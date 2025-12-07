सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोग हैरान हैं. बीजेपी सांसद और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और एनसीपी (एसपी) सांसद सुप्रिया सुले एक ही मंच पर एक साथ डांस करती नजर आईं. ये डांस उद्योगपति और बीजेपी सांसद नवीन जिंदल की बेटी की शादी के संगीत समारोह के दौरान किया गया, जहां तीनों ने बॉलीवुड फिल्म ओम शांति ओम के मशहूर गाने ‘दीवानगी दीवानगी’ पर परफॉर्म किया.

तीनों सांसदों का अनोखा साथ देखकर लोग रह गए हैरान

आमतौर पर संसद में एक-दूसरे पर आरोप और जवाबी हमलों के लिए जानी जाने वाली ये तीनों महिला सांसद शादी के माहौल में बेहद खुश और हल्के अंदाज में दिखीं. वीडियो में कंगना रनौत, महुआ मोइत्रा और सुप्रिया सुले एक साथ ताल पर झूमती नजर आ रही हैं, जबकि नवीन जिंदल मंच के बीच में खड़े दिखाई देते हैं. वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर यह तेजी से वायरल हो गया और लोग इस अनोखे संयोजन को देखकर आश्चर्य जता रहे हैं.

Kangana Ranaut, Mahua Moitra, Supriya Sule performing in wedding of Naveen Jindal’s daughter pic.twitter.com/lARD6SVRuU — Angoori (@Rodrigo60776560) December 6, 2025

डांस की रिहर्सल की तस्वीरें पहले ही आई थीं सामने

इस परफॉर्मेंस की तैयारी का इशारा कंगना रनौत ने कुछ दिन पहले ही दे दिया था. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की थी जिसमें वह नवीन जिंदल, महुआ मोइत्रा और सुप्रिया सुले के साथ डांस प्रैक्टिस करती नजर आई थीं. तस्वीर पोस्ट करते हुए कंगना ने लिखा था- “साथी-सांसदों के साथ फिल्मी पल हाहा... नवीन जिंदल जी की बेटी के संगीत के लिए रिहर्सल.” इस पोस्ट पर भी उस समय खूब चर्चा हुई थी, लेकिन असली वीडियो सामने आने के बाद लोगों की प्रतिक्रिया और भी ज्यादा दिलचस्प हो गई है.





पहली बार सार्वजनिक तौर पर दिखा ऐसा दृश्य

यह पहली बार है जब यह तीनों नेता किसी सार्वजनिक समारोह में इस तरह से एक साथ डांस करते हुए दिखाई दी हैं. लोग सोशल मीडिया पर इस वीडियो पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कई लोग इसे 'लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत तस्वीर' बता रहे हैं, वहीं कुछ इसे अप्रत्याशित और मनोरंजक पल कह रहे हैं.

सोशल मीडिया पर छाया वीडियो

वीडियो वायरल होने के बाद कई यूजर्स ने स्क्रीनशॉट और क्लिप्स शेयर किए हैं. कुछ लोगों ने लिखा कि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन रिश्तों और उत्सवों में इंसान की असली पहचान दिखती है.