ष इस मामले को लेकर लगातार सत्ता पक्ष पर हमालवर है, तो दूसरी तरफ झोटा के परिजन मांग न पूरी होने तक 10 दिन बाद भी पोस्टमार्टम के लिए सहमती देने से इनकार कर रहे हैं. परिवार मुख्यमंत्री भगवंत मान और डीजीपी गौरव यादव के इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं. 

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विपक्ष ने की मान के इस्तीफे की मांग

नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि एंटी ड्रग एक्टिविस्ट परविंदर सिंह झोटा के परिवार ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस्तीफे की मांग की है और आज कांग्रेस भी भगवंत मान के इस्तीफे की मांग सत्र में करेगी. उन्होंने कहा कि  सरकार की नाकामियों के खिलाफ काली पट्टियां उन्होंने गले में लटकाई हैं. विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेस के विधायकों ने सदन में नारेबाजी शुरू कर दी है. 

प्रश्नकाल चल रहा है मगर कांग्रेस विधायक सदन में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. सदन में लगातार कांग्रेस के विधायक नारेबाजी कर रहे हैं. ड्रग्स और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर नारेबाजी कर रहे हैं.  

झोटा के परिजनों की क्या मांगे हैं?

बता दें कि परिजनों की मांग पर राज्य सरकार ने मामले की जांच CBI को सौंप दी है. CBI ने मामले की जांच तेजी से कर रही है. जांच सौंपने के दूसरे CBI की टीम ने आरोपी केमिस्ट स्टोर मालिक अश्विनी कुमार और उसके चचेरे भाई विपिन गर्ग के घरों में सर्च ऑपरेशन तक किया. CBI ने मामले को लेकर झोटा पिता, माता और उनकी पत्नी मनप्रीत से भी मुलाकात कर जांच से जुड़े मुद्दे पर बात की.  CBI पहले ही इस मामले में FIR दर्ज कर चुकी है और ऐसे दुकानों की सूची तैयार की है तो मादक प्रदार्थों की सप्लाई करती हैं. 

हालांकि, झोटा के परिजनों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती वो उनके शव का पोस्टमार्टम करने की अनुमति नहीं देंगे. परिवार की मांगों में पीजीआई चंडीगढ़ के डॉक्टरों से पोस्टमार्टम, सीएम और डीजीपी के इस्तीफे जैसी मांगे शामिल है. बता दें कि 13 अक्टूबर को झोटा को मानसा में एक मेडिकल स्टोर के अंदर आरोपी अश्विनी ने गोली मारी थी. 

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. महिमा ने साल 2017 से अपने पत्रकारिता की शुरूआत की.  ABP से जुड़ने से पहले महिमा राजस्थान पत्रिका, Myth Media, TFI और न्यूजबाइट जैसे मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज, स्थानीय कवरेज, राष्ट्रीय खबरें,  अंतर्राष्ट्रीय, खेल, क्राइम, अर्थव्यवस्था, खेल, हेल्थ खबरों को कवर करने का अनुभव है.

पत्रकारिता के करियर के दौरान महिमा ने कई राष्ट्रीय और  अंतर्राष्ट्रीय  घटनाओं को कवर किया है जिनमें,  कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 ('ऑपरेशन लोटस'), लोकसभा चुनाव 2019,  बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021,  केरल विधानसभा चुनाव 2021, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021, लोकसभा चुनाव 2024, एंटीलिया केस, किसान आंदोलन 2024,  रूस यूक्रेन युद्ध 2022,  इजरायल हमास युद्ध 2023, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024, पाकिस्तान आम चुनाव 2024, ब्राजील और इजरायल का राजनयिक विवाद 2024, मालदीव भारत विवाद 2024 शामिल हैं.

खबरों के अलावा महिमा की खेलों में भी विशेष रूचि रही है. वो एथलेटिक्स में सक्रिय रूप से हिस्सा ले चुकी हैं. इसके अलावा इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट हॉकी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है. 

 महिमा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीएस्सी (ऑनर्स) बॉटनी में स्नातक किया है. इसके बाद मास कम्युनिकेशन में एमए की पढ़ाई पूरी की. 
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Published at : 23 Oct 2026 11:28 AM (IST)
Tags :
PUNJAB NEWS Parvinder Singh Jhota
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