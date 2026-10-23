Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाLIVE: सौरव दास-आशुतोष रांका कोर्ट में होंगे पेश, नेहा बोरा के मामले पर भी होगी सुनवाई

LIVE: सौरव दास-आशुतोष रांका कोर्ट में होंगे पेश, नेहा बोरा के मामले पर भी होगी सुनवाई

कॉकरोच जनता पार्टी के नेता सौरव दास और आशुतोष रांका को कोर्ट में पेश किया जाएगा. वहीं नेहा बोरा के मामले पर भी हाईकोर्ट में सुनवाई होगी.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय  | Updated at : 23 Oct 2026 11:11 AM (IST)

LIVE

Key Events
Abhijeet Dipke People Against SIR Protest Jantar Mantar Hearing Live Updates Saurav Das Ashutosh Ranka AISA Neha Bora HC LIVE: सौरव दास-आशुतोष रांका कोर्ट में होंगे पेश, नेहा बोरा के मामले पर भी होगी सुनवाई
नेहा बोरा के मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. लाइव अपडेट्स...
Source : IANS

Background

कॉकरोच जनता पार्टी के नेता सौरव दास और आशुतोष रांका की मुश्किलें फिलहाल कम होती नजर नहीं आ रही हैं. उन्हें शुक्रवार (23 अक्टूबर) को SEM कोर्ट में पेश किया जाएगा. उनके साथ अजिंक्य शिंदे को भी पेश होना है. जानकारी के मुताबिक तीनों को दोपहर 3 बजे अदालत में पेश किया जा सकता है. वहीं दूसरी नेहा बोरा के मामले पर भी हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है. AISA अध्यक्ष नेहा बोरा की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुरक्षित रखा था. 

सौरव दास, आशुतोष रांका और अजिंक्य शिंदे के मामले पर क्राइम ब्रांच जांच कर रही है. क्राइम ब्रांच ने इन्हें गुरुवार को पूछताछ के लिए भी बुलाया था. सीजेपी के प्रोटेस्ट को लेकर काफी बवाल हो चुका है. अहम बात यह है कि इस मामले पर अभिजीत दीपके को भी हिरासत में लिया गया था. हालांकि उन्हें रिहा कर दिया गया था. अहम बात यह भी है कि क्राइम ब्रांच ने नोटिस तो नहीं दिया है लेकिन 10 से 4 बजे के बीच कभी भी तीनों को पेश होने के लिए कहा है.

गौरतलब है कि नेहा बोरा ने स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) द्वारा जारी उस नोटिस को चुनौती दी गई है, जिसमें उन्हें 10,000 रूपये का बॉन्ड भरने और "शांति बनाए रखने" का निर्देश दिया गया था. याचिका का विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा है कि नेहा बोरा की याचिका मेंटेनेबल नहीं है. इस मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था और अब शुक्रवार को फिर से सुनवाई होगी.

11:11 AM (IST)  •  23 Oct 2026

Neha Bora High Court Hearing Live: नेहा बोरा के मामले पर आज आ सकता है फैसला

AISA अध्यक्ष नेहा बोरा की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुरक्षित रखा था. इस मामले पर आज फैसला आ सकता है.  नेहा बोरा ने स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) द्वारा जारी उस नोटिस को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें 10,000 रूपये का बॉन्ड भरने और "शांति बनाए रखने" का निर्देश दिया गया था.

Load More
Tags :
INDIA Ashutosh Ranka CJP Protest Saurav Das Neha Bora
New Update
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अब दिल्ली से...' योगेंद्र यादव का आंदोलन को लेकर बड़ा ऐलान
'ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अब दिल्ली से...' योगेंद्र यादव का आंदोलन को लेकर बड़ा ऐलान
इंडिया
प्रशांत भूषण ने अब किस पर लगाए आरोप? बोले- 'लोकतंत्र का मजाक उड़ाया...'
प्रशांत भूषण ने अब किस पर लगाए आरोप? बोले- 'लोकतंत्र का मजाक उड़ाया...'
इंडिया
'क्या CJP का करते हैं समर्थन', प्रदर्शनों पर बयान देकर घिरे अन्नामलाई के जवाब ने चौंकाया
'क्या CJP का करते हैं समर्थन', प्रदर्शनों पर बयान देकर घिरे अन्नामलाई के जवाब ने चौंकाया
इंडिया
जेल से रिहाई के बाद CJP नेताओं की बढ़ीं मुश्किलें, आज SEM कोर्ट में पेशी
जेल से रिहाई के बाद CJP नेताओं की बढ़ीं मुश्किलें, आज SEM कोर्ट में पेशी
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दिलकश डांसर का दुश्मन दारोगा !
Regime Change की साजिश, International खुलासा!
आजम परिवार से अखिलेश यादव क्या हुई बात ?
वोट का गड़बड़झाला और विदेशी टूलकिट! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
रेहान वाड्रा के साथ क्या हुआ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जेल से रिहाई के बाद CJP नेताओं की बढ़ीं मुश्किलें, आज SEM कोर्ट में पेशी
जेल से रिहाई के बाद CJP नेताओं की बढ़ीं मुश्किलें, आज SEM कोर्ट में पेशी
महाराष्ट्र
मुंबई में कटेंगे 1524 पेड़! GMLR प्रोजेक्ट के लिए मुंबईकरों की सेहत पर खतरा
मुंबई में कटेंगे 1524 पेड़! GMLR प्रोजेक्ट के लिए मुंबईकरों की सेहत पर खतरा
बॉलीवुड
The Vvaan Box Office: 'द वन' बन पाई तमन्ना भाटिया की सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म? जानें- 28 दिनों का कलेक्शन
'द वन' बन पाई तमन्ना की सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म? जानें- 28 दिनों का कलेक्शन
स्पोर्ट्स
कौन हैं मोहम्मद शम्स आलम? एशियन पैरा गेम्स में लगा महिला से छेड़खानी का आरोप! वापस भारत भेजा
कौन हैं मोहम्मद शम्स आलम? एशियन पैरा गेम्स में लगा महिला से छेड़खानी का आरोप! वापस भारत भेजा
विश्व
'पाकिस्तान ने करगिल में मारे गए अपने सैनिकों के शव...' UN में भारत ने लगाई लताड़
'पाकिस्तान ने करगिल में मारे गए अपने सैनिकों के शव...' UN में भारत ने लगाई लताड़
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR में AQI पहुंचा 200 पार, बारिश के भी आसार, मिलेगी दमघोंटू हवा से राहत?
दिल्ली-NCR में AQI पहुंचा 200 पार, बारिश के भी आसार, मिलेगी दमघोंटू हवा से राहत?
विश्व
ये समस्या आपने पैदा की... पीयूष गोयल ने दोहरे रवैये पर यूरोप को सुनाई खरी-खरी
ये समस्या आपने पैदा की... पीयूष गोयल ने दोहरे रवैये पर यूरोप को सुनाई खरी-खरी
एग्रीकल्चर
यूपी में पशुओं का बीमा कराना हुआ आसान, प्रीमियम का 85% देगी सरकार
यूपी में पशुओं का बीमा कराना हुआ आसान, प्रीमियम का 85% देगी सरकार
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget