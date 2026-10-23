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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार MLC चुनाव: पुलिस हिरासत में छोटू सिंह, PK के कैंडिडेट के हैं समर्थक

बिहार MLC चुनाव: पुलिस हिरासत में छोटू सिंह, PK के कैंडिडेट के हैं समर्थक

छोटू सिंह कभी जेडीयू में हुआ करते थे. कुछ दिनों पहले उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था. एमएलसी चुनाव में वे जन सुराज के प्रत्याशी अनुज सिंह का समर्थन कर रहे हैं.

Written By : आर्यन आनंद |  Updated at : 23 Oct 2026 12:08 PM (IST)
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बिहार में एमएलसी चुनाव के बीच पटना में छोटू सिंह को पुलिस ने हिरासत में लिया है. आज (शुक्रवार) पटना स्नातक सहित आठ सीटों पर मतदान हो रहा है. शांतिपूर्ण व्यवस्था भंग करने की आशंका पर जक्कनपुर थाने की पुलिस ने कार्रवाई की है. 

छोटू सिंह कभी जेडीयू में हुआ करते थे लेकिन पार्टी से निष्कासित होने के बाद इन दिनों अनंत सिंह के साथ दिख रहे हैं. अनंत सिंह के साथ छोटू सिंह भी जन सुराज के प्रत्याशी डॉ. अनुज के समर्थन में हैं. अनुज सिंह को पटना स्नातक से जन सुराज ने अपना उम्मीदवार बनाया है.

हिरासत में लेकर जक्कनपुर थाने पहुंची पुलिस

हिरासत में लेने के बाद छोटू सिंह को लेकर पुलिस जक्कनपुर थाने पहुंची. जानकारी के अनुसार, पुलिस को सूचना मिली थी कि छोटू सिंह शांति-व्यवस्था भंग करने की कोशिश कर सकते हैं. छोटू सिंह ने हिरासत में लिए जाने के बाद खुद ही वीडियो जारी कर इसके बारे में जानकारी दी है.

यह भी पढ़ें- बिहार: MLC की 8 सीटों पर आज वोटिंग, नीरज कुमार ने कहा- 'नीतीश मॉडल पर वोट..'

करबिगहिया के पास से पकड़े गए छोटू सिंह

बताया जाता है कि छोटू सिंह को एसटीएफ और सेल की टीम ने पटना के करबिगहिया के पास से हिरासत में लिया. हालांकि छोटू सिंह का आरोप है कि वह गाड़ी से जा रहे थे, तभी उन्हें पकड़ लिया गया. फिलहाल उन्हें जक्कनपुर थाने में रखा गया है. उन्होंने इसे जानबूझकर की गई कार्रवाई बताया है. वहीं जक्कनपुर थाना प्रभारी ने बताया कि पूछताछ के लिए उन्हें (छोटू सिंह) थाने लाया गया है.

उधर, हिरासत में लिए जाने के बाद जेडीयू नेता और मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने वीडियो कॉल के जरिए छोटू सिंह से बात की. बता दें कि अनंत सिंह और छोटू सिंह लगातार डॉ. अनुज के समर्थन में प्रचार कर रहे थे. इनका दावा है कि पटना स्नातक से हर हाल में डॉ. अनुज की जीत होगी.

यह भी पढ़ें- बिहार MLC चुनाव: मोकामा में झड़प, अनंत सिंह और नीरज के समर्थक भिड़े

About the author आर्यन आनंद

आर्यन आनंद ने 2015 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद 2016 में दिल्ली में एक पॉलिटिकल campaining टीम के साथ डिजिटल जर्नलिज्म से कैरियर की शुरुआत की. 2018 में पटना लौटकर बिहार के प्रतिष्ठित डिजिटल चैनल फर्स्ट बिहार में हुआ रिपोर्टर काम किया. फर्स्ट बिहार में 5 साल काम करने के बाद एबीपी से साल 2024 में जुड़ा.
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Published at : 23 Oct 2026 11:40 AM (IST)
Tags :
Patna Bihar MLC Election BIHAR NEWS MLC Election 2026
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