LIVE: सौरव दास-आशुतोष रांका कोर्ट में होंगे पेश, नेहा बोरा के मामले पर भी होगी सुनवाई

कॉकरोच जनता पार्टी के नेता सौरव दास और आशुतोष रांका की मुश्किलें फिलहाल कम होती नजर नहीं आ रही हैं. उन्हें शुक्रवार (23 अक्टूबर) को SEM कोर्ट में पेश किया जाएगा. उनके साथ अजिंक्य शिंदे को भी पेश होना है. जानकारी के मुताबिक तीनों को दोपहर 3 बजे अदालत में पेश किया जा सकता है. वहीं दूसरी नेहा बोरा के मामले पर भी हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है. AISA अध्यक्ष नेहा बोरा की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुरक्षित रखा था.

सौरव दास, आशुतोष रांका और अजिंक्य शिंदे के मामले पर क्राइम ब्रांच जांच कर रही है. क्राइम ब्रांच ने इन्हें गुरुवार को पूछताछ के लिए भी बुलाया था. सीजेपी के प्रोटेस्ट को लेकर काफी बवाल हो चुका है. अहम बात यह है कि इस मामले पर अभिजीत दीपके को भी हिरासत में लिया गया था. हालांकि उन्हें रिहा कर दिया गया था. अहम बात यह भी है कि क्राइम ब्रांच ने नोटिस तो नहीं दिया है लेकिन 10 से 4 बजे के बीच कभी भी तीनों को पेश होने के लिए कहा है.

गौरतलब है कि नेहा बोरा ने स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) द्वारा जारी उस नोटिस को चुनौती दी गई है, जिसमें उन्हें 10,000 रूपये का बॉन्ड भरने और "शांति बनाए रखने" का निर्देश दिया गया था. याचिका का विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा है कि नेहा बोरा की याचिका मेंटेनेबल नहीं है. इस मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था और अब शुक्रवार को फिर से सुनवाई होगी.