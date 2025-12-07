हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासंसद में तकरार, शादी में प्यार! राजनीति भूल नवीन जिंदल के यहां वेडिंग में एकसाथ थिरकती नजर आईं कंगना, महुआ और सुप्रिया सुले

संसद में तकरार, शादी में प्यार! राजनीति भूल नवीन जिंदल के यहां वेडिंग में एकसाथ थिरकती नजर आईं कंगना, महुआ और सुप्रिया सुले

Naveen Jindal Daughters Wedding: आमतौर पर संसद में एक-दूसरे पर आरोप और जवाबी हमलों के लिए जानी जाने वाली ये तीनों महिला सांसद शादी के माहौल में बेहद खुश और हल्के अंदाज में दिखीं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 07 Dec 2025 02:55 PM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोग हैरान हैं. बीजेपी सांसद और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और एनसीपी (एसपी) सांसद सुप्रिया सुले एक ही मंच पर एक साथ डांस करती नजर आईं. ये डांस उद्योगपति और बीजेपी सांसद नवीन जिंदल की बेटी की शादी के संगीत समारोह के दौरान किया गया, जहां तीनों ने बॉलीवुड फिल्म ओम शांति ओम के मशहूर गाने ‘दीवानगी दीवानगी’ पर परफॉर्म किया.

तीनों सांसदों का अनोखा साथ देखकर लोग रह गए हैरान
आमतौर पर संसद में एक-दूसरे पर आरोप और जवाबी हमलों के लिए जानी जाने वाली ये तीनों महिला सांसद शादी के माहौल में बेहद खुश और हल्के अंदाज में दिखीं. वीडियो में कंगना रनौत, महुआ मोइत्रा और सुप्रिया सुले एक साथ ताल पर झूमती नजर आ रही हैं, जबकि नवीन जिंदल मंच के बीच में खड़े दिखाई देते हैं. वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर यह तेजी से वायरल हो गया और लोग इस अनोखे संयोजन को देखकर आश्चर्य जता रहे हैं.

डांस की रिहर्सल की तस्वीरें पहले ही आई थीं सामने
इस परफॉर्मेंस की तैयारी का इशारा कंगना रनौत ने कुछ दिन पहले ही दे दिया था. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की थी जिसमें वह नवीन जिंदल, महुआ मोइत्रा और सुप्रिया सुले के साथ डांस प्रैक्टिस करती नजर आई थीं. तस्वीर पोस्ट करते हुए कंगना ने लिखा था- “साथी-सांसदों के साथ फिल्मी पल हाहा... नवीन जिंदल जी की बेटी के संगीत के लिए रिहर्सल.” इस पोस्ट पर भी उस समय खूब चर्चा हुई थी, लेकिन असली वीडियो सामने आने के बाद लोगों की प्रतिक्रिया और भी ज्यादा दिलचस्प हो गई है.


संसद में तकरार, शादी में प्यार! राजनीति भूल नवीन जिंदल के यहां वेडिंग में एकसाथ थिरकती नजर आईं कंगना, महुआ और सुप्रिया सुले

पहली बार सार्वजनिक तौर पर दिखा ऐसा दृश्य
यह पहली बार है जब यह तीनों नेता किसी सार्वजनिक समारोह में इस तरह से एक साथ डांस करते हुए दिखाई दी हैं. लोग सोशल मीडिया पर इस वीडियो पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कई लोग इसे 'लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत तस्वीर' बता रहे हैं, वहीं कुछ इसे अप्रत्याशित और मनोरंजक पल कह रहे हैं.

सोशल मीडिया पर छाया वीडियो
वीडियो वायरल होने के बाद कई यूजर्स ने स्क्रीनशॉट और क्लिप्स शेयर किए हैं. कुछ लोगों ने लिखा कि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन रिश्तों और उत्सवों में इंसान की असली पहचान दिखती है.

Published at : 07 Dec 2025 02:55 PM (IST)
Tags :
Kangana Ranaut Mahua Moitra Naveen Jindal SUPRIYA SULE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
डोनाल्ड ट्रंप का नया बवाल! वीजा को लेकर बनाया नया नियम, जानें भारतीयों पर क्या होगा असर
डोनाल्ड ट्रंप का नया बवाल! वीजा को लेकर बनाया नया नियम, जानें भारतीयों पर क्या होगा असर
दिल्ली NCR
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर कांग्रेस का हमला, कहा- मेट्रो को जिम्मेदार ठहराना सरकार की नाकामी
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर कांग्रेस का हमला, कहा- मेट्रो को जिम्मेदार ठहराना सरकार की नाकामी
टेलीविजन
शादी के बंधन में बंधीं बिग बॉस 9 फेम रूपल त्यागी, प्राइवेट सेरेमनी में रचाया ब्याह
शादी के बंधन में बंधीं बिग बॉस 9 फेम रूपल त्यागी, प्राइवेट सेरेमनी में रचाया ब्याह
क्रिकेट
Watch: सिंहाचलम मन्दिर पहुंचे विराट कोहली, POTS अवार्ड जीतकर लिया भगवान विष्णु का आशीर्वाद
Watch: सिंहाचलम मन्दिर पहुंचे विराट कोहली, POTS अवार्ड जीतकर लिया भगवान विष्णु का आशीर्वाद
Advertisement

वीडियोज

Claudia की Journey: Filmy Struggles, Bigg Boss Fame और OTT Comeback का Perfect Mix
Elvish Yadav ने शेयर की अपनी Real Struggle Story, YouTube Journey, Aukaat Ke Bahar & more
Cricketer Smriti Mandhana की शादी टूटी, Social Media Post के जरिए खुद दी जानकारी
Goa Nightclub Fire: गोवा नाइट क्लब में जिस वक्त भड़की आग उस वक्त का वीडियो आ गया सामने
Goa Nightclub Fire: गोवा नाइट क्लब में जिस वक्त लगी आग उस वक्त का लाइव वीडियो आया सामने
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
डोनाल्ड ट्रंप का नया बवाल! वीजा को लेकर बनाया नया नियम, जानें भारतीयों पर क्या होगा असर
डोनाल्ड ट्रंप का नया बवाल! वीजा को लेकर बनाया नया नियम, जानें भारतीयों पर क्या होगा असर
दिल्ली NCR
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर कांग्रेस का हमला, कहा- मेट्रो को जिम्मेदार ठहराना सरकार की नाकामी
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर कांग्रेस का हमला, कहा- मेट्रो को जिम्मेदार ठहराना सरकार की नाकामी
टेलीविजन
शादी के बंधन में बंधीं बिग बॉस 9 फेम रूपल त्यागी, प्राइवेट सेरेमनी में रचाया ब्याह
शादी के बंधन में बंधीं बिग बॉस 9 फेम रूपल त्यागी, प्राइवेट सेरेमनी में रचाया ब्याह
क्रिकेट
Watch: सिंहाचलम मन्दिर पहुंचे विराट कोहली, POTS अवार्ड जीतकर लिया भगवान विष्णु का आशीर्वाद
Watch: सिंहाचलम मन्दिर पहुंचे विराट कोहली, POTS अवार्ड जीतकर लिया भगवान विष्णु का आशीर्वाद
इंडिया
Watch: गोवा के नाइटक्लब में आग ने 25 लोगों की ले ली जान! हादसे का भयानक वीडियो आया सामने
गोवा के नाइटक्लब में आग ने 25 लोगों की ले ली जान! हादसे का भयानक वीडियो आया सामने
दिल्ली NCR
स्पेशल 26 स्टाइल में उड़ाया करोड़ों का सोना, दिल्ली पुलिस ने 72 घंटे में 5 लोग किए गिरफ्तार
स्पेशल 26 स्टाइल में उड़ाया करोड़ों का सोना, दिल्ली पुलिस ने 72 घंटे में 5 लोग किए गिरफ्तार
ट्रैवल
महिला सोलो ट्रैवलर्स के लिए ये हैं भारत की 10 सबसे सुरक्षित और खूबसूरत जगहें, आज ही बना लें प्लान
महिला सोलो ट्रैवलर्स के लिए ये हैं भारत की 10 सबसे सुरक्षित और खूबसूरत जगहें, आज ही बना लें प्लान
शिक्षा
“स्टूडेंट्स की हिडन सुपरपावर” है नींद, एग्जाम के दौरान सिर्फ पढ़ाई नहीं अच्छी स्लीप भी है जरूरी
“स्टूडेंट्स की हिडन सुपरपावर” है नींद, एग्जाम के दौरान सिर्फ पढ़ाई नहीं अच्छी स्लीप भी है जरूरी
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Embed widget