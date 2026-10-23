बिहार MLC चुनाव: पुलिस हिरासत में छोटू सिंह, PK के कैंडिडेट के हैं समर्थक

बिहार में एमएलसी चुनाव के बीच पटना में छोटू सिंह को पुलिस ने हिरासत में लिया है. आज (शुक्रवार) पटना स्नातक सहित आठ सीटों पर मतदान हो रहा है. शांतिपूर्ण व्यवस्था भंग करने की आशंका पर जक्कनपुर थाने की पुलिस ने कार्रवाई की है.

छोटू सिंह कभी जेडीयू में हुआ करते थे लेकिन पार्टी से निष्कासित होने के बाद इन दिनों अनंत सिंह के साथ दिख रहे हैं. अनंत सिंह के साथ छोटू सिंह भी जन सुराज के प्रत्याशी डॉ. अनुज के समर्थन में हैं. अनुज सिंह को पटना स्नातक से जन सुराज ने अपना उम्मीदवार बनाया है.

हिरासत में लेकर जक्कनपुर थाने पहुंची पुलिस

हिरासत में लेने के बाद छोटू सिंह को लेकर पुलिस जक्कनपुर थाने पहुंची. जानकारी के अनुसार, पुलिस को सूचना मिली थी कि छोटू सिंह शांति-व्यवस्था भंग करने की कोशिश कर सकते हैं. छोटू सिंह ने हिरासत में लिए जाने के बाद खुद ही वीडियो जारी कर इसके बारे में जानकारी दी है.

यह भी पढ़ें- बिहार: MLC की 8 सीटों पर आज वोटिंग, नीरज कुमार ने कहा- 'नीतीश मॉडल पर वोट..'



करबिगहिया के पास से पकड़े गए छोटू सिंह

बताया जाता है कि छोटू सिंह को एसटीएफ और सेल की टीम ने पटना के करबिगहिया के पास से हिरासत में लिया. हालांकि छोटू सिंह का आरोप है कि वह गाड़ी से जा रहे थे, तभी उन्हें पकड़ लिया गया. फिलहाल उन्हें जक्कनपुर थाने में रखा गया है. उन्होंने इसे जानबूझकर की गई कार्रवाई बताया है. वहीं जक्कनपुर थाना प्रभारी ने बताया कि पूछताछ के लिए उन्हें (छोटू सिंह) थाने लाया गया है.

उधर, हिरासत में लिए जाने के बाद जेडीयू नेता और मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने वीडियो कॉल के जरिए छोटू सिंह से बात की. बता दें कि अनंत सिंह और छोटू सिंह लगातार डॉ. अनुज के समर्थन में प्रचार कर रहे थे. इनका दावा है कि पटना स्नातक से हर हाल में डॉ. अनुज की जीत होगी.

यह भी पढ़ें- बिहार MLC चुनाव: मोकामा में झड़प, अनंत सिंह और नीरज के समर्थक भिड़े