हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'पाकिस्तान का इतिहास-भूगोल बदल जाएगा', सर क्रीक पर राजनाथ सिंह के बयान से घबराए आसिम मुनीर; PAK नेवी को दिया ये आदेश

'पाकिस्तान का इतिहास-भूगोल बदल जाएगा', सर क्रीक पर राजनाथ सिंह के बयान से घबराए आसिम मुनीर; PAK नेवी को दिया ये आदेश

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कराची का रास्ता सर क्रीक से गुजरता है वाले बयान के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है. इस बीच पाक नौसेना ने मिसाइल फायरिंग ड्रिल की घोषणा की है.

By : नीरज राजपूत | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 05 Oct 2025 07:36 AM (IST)
Preferred Sources

देश के रक्षा मंत्री राजनाथ ने हाल ही में एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कराची का रास्ता सर क्रीक होकर गुजरता है. इस बयान के बाद पाकिस्तानी नौसेना में हड़कंप मच गया है. आनन-फानन में पाकिस्तानी नौसेना ने कराची बंदरगाह से सटे अरब सागर में मिसाइल फायरिंग ड्रिल को लेकर नोटिस जारी कर दिया है.

पाकिस्तानी नौसेना ने नोटमैर (नोटिस टू मैरीनर) जारी कर 9-10 अक्टूबर को कराची से सटे अरब सागर में मिसाइल और गनरी (तोप) की फायरिंग को लेकर जानकारी साझा की है. पाकिस्तानी नौसेना का ये नोटमैर राजनाथ सिंह के बयान के दो दिन बाद आया है. विजयदशमी (2 अक्टूबर) के अवसर पर राजनाथ सिंह ने गुजरात के सर क्रीक इलाके में पहुंचकर पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि अगर इस इलाके में कोई मिस-एडवेंचर करने की कोशिश की तो पाकिस्तान का इतिहास-भूगोल बदल जाएगा.

पाकिस्तान की नीयत में खोट

रक्षा मंत्री ने कहा था कि आजादी के 78 साल बीत जाने के बावजूद भी सर क्रीक इलाके में सीमा को लेकर (पाकिस्तान की ओर) एक विवाद खड़ा किया जाता है. भारत ने कई बार बातचीत के रास्ते इसका समाधान करने का प्रयास किया है, मगर पाकिस्तान की नीयत में ही खोट है, उसकी नीयत साफ नहीं है. जिस तरह से हाल में पाकिस्तान की फौज ने सर क्रीक से सटे इलाकों में अपना मिलिट्री इन्फ्रास्ट्रक्चर बढाया है, वह उसकी नीयत बताता है."

राजनाथ सिंह ने कहा, ''भारत की सीमाओं की रक्षा भारतीय सेनाएं और बीएसएफ (बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स) मिलकर मुस्तैदी से कर रही है. अगर सर क्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएगा." रक्षा मंत्री ने साफ लहजे में कहा कि पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से होकर गुजरता है."

भारत के डिफेंस सिस्टम को भेदने की नाकाम कोशिश

राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने लेह से लेकर सर क्रीक के इस इलाके तक भारत के डिफेंस सिस्टम को भेदने की नाकाम कोशिश की, जबकि भारत की सेनाओं ने अपनी जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया और दुनिया को यह संदेश दे दिया की भारत की सेनाएं जब चाहें, जहां चाहें और जैसे भी चाहें पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं."

ऑपरेशन सिंदूर (6-10 मई) के दौरान, भारतीय नौसेना की कराची पोर्ट पर संभावित हमले से डर कर पाकिस्तान ने तुर्किए से मदद मांगी थी. तुर्किए की नौसेना ने पाकिस्तान की मदद के लिए अपना एक जंगी जहाज कराची बंदरगाह पर तैनात किया था.

ये भी पढ़ें: गाजा युद्ध का अंत कितना करीब है? ट्रंप की शांति योजना का इजरायल और हमास पर क्या होगा असर

About the author नीरज राजपूत

नीरज राजपूत वॉर, डिफेंस और सिक्योरिटी से जुड़े मामले देखते हैं. पिछले 20 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया का अनुभव है. एबीपी न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अनकट के 'फाइनल-असॉल्ट' कार्यक्रम के प्रेजेंटर भी हैं.
Read
Published at : 05 Oct 2025 07:36 AM (IST)
Tags :
Rajnath Singh Pakistan Sir Creek Dispute
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Leh Violence: सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर 6 अक्टूबर को 'सुप्रीम' सुनवाई
सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर 6 अक्टूबर को 'सुप्रीम' सुनवाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा सांसद इकरा हसन को बरेली जाने से रोका तो बोलीं- 'यूपी में अघोषित आपातकाल लागू है'
सपा सांसद इकरा हसन को बरेली जाने से रोका तो बोलीं- 'यूपी में अघोषित आपातकाल लागू है'
क्रिकेट
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
बॉलीवुड
ट्विंकल खन्ना ने फिल्म मेला को लेकर शेयर किया किस्सा, बोलीं- मेकर्स को लगा मैं अच्छी एक्टिंग नहीं कर रही हूं
ट्विंकल खन्ना ने फिल्म मेला को लेकर शेयर किया किस्सा, बोलीं- मेकर्स को लगा मैं अच्छी एक्टिंग नहीं कर रही हूं
Advertisement

वीडियोज

Pakistan on Gaza Peace Plan : पाकिस्तान ने फिर दिखाई अपनी औकात, गाजा शांति योजना पर पलट गए शहबाज!
Deepika Ranbir Airport: Deepika-Ranbir एक साथ, फैंस में हलचल! Ranveer Singh पर सवाल?
Bareilly Bulldozer Action: मौलाना के राइट हैंड नफीस के बारातघर पर चला योगी का बुलडोजर
NCRB Data: Modi सरकार में India हुआ Safer, अपराधों में 29% की गिरावट
Gang Rape: गुरुग्राम में महिला टीचर से गैंगरेप, 4 दोस्त गिरफ्तार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Leh Violence: सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर 6 अक्टूबर को 'सुप्रीम' सुनवाई
सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर 6 अक्टूबर को 'सुप्रीम' सुनवाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा सांसद इकरा हसन को बरेली जाने से रोका तो बोलीं- 'यूपी में अघोषित आपातकाल लागू है'
सपा सांसद इकरा हसन को बरेली जाने से रोका तो बोलीं- 'यूपी में अघोषित आपातकाल लागू है'
क्रिकेट
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
बॉलीवुड
ट्विंकल खन्ना ने फिल्म मेला को लेकर शेयर किया किस्सा, बोलीं- मेकर्स को लगा मैं अच्छी एक्टिंग नहीं कर रही हूं
ट्विंकल खन्ना ने फिल्म मेला को लेकर शेयर किया किस्सा, बोलीं- मेकर्स को लगा मैं अच्छी एक्टिंग नहीं कर रही हूं
विश्व
गाजा में सीजफायर के लिए ट्रंप के प्लान का मास्टरमाइंड कौन? पुतिन के खास ने किया खुलासा
गाजा में सीजफायर के लिए ट्रंप के प्लान का मास्टरमाइंड कौन? पुतिन के खास ने किया खुलासा
महाराष्ट्र
PM मोदी-CM फडणवीस का नाम लेकर उद्धव ठाकरे बोले, 'मैं किसी को भी दुश्मन नहीं मानता लेकिन...'
'मैं किसी को भी दुश्मन नहीं मानता', PM मोदी-CM फडणवीस पर बोले उद्धव ठाकरे
नौकरी
C-DAC में निकली 100 से ज्यादा पदों पर भर्ती, बिना परीक्षा होगा सिलेक्शन; तगड़ी मिलेगी सैलरी
C-DAC में निकली 100 से ज्यादा पदों पर भर्ती, बिना परीक्षा होगा सिलेक्शन; तगड़ी मिलेगी सैलरी
ट्रेंडिंग
मौत से खेलने का ऐसा होता है अंजाम! सांप के फन पर शख्स ने रखा पैर, फिर सांप ने ऐसे सिखाया सबक- वीडियो वायरल
मौत से खेलने का ऐसा होता है अंजाम! सांप के फन पर शख्स ने रखा पैर, फिर सांप ने ऐसे सिखाया सबक- वीडियो वायरल
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
Embed widget