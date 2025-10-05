ED ने बेंगलुरु की बड़ी रियल एस्टेट कंपनी Ozone Urbana Infra Developers Pvt. Ltd. और इसके प्रमोटर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ED ने 4 अक्टूबर 2025 को 423.38 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अटैच किया है. ये कार्रवाई PMLA के तहत की गई है.

ED की जांच कई एफआईआर पर आधारित है, जो बेंगलुरु शहर के अलग-अलग पुलिस थानों में दर्ज हुई थी. इन एफआईआर में कंपनी और इसके प्रमोटर्स पर धोखाधड़ी और साजिश के आरोप लगे. इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर CBI, EO-I, नई दिल्ली ने भी कंपनी के खिलाफ एक मामला दर्ज किया था.

हजारों होम बायर्स को फ्लैट का कब्जा नहीं

जांच में सामने आया है कि Ozone Urbana Infra Developers Pvt. Ltd. ने अपने हाउसिंग प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे नहीं किए और हजारों होम बायर्स को फ्लैट का कब्जा नहीं दिया. कंपनी ने लोगों को लुभाने के लिए वादा किया था कि वो कब्जा मिलने तक होम लोन की EMI खुद भरेगी, लेकिन बाद में न तो EMI दी और न ही फ्लैट या पैसा लौटाया. ED की जांच में ये खुलासा हुआ है कि कंपनी और इसके प्रमोटर एस. वासुदेवन ने खरीदारों के करीब 927 करोड़ रुपये हड़प लिए...ये पैसा उन्होंने दूसरे ग्रुप की कंपनियों और अपने परिवार के खातों में ट्रांसफर कर दिया...जांच में ये भी पाया गया कि बिल्डर ने जो पैसा प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए लिया था, उसे कहीं और खर्च कर दिया...

10 जगहों पर छापेमारी की

ED की बेंगलुरु जोनल टीम ने 1 अगस्त 2025 को 10 जगहों पर छापेमारी की थी. वहां से कई अहम दस्तावेज और सबूत मिले, जिनसे फंड डायवर्जन का खुलासा हुआ. अब, ED ने कंपनी और उसके प्रमोटर की संपत्तियां प्रोविजनल अटैच कर ली है. इसमें Ozone Urbana Infra Developers Pvt. Ltd. की Avenue प्रोजेक्ट की 92 फ्लैट्स, Aqua-2 प्रोजेक्ट की 13 फ्लैट्स, 4.5 एकड़ कमर्शियल जमीन और प्रमोटर एस. वासुदेवन व उनकी पत्नी की 179 एकड़ जमीन शामिल है. इन सभी संपत्तियों की कुल कीमत 423.38 करोड़ रुपये बताई गई है. हालांकि, मामले की जांच जारी है.

